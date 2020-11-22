Зеленский уволил пойманного на взятке в $10 тыс. главу Черниговской РГА Журмана по "поданному им заявлению"
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Президент Украины Владимир Зеленский уволил главу Черниговской районной государственной администрации Сергея Журмана.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт главы государства.
"Уволить Журмана Сергея Николаевича с должности председателя Черниговской районной государственной администрации Черниговской области согласно поданному им заявлению", - говорится в распоряжении.
Его назначили на должность председателя Черниговской РГА в июле 2020 года, пишет 24 канал.
Напомним, 4 ноября в СБУ сообщили, что главу Черниговской райгосадминистрации задержали на получении взятки.
По данным спецслужбы, он требовал 10 тысяч долларов за изменение целевого назначения земельного участка площадью 6 гектаров. Также за эти деньги он предлагал разрешение на разработку детального плана территории.
Тогда в Службе безопасности имя задержанного не назвали. А то, что за всем стоит именно Журман, сообщила председатель Черниговской ОГА Анна Коваленко. После чиновница направила в Офис Президента представление на увольнение политика.
Если вину Журмана докажут, ему грозит лишение свободы на 5-10 лет.
Пожалуйста, подождите...
Нагадаю - цей під0р вітчим того самого разумкова і чоловік однієї відомої ТП....
Продовжуємо вірити "правдорубу-пацифісту", що в угоду мокшанських свнсбк розпродав армійську техніку та обладнання? Зелений популіст
Хто розпродавав військове озброєння України
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Как ето міло!
Спалився на злочині, пішов звільнився з роботи за власним - і достатньо. "Лады, судить не будем - и так видно, кается пацан... переживает..."
Вина не доказана, но человек, тем не менее (на минуточку!), уволен.
ДЫРКУ ВАМ ОТ БУБЛИКА, А НЕ ЖУРМАНА!