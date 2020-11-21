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Чернобыльскую зону в прошлом году посетили 124 тысячи туристов, - Госагентство развития туризма

Новости Цензор.НЕТ Общество

Чернобыльскую зону в прошлом году посетили 124 тысячи туристов, - Госагентство развития туризма

Чернобыльская зона отчуждения давно стала туристическим магнитом, особенно для иностранцев, которые приезжают специально сюда.

Об этом сообщает пресс-служба Госагентства развития туризма, передает Цензор.НЕТ.

Например, за 2019 год больше всего туристов прибыло из Великобритании - 18 тысяч, по 10 тысяч из Польши и Германии, а также 6,5 тысяч из США.

"Конечно, пандемия COVID-19 внесла свои коррективы, из-за закрытых границ и ограничений туристическая отрасль страдает больше всего. По данным Государственного агентства Украины по управлению зоной отчуждения, такой успешный 2019 год, когда зону отчуждения посетило 124 тысячи туристов, сменился 2020 годом, когда по статистике десяти месяцев - только в 31 720 посетителей. Для сравнения: октябрь 2019 года - 17038 туристов и октябрь 2020-го - 7202. Позитивом можно считать лишь то, что осенью этого года впервые среди туристов в зоне отчуждения было 90% украинцев", - говорится в сообщении.

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Чернобыльскую зону в прошлом году посетили 124 тысячи туристов, - Госагентство развития туризма 01

Автор: Анна Судак
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Топ комментарии
+2
И это не считая той кучи китайцев, что один китайский аферист возил в Челябинск под видом экскурсий в Чернобыль. Там такой же неиллюзорный писец кацапы устроили и без аварии на АЭС.
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21.11.2020 19:38
+1
"панутым нет покоя..
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21.11.2020 19:21
+1
От спасибо...
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21.11.2020 19:25
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а денег сколько получили в бюджет ?
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21.11.2020 19:06 Ответить
Какая разница...
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21.11.2020 19:25 Ответить
должно быть около 40 млн. долларов в виде туристического сбора и налогов всяких. по факту, ноль, конечно.
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21.11.2020 22:12 Ответить
эти туристы привезли в страну и потратили миллионы. их напрямую получили отельеры, рестораторы и т.д. и т.п. Чорнобильську зону минулого року відвідали 124 тисячі туристів, - Держагентство розвитку туризму - Цензор.НЕТ 857
а тебе абы ото "в бюджет", чтобы уродам кровосисям всех уровней было что расхищать! Чорнобильську зону минулого року відвідали 124 тисячі туристів, - Держагентство розвитку туризму - Цензор.НЕТ 2922 про "врачи и учителя" еще напиши Чорнобильську зону минулого року відвідали 124 тисячі туристів, - Держагентство розвитку туризму - Цензор.НЕТ 5008
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22.11.2020 12:10 Ответить
Для тех кто не верит в существование ковида нужно организовывать экскурсию в поврежденный реактор станции, все равно в их понимании радиацию как и вирус не видно, значит ее не существует!!!
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21.11.2020 19:09 Ответить
Там треба зробити регіон-атракціон з мішенями різних створіннь із книжок про Зону) Плюс тематичні заклади, де туристи можуть придбати обладнання і, звичайно, місії. І бажаючих буде дохріна, тільки великий цінник повинен буде стримувати хоч якось. Мені здається, це ідея на міліарди)
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21.11.2020 19:10 Ответить
"панутым нет покоя..
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21.11.2020 19:21 Ответить
А в этом году, ее сжег ЗеМародер, чтобы скрыть вырубку леса.
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21.11.2020 19:23 Ответить
От спасибо...
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21.11.2020 19:25 Ответить
330. С каждого.
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21.11.2020 19:28 Ответить
И это не считая той кучи китайцев, что один китайский аферист возил в Челябинск под видом экскурсий в Чернобыль. Там такой же неиллюзорный писец кацапы устроили и без аварии на АЭС.
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21.11.2020 19:38 Ответить
Лапти там могли и радиацией все засрать - это их почерк, рутением вроде в тех краях все отравили, потом испытания всякого нелетающего дерьма по требованию плешивого недофюрера, да и если там есть АЭС - тоже выбросы могли быть. Турист нынче привередливый пошел, с дозиметром в кармане.
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21.11.2020 21:23 Ответить
Наперекор всей логике, лапти могут засрать даже говно.
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21.11.2020 21:36 Ответить
Это п-ц какое достижение!
Как минимум, на уровне платных тюремных камер.
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21.11.2020 21:31 Ответить
Есть Слава Рабинович, а есть гандон Рабинович. Гугл их идентифицирует очень четко.
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21.11.2020 22:10 Ответить
Кто нибудь в курсе почему на саркофаге британский флаг? Чорнобильську зону минулого року відвідали 124 тисячі туристів, - Держагентство розвитку туризму - Цензор.НЕТ 431
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22.11.2020 14:42 Ответить
 
 