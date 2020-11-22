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Новости Политика Украины Местные выборы-2020
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ЦИК обязал Полтавский городской теризбирком установить результаты выборов в горсовет с учетом выводов суда

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

ЦИК обязал Полтавский городской теризбирком установить результаты выборов в горсовет с учетом выводов суда

Центральная избирательная комиссия на очередном заседании 21 ноября обязала Полтавский городской теризбирком установить результаты выборов депутатов Полтавского городского совета с учетом выводов суда.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ЦИК.

"Комиссия обязала Полтавский городской ТИК установить результаты выборов депутатов Полтавского городского совета с учетом выводов суда", - говорится в сообщении.

В частности, отмечается, что в ЦИК поступила жалоба кандидата в депутаты Полтавского горсовета Семика, в которой он просит, в частности, "признать противоправной бездеятельность Полтавской городской территориальной избирательной комиссии Полтавского района Полтавской области по невыполнению постановления Второго апелляционного административного суда от 17 ноября 2020 г., неустранение нарушений избирательного законодательства, установленных судом, установление результатов выборов в Полтавском городском совете с учетом выводов суда "и обязать эту комиссию устранить указанные нарушения и установить указанные результаты выборов".

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"Рассмотрев жалобу, а также другие документы и материалы, поступившие в ЦИК, Комиссия удовлетворила ее частично, признав противоправной бездеятельность Полтавского городского ТИК, которая заключается в необеспечении установления точных и достоверных результатов выборов депутатов Полтавского городского совета с учетом голосов избирателей на избирательном участке № 531236 и невыполнении им постановления Второго апелляционного административного суда от 17 ноября 2020 года", - сказано в сообщении.

Кроме того, ЦИК обязала указанный ТИК безотлагательно принять меры, направленные на выполнение указанного постановления суда и установления результатов выборов депутатов Полтавского горсовета с учетом выводов суда.

Также ЦИК обязал Полтавский городской ТИК передать Шевченковскому районному в городе Полтава ТИК избирательную документацию по выборам депутатов Полтавского горсовета УИК указанного избирательного участка с особенностями, определенными в этом постановлении. После этого указанный районный ТИК безотлагательно обязан установить итоги голосования с учетом голосов избирателей на указанном избирательном участке, а Полтавский городской ТИК - результаты выборов депутатов Полтавского горсовета.

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Автор: Анна Судак
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"Судебная реформа" при ЗЕ пришла в логическому финалу. Теперь результаты голосования устанавливаются с учетом решения суда. Напомню, что в законодательстве Украины существуют такие понятия, как исключительное разделение полномочий, то-есть, каждый орган власти осуществляет свои полномочия исключительно в пределах предоставленных полномочий. Суд в праве отменить решение любого органа госвласти, но не имеет права создавать какие-либо ограничения или условия для принятия решения органом, уполномоченным на принятие данного решения. Суд может заставить более вышестоящий орган принять решение по сути или упразднить орган, допустивший нарушение закона. Но обязательство комиссии принять решение с учетом рекомендации суда - правовой нонсенс. Теперь для нужных решений нужен всего лишь один продажный судья. Зеля, поздравляю.
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22.11.2020 01:57 Ответить
Ноябрьские выборы - сплошные ноу - хау.
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22.11.2020 09:39 Ответить
А хто ж запустив таку "потужну" реформу? Не Порошенко, ні?
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22.11.2020 10:39 Ответить
Хватит косить на "папередников", Зеленский уже полтора года отвечает за порядок в стране. Я не оправдываю Порошенко, но что-то я не припомню такого маразма при его президентстве. Этого джина из бутылки выпустил ЗЕ. При нем продажные судьи и Портновы перестали бояться и все сейчас решают в пользу того, у кого бабла больше. И раньше суды были коррумпированы, но сейчас уже - перебор.
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22.11.2020 11:07 Ответить
Складається враження, що скоріше в США пройде інаугурація нововибранного президента чим у нас оприлюднять результати місцевих виборів.
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22.11.2020 08:33 Ответить
Это просто писец какой-то.
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22.11.2020 09:18 Ответить
ААС обязало ЦИК трахнуть ТИК и отсосать у УИК - правова держава,*****!
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22.11.2020 10:49 Ответить
Зранку 22 листопада, у день виборів міського голови, полтавці на свої телефони отримали sms-повідомлення від абонента «Poltava». Текст повідомлення був стандартний: «Не йдіть на дільницю! На отримавших продуктові набори чекає поліція!».ЦВК зобов'язала Полтавську міську ТВК встановити результати виборів до міськради з урахуванням висновків суду - Цензор.НЕТ 5053 Просто ШЕДЕВР !!!
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22.11.2020 10:56 Ответить
 
 