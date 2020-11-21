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Лидеры G20 и бизнес должны собрать $5 млрд на вакцину от COVID-19 для бедных стран, - представитель глобального партнерства GAVI Оконджо-Ивеала

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

Лидеры G20 и бизнес должны собрать $5 млрд на вакцину от COVID-19 для бедных стран, - представитель глобального партнерства GAVI Оконджо-Ивеала

Наиболее экономически развитые государства мира должны использовать свои возможности и влияние для того, чтобы собрать необходимые средства на обеспечение будущими вакцинами против COVID-19 наименее богатых стран.

К этому лидеров G20 на саммите призвала председатель правления альянса GAVI Нгози Оконджо-Ивеала во время видеоконференции на тему готовности к пандемии и ответа на нее, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Вирус побеждает. Только благодаря адекватному финансированию глобальной стратегии выхода, как, например, ACT Accelerator и его механизм COVAX, можно восстановить экономическую жизнеспособность и предотвратить катастрофу в беднейших странах", - заявила Оконджо-Ивеала.

COVAX сейчас занимается обеспечением 2 млрд доз вакцин до конца 2021 года. Оконджо-Ивеала уверена, что спрос на вакцины будет очень большим, что делает задачу справедливого их распределения еще более актуальной, поскольку "до тех пор, пока не будут защищены все, никто не будет в безопасности".

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Обеспечить доступ беднейших стран к вакцинам должен специальный механизм поддержки - GAVI COVAX Advance Market Commitment (AMC), который за последние 7 месяцев получил 2 млрд долларов на 2020 год. Но к концу года, заявила Оконджо-Ивеала, необходимо, чтобы лидеры G20 и бизнес помогли собрать дополнительно еще 5 млрд долларов.

"Обязательства лидеров G20 инвестировать 4,6 миллиарда долларов для заполнения немедленного дефицита финансирования ACT Accelerator, взятые в марте 2020 года, спасет жизни людей, создаст основу для массовых закупок и доставки тестов, методов лечения и вакцин - по всему миру", - сказала Оконджо-Ивеала. Кроме того, общее обязательство по мобилизации 24 миллиардов долларов, необходимых в 2021 году, на средства против COVID-19, необходимые во всем мире, создаст прочную основу для завершения активной фазы пандемии.

Альянс GAVI (ранее Глобальный альянс за вакцину и иммунизацию) - это глобальное партнерство в области здравоохранения государственного и частного секторов, которое занимается "иммунизацией для всех". С 2007 года GAVI финансирует новые программы укрепления системы здравоохранения (HSS), которые поощряют и позволяют странам выявлять слабые места в области инфраструктуры и ресурсов, что является препятствием для достижения иммунизации и других целей здравоохранения. Они гарантируют, что квалифицированные специалисты получают инструменты, необходимые для надлежащего ухода за теми, кто больше всего в этом нуждается. С 2020 года GAVI является одним из ведущих руководителей COVAX - COVID-19 Vaccines Global Access.

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Автор: Анна Судак
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Топ комментарии
+4
Как по мне Китай должен оплатить вакцинации,это меньшее что он может сделать из за всего что случилось.
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21.11.2020 23:52
+3
Лидеры G20 и бизнес должны собрать $5 млрд на вакцину от COVID-19 для бедных стран
Собирать, надо полагать, эти лидеры будут среди таких работяг, как я и мы...

Тут хочется вставить нэвмырущу цитату от Зели: Я вам ничего не должен!
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22.11.2020 00:02
+3
Думаешь, они за вакциной в Европу ломятся?

...они за Западной Демократией гонятся -- догонят и затопчут -- и будет сплошная Африка кругом...*)
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22.11.2020 00:25
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Правила форума Совет форумчан
Нам не давать. Поскольку эти деньги все-равно достанутся не нам, а им. Им это нужно.
А нам?
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21.11.2020 23:26 Ответить
Ага.. Так і лідери G20 печуться, щоб допомогти бідним країнам в боротьбі з коронавірусом... Дай Бог своїм європейським жителям допомогти і зупитити цю заразу, а іншим це вже десяте питання...
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21.11.2020 23:29 Ответить
Приятно, что русня будет сдавать для нас деньги Лидеры G20 и бизнес должны собрать $5 млрд на вакцину от COVID-19 для бедных стран, - представитель глобального партнерства GAVI Оконджо-Ивеала - Цензор.НЕТ 8875
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21.11.2020 23:36 Ответить
это гешефт янелоха, так шо губу не раскатуй
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22.11.2020 00:26 Ответить
Всіх патріотів з Днем Гідності і втрачених можливостей. А могли ж....Ну хоч ригів...
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21.11.2020 23:39 Ответить
Как по мне Китай должен оплатить вакцинации,это меньшее что он может сделать из за всего что случилось.
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21.11.2020 23:52 Ответить
Cui bono?, Cui prodest? - Кому выгодно? Кому на пользу? (латынь)

Подсказка - не Китаю, кто-то круто наварится на торговле вакцинами.
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22.11.2020 01:07 Ответить
-- вот именно!
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22.11.2020 00:03 Ответить
А ще шо?
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21.11.2020 23:57 Ответить
Как же побеждает вирус, если не везде от него умирают?
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21.11.2020 23:57 Ответить
Лидеры G20 и бизнес должны собрать $5 млрд на вакцину от COVID-19 для бедных стран
Собирать, надо полагать, эти лидеры будут среди таких работяг, как я и мы...

Тут хочется вставить нэвмырущу цитату от Зели: Я вам ничего не должен!
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22.11.2020 00:02 Ответить
Не соберут на вакцину, будут и дальше кормить африканцев в лучшем случае в самой Африке.
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22.11.2020 00:06 Ответить
Ага -- щас -- будут дарможёры в своей Африке сидеть... -- только за эту неделю на Канары 17000 беженцев вывалилось! ...против 7000 за прошлый год.

Испания уже хрипит голосом Зеленского. *)
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22.11.2020 00:09 Ответить
Я же и говорю - в лучшем случае.
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22.11.2020 00:10 Ответить
В лучшем случае, уговорят Испанию на Канарах огромадный концентрационный лагерь организовать -- Европа ж закрыта из-за Короны. Уже уговаривают...

Капэць любимому куррорту немецкой молодёжи...
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22.11.2020 00:18 Ответить
Так им надо с вакциной поторопиться.
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22.11.2020 00:21 Ответить
Думаешь, они за вакциной в Европу ломятся?

...они за Западной Демократией гонятся -- догонят и затопчут -- и будет сплошная Африка кругом...*)
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22.11.2020 00:25 Ответить
Думаю, шо шото есть эдакое в этой вакцине.
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22.11.2020 00:28 Ответить
Шо-то есть... -- вчера по радио сказали, что её несколько дней можно в обычном домашнем холодильнике хранить -- в морозилке, наверное? Это открывает перспективы для самообслуживания населения, а не только на станциях вакцинирования....

Интересная деталь. -- доживём --ширнёмся...*)
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22.11.2020 00:32 Ответить
Выпускали б уже в виде жвачки, например. Зачем так усложнять с холодильником и самовкалыванием?
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22.11.2020 00:38 Ответить
Когда ты понадобишься -- тебя спросят про то, как тебе ввести? *)
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22.11.2020 00:44 Ответить
Обама когда ездил в Африку выложил 7 миллиардов долларов на модернизацию энергетики в нескольких странах. А тут сам Бог велел. Запад любит изображать спасителя несчастных и обделенных, тем более для 20 стран это не такая уж и большая сумма.
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22.11.2020 00:11 Ответить
-- в Украину больше вложили... -- не хочется параллелей, но всё же...
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22.11.2020 00:19 Ответить
Китайско-российские ушлепки пусть платят, которые и запустили эту ковидную чуму.
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22.11.2020 00:19 Ответить
Обратитесь в Бильдербергский клуб, там люди богатые, подадут на вакцину.
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22.11.2020 01:51 Ответить
И для тех стран, которые выделенные им ковидные деньги закапывают на дорогах, тоже собирать будут?
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22.11.2020 02:25 Ответить
Этим деньги нельзя ни в коем случае. ТОлько натуральный обмен.
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22.11.2020 05:25 Ответить
должны...
Лідери G20 і бізнес мають зібрати $5 млрд на вакцину від COVID-19 для бідних країн, - представник глобального партнерства GAVI Оконджо-Івеала - Цензор.НЕТ 1102
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22.11.2020 07:04 Ответить
Будут втюхивать свое плацебо. За морем телушка полушка но рубль перевоз, а хранение вообще золотое. милиарды отбьют и бедным правительствам дадут заработать они же введут поголовное вакцинирование потом.
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22.11.2020 08:24 Ответить
Зате у нас кондитерська промисловість розвинута
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22.11.2020 08:50 Ответить
Ага. І серіали про сватів і гологобородька знімають.
А ще президент вміє х.ром на роялі грати 😂😂😂
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22.11.2020 08:58 Ответить
це теж викликає занепокоєння
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22.11.2020 08:59 Ответить
 
 