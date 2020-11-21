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мемориал (144) Небесная Сотня (409) Пошивайло (34) Музей Майдана (61)

Деньги на строительство Мемориала Героев Небесной Сотни перечислены подрядчикам, материалы куплены, - директор музея Революции Достоинства Пошивайло

Новости Цензор.НЕТ Общество

Деньги на строительство Мемориала Героев Небесной Сотни перечислены подрядчикам, материалы куплены, - директор музея Революции Достоинства Пошивайло

Средства, выделенные на строительство Мемориала Героев Небесной Сотни перечислены подрядчикам на приобретение материалов. Во время обысков в музее Революции Достоинства правоохранители изъяли документы, которые были в публичном доступе, а о проблемах строительства было известно уже два года.

Об этом директор музея Революции Достоинства Игорь Пошивайло рассказал в комментарии hromadske, прокомментировав заявление прокуратуры о возможном хищении средств на строительстве мемориала Небесной Сотни, информирует Цензор.НЕТ.

Он заверил, что проблемы со строительством связаны с арестом территории, где происходят следственные эксперименты, а на момент перечисления средств подрядчику не было об этом известно.

По словам Пошивайло, средства отсутствуют на счетах, потому что они перечислены подрядчику, а тот закупил необходимые материалы для строительства.

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"Был четкий план и график работ, что 20 февраля должен быть построен, открыт мемориал, надо было закупать материалы. Именно поэтому и была выплачена такая сумма. Выплата аванса - это постоянная практика, это не является преступлением", - заявил Пошивайло.

Также он добавил, что недоверия к подрядчику у них не может быть, поскольку они проверяли наличие тех материалов самостоятельно.

"У нас есть отчеты подрядчика за закупленные материалы. Мы сами видели те деревья, гранит. Деньги не исчезли. Единственное препятствие - это арест участка. Это звучит очень манипулятивно, поскольку никаких обвинений нам не предъявили, мы не знаем, в каком статусе нас вызвали (на допрос. - Ред.)", - сказал директор музея.

Напомним, правоохранители утром 19 ноября провели обыски в Музее Революции Достоинства. Позже в СБУ сообщили, что руководство Музея Революции Достоинства подозревается в хищении 111 млн грн бюджетных средств.

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Автор: Анна Судак
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Топ комментарии
+16
Деньги на строительство Мемориала Героев Небесной Сотни перечислены подрядчикам, материалы куплены, - директор музея Революции Достоинства Пошивайло - Цензор.НЕТ 24
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21.11.2020 22:58
+14
а все тому, що інформаційний простір зараз важливіший, аніж фізичний
"...уже не потрібно розстрілювати міста з "градів" - достатньо розбомбити мізки через медіа"

Himikus@MrHimikus 19 ****.

Ну, і шо тепер ви скажете, защітнічки Зеленського і хейтери Пороха всіх мастей.
Шо вам ще потрібно, щоб роззявити ваші баньки і побачити, що всю цю зелень привела до влади росія вашими руками, зазомбувавши фейками про роттердам, свинарчуків і ліпєцку фабрику. Продались ні за грош
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21.11.2020 23:03
+12
Ну вот и замечательно.
Покажите материалы.
Укажите стоимость.
И всё будет ОК.
Зачем столько шума?
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21.11.2020 23:01
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випускав вбивць порошенко. наприкладсадовніка. а про іншу маячню.не хочу навтіь коментувати. бо то ділетантська мура.
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23.11.2020 04:43 Ответить
А я думав , садовніка випустив суд, бо у Пороха не було ручних судей, нажаль, а може й нащастя, як зараз у кловуна. Я не вимагаю від тебе щось коментувати, бо аналіз- не твоє, а тим більше синтез, якщо ти розумієш про що я.
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23.11.2020 11:32 Ответить
ти думав? Це явне перебільшення.
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24.11.2020 01:58 Ответить
Ну шо, жидокасабська мразота, обісралися в чергове мар'яни, тетяни, максіми й інша наволоч. Ось вам відповідь з перших вуст на всі ваші запитання " зглибоким підтекстом.
https://censor.net/ua/resonance/3232625/**********************************************************************************************************
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23.11.2020 18:46 Ответить
Що тобі відповісти мацкалику, навіть, не знаю. Якщо я для тебе такий молодий, то в мій час і до того Тарас асоціювався лише з Шевченком, навіть, не Бульбою. З чого я роблю висновок, що ти альбо припудрений мацкаль, альбо малорос-хохол. Так що не напружуйся, граючи тут роль свабодного мацкаля. Таких в природі не існує.
А що Тараса читаєш, то - добре, може, хоч чомусь тебе наш пророк навчить. Шанс, правда, невеликий, але все ж таки існує, малоросе.
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24.11.2020 21:12 Ответить
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