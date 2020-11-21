Для того чтобы сбылись мечты Евромайдана, Украине надо продолжать борьбу с коррупцией, – Квин

США поддерживают народ Украины и связанные с Евромайдан надежды на успешную экономику, на правительство, которое работает на благо украинцев, уважает их права и одинаково относится ко всем гражданам в соответствии с законом.

Об этом говорится в обращении временной поверенной в делах США Кристины Квин, информирует Цензор.НЕТ.

Квин подчеркнула, что начатые в Украине реформы были бы невозможны без Евромайдана, однако Украине предстоит ещё многое сделать.

"Главным среди таких усилий является укрепление институтов, которые борются с коррумпированными влиятельными кругами, подкупающими судей, народных депутатов и угрожающими журналистам и гражданскому обществу. До тех пор, пока от этих лиц, которые заботятся только о собственных интересах, не потребуют соблюдения тех же правил, что и от обычных граждан, мечты Евромайдана не осуществятся", - отметила американский дипломат.

"Украина также должна быть свободна от вмешательства и агрессии со стороны России, включая прекращение российской оккупации Крыма и вывод российских сил с востока Украины", - добавила она.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": В Украине олигархи и дальше звонят народным депутатам и судьям, а союзники России сидят в Верховной Раде, - посольство США

Квин заверила, что США поддерживают связанные с Евромайданом надежды украинского народа на продолжение евроатлантической интеграции страны, полный суверенитет и территориальную целостность.