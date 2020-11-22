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Зеленский уволил пойманного на взятке в $10 тыс. главу Черниговской РГА Журмана по "поданному им заявлению"

Новости Цензор.НЕТ Происшествия

Зеленский уволил пойманного на взятке в $10 тыс. главу Черниговской РГА Журмана по

Президент Украины Владимир Зеленский уволил главу Черниговской районной государственной администрации Сергея Журмана.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт главы государства.

"Уволить Журмана Сергея Николаевича с должности председателя Черниговской районной государственной администрации Черниговской области согласно поданному им заявлению", - говорится в распоряжении.

Его назначили на должность председателя Черниговской РГА в июле 2020 года, пишет 24 канал.

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Напомним, 4 ноября в СБУ сообщили, что главу Черниговской райгосадминистрации задержали на получении взятки.

По данным спецслужбы, он требовал 10 тысяч долларов за изменение целевого назначения земельного участка площадью 6 гектаров. Также за эти деньги он предлагал разрешение на разработку детального плана территории.

Тогда в Службе безопасности имя задержанного не назвали. А то, что за всем стоит именно Журман, сообщила председатель Черниговской ОГА Анна Коваленко. После чиновница направила в Офис Президента представление на увольнение политика.

Если вину Журмана докажут, ему грозит лишение свободы на 5-10 лет.

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Автор: Анна Судак
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Топ комментарии
+11
А если бы тот не подал заявление, то и занимал бы посаду и дальше?
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22.11.2020 03:07
+10
О, перший непрохідний допоміг так що команда Віслюка Оманського розгрібає залишені Порошенком завали. 130 млрд вже розгребли. Навіть вирили яму в 300 млрд

Продовжуємо вірити "правдорубу-пацифісту", що в угоду мокшанських свнсбк розпродав армійську техніку та обладнання? Зелений популіст

Хто розпродавав військове озброєння України

Зеленский уволил пойманного на взятке в $10 тыс. главу Черниговской РГА Журмана по "поданному им заявлению" - Цензор.НЕТ 410
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22.11.2020 01:49
+8
Пам'ятаю передвиборчі рекламні роліки Гриценка, де він так послужливо шахматку блазню подавав і ходи підказував. Вже тоді помножив себе на нуль.
Нагадаю - цей під0р вітчим того самого разумкова і чоловік однієї відомої ТП....
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22.11.2020 01:32
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Ну наконец-то -- хоть одного коррупционера наказал! -- теперь его точно не посадят... -- одно преступление -- одно наказание.
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22.11.2020 00:57 Ответить
Гриценко ще в 2010 році пропонував давати довічне чиновникам, правоохоронцям, суддям, депутатам за хабар в 10 тис. доларів. Гриценка у владу!
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22.11.2020 01:23 Ответить
Пам'ятаю передвиборчі рекламні роліки Гриценка, де він так послужливо шахматку блазню подавав і ходи підказував. Вже тоді помножив себе на нуль.
Нагадаю - цей під0р вітчим того самого разумкова і чоловік однієї відомої ТП....
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22.11.2020 01:32 Ответить
У Разумкова два сина. Молодший син - Глеб Разумков від Юлії Мостової, зараз вчиться в Японії, вигравши грант японського уряду на навчання. А старший син Дмитро Разумков від акторки театру, зараз спікер ВРУ. Отже Гриценка ніяк не пов'язують родинні зв'язки з Дмитром Разумковим, це по-перше, а по-друге бажання допомогти нефаховому кандидату в Президенти це правильний крок.
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22.11.2020 01:37 Ответить
О, перший непрохідний допоміг так що команда Віслюка Оманського розгрібає залишені Порошенком завали. 130 млрд вже розгребли. Навіть вирили яму в 300 млрд

Продовжуємо вірити "правдорубу-пацифісту", що в угоду мокшанських свнсбк розпродав армійську техніку та обладнання? Зелений популіст

Хто розпродавав військове озброєння України

Зеленский уволил пойманного на взятке в $10 тыс. главу Черниговской РГА Журмана по "поданному им заявлению" - Цензор.НЕТ 410
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22.11.2020 01:49 Ответить
"4 ноября в СБУ сообщили, что главу Черниговской райгосадминистрации задержали на получении взятки. Если вину Журмана докажут, ему грозит лишение свободы на 5-10 лет."Как это, он задержан и пишет ещё какое-то заявление об увольнении. После задержания, в принципе, он ничего не имеет права делать, а то тогда он мог бы задержанным распродавать, переписывать на кого-то другого своё имущество, а когда будет суд - смотрите, у меня нет ничего, гол как сокол.. )
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22.11.2020 13:55 Ответить
Новоє літсо підісрало бубачкє. Редиска. Зеленский уволил пойманного на взятке в $10 тыс. главу Черниговской РГА Журмана по "поданному им заявлению" - Цензор.НЕТ 7659
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22.11.2020 01:00 Ответить
Не звільняти потрібно, а саджати за грати!
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22.11.2020 01:00 Ответить
Деньги Зеленский Журману наверняка оставил. А че уж тут...Переведет в администрацию к себе. Такие люди на вес золота.
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22.11.2020 01:02 Ответить
Пацелавал и... атпустил..Рыб . ..мля....
🤑
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22.11.2020 01:29 Ответить
Зєльман звільнив Журмана.
Как ето міло! Зеленский уволил пойманного на взятке в $10 тыс. главу Черниговской РГА Журмана по "поданному им заявлению" - Цензор.НЕТ 7683

Зеленский уволил пойманного на взятке в $10 тыс. главу Черниговской РГА Журмана по "поданному им заявлению" - Цензор.НЕТ 7854
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22.11.2020 01:33 Ответить
Кому хуже , первому или второму ?
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22.11.2020 05:34 Ответить
Санта-Барбара: XXX edition Зеленский уволил пойманного на взятке в $10 тыс. главу Черниговской РГА Журмана по "поданному им заявлению" - Цензор.НЕТ 9322
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22.11.2020 07:15 Ответить
Зеленский уволил пойманного на взятке в $10 тыс. главу Черниговской РГА Журмана по "поданному им заявлению". Что ж ты, паразит, такую фамилию позоришь?! И все себе, себе, себе...
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22.11.2020 02:19 Ответить
А если бы тот не подал заявление, то и занимал бы посаду и дальше?
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22.11.2020 03:07 Ответить
Сегодня на увольнение, завтра глядишь на кандидата в офис президента. Там такие и кучкуются
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22.11.2020 06:55 Ответить
Только уволить и все ?
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22.11.2020 05:32 Ответить
Пришел товаровед на базу, украл машину барахла с ентой базы, а после написал директору заявление "Прошу уволить по собственному желанию". Красота Зеленский уволил пойманного на взятке в $10 тыс. главу Черниговской РГА Журмана по "поданному им заявлению" - Цензор.НЕТ 882 Но ведь бред Зеленский уволил пойманного на взятке в $10 тыс. главу Черниговской РГА Журмана по "поданному им заявлению" - Цензор.НЕТ 7487!
Зеленский уволил пойманного на взятке в $10 тыс. главу Черниговской РГА Журмана по "поданному им заявлению" - Цензор.НЕТ 4910
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22.11.2020 06:52 Ответить
А що, так теж міжна?
Спалився на злочині, пішов звільнився з роботи за власним - і достатньо. "Лады, судить не будем - и так видно, кается пацан... переживает..."
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22.11.2020 07:14 Ответить
А при цій владі ще такі "затійники". Он іншій той також звільнився з роботи з виходом на пенсію, отримав вихідну допомогу в сотні тисяч, а через 10 днів поновився на роботі.
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22.11.2020 08:42 Ответить
Ха,цей хочу б звільнився.Кілька років тому по тв був сюжет про майора з військомату,якого засудили за хабар на три роки позбавлення волі.Та от,цей майор після судового вироку ні в яку в'язницю не відправився,а спокійнісінько працював (і скоріше за все звично брав хабарі далі) в рідному військоматі.Коли через чималий час ним зацікавилися журналісти,їм керівництво засудженого злочинця дало оригінальне пояснення:майор незамінний працівник,тому вони домовилися(?) з управлінням виконання покарань,що він залишиться на волі(!),але не буде претендувати на підвищення по службі.Був сюжет і про засудженого мера,який просто відмовився сідати у в'язницю і продовжував бути мером і отримувати зарплату.
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22.11.2020 12:01 Ответить
Яка гнучка пенітенціарна система... Зеленський звільнив спійманого на хабарі в $10 тис. голову Чернігівської РДА Журмана за "поданою ним заявою" - Цензор.НЕТ 9091
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22.11.2020 17:38 Ответить
По факту взятки никто никого увольнять не собирается. Нужно заявление от взяточника. А если его не будет?
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22.11.2020 08:23 Ответить
Шо ти твориш, Зеля? )))
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22.11.2020 08:47 Ответить
Да не переживайте,это выходное пособие.Через несколько месяцев этот крендель будет восстановлен в должности,если не пойдет на повышение из компенсацией зарплаты и уплаты ему из бюджета морального ущерба.
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22.11.2020 10:09 Ответить
Носи в кармане пачку баксов и, одновременно, заявление о явке с повинной! И тебе воздастся сторицей!
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22.11.2020 10:13 Ответить
Через месяц восстановится когда получить миллион компенсации?
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22.11.2020 10:20 Ответить
не уволить "по собственному желанию", а уволить по статье без права работать в госслужбе и СУДИТЬ!
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22.11.2020 10:55 Ответить
Пацан для следующего майдана бабки собирал, а вы его так... Эх!
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22.11.2020 11:20 Ответить
Уволил с выплатой 700 тысяч выходного пособия и востановился Зеленський звільнив спійманого на хабарі в $10 тис. голову Чернігівської РДА Журмана за "поданою ним заявою" - Цензор.НЕТ 3055
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22.11.2020 11:20 Ответить
"Если вину Журмана докажут..." - ключевые слова, ха-ха-ха Зеленський звільнив спійманого на хабарі в $10 тис. голову Чернігівської РДА Журмана за "поданою ним заявою" - Цензор.НЕТ 7923
Вина не доказана, но человек, тем не менее (на минуточку!), уволен.

ДЫРКУ ВАМ ОТ БУБЛИКА, А НЕ ЖУРМАНА!
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22.11.2020 11:28 Ответить
А как с депутаном от врагов народа юрченко за взятку в $300000?
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22.11.2020 11:36 Ответить
Заяву відмовляється писати.
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22.11.2020 12:02 Ответить
Зеленський звільнив спійманого на хабарі в $10 тис. голову Чернігівської РДА Журмана за "поданою ним заявою" - Цензор.НЕТ 7260
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22.11.2020 12:23 Ответить
Журман стане радником Єрмака,або Авакова.До гадалки не ходи.
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22.11.2020 18:49 Ответить
 
 