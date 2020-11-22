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В Славянске рассылают СМС с предложением за деньги проголосовать за одного из кандидатов, проводится проверка, - Нацполиция

Новости Цензор.НЕТ Происшествия

В Славянске рассылают СМС с предложением за деньги проголосовать за одного из кандидатов, проводится проверка, - Нацполиция

Полицейские проверяют информацию относительно вероятного подкупа избирателей за одного из кандидатов на пост главы Славянской объединенной территориальной общины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Нацполиции.

Отмечается, что местный житель сообщил правоохранителям, что на его мобильный телефон поступило сообщение о денежном переводе с предложением проголосовать за одного из кандидатов.

Полиция проводит проверку этой информации в рамках открытого уголовного производства. Предварительная правовая квалификация - ч. 2 ст. 160 Уголовного кодекса Украины (подкуп избирателей).

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Напомним, 22 ноября в 18 регионах Украины пройдет повторное голосование на выборах сельских, поселковых советов и городских голов. В том числе в Славянске.

Автор: Анна Судак
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Какая ещё проверка, если корупция зашкаливает во всех сферах !!!
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22.11.2020 00:56 Ответить
кто подкупал уже даёт показания? Нет? Тогда то это всё вброс туфты и технология
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22.11.2020 09:38 Ответить
Там 90% население = тупые животные. У них во втором туре 2 проросийских кандидата. То есть, для Украины значение нет, кто из этих любителей рюзьге будет мэром. Все равно прийдется по второму кругу этот город освобождать.
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22.11.2020 10:16 Ответить
 
 