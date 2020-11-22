ЦИК обязал Полтавский городской теризбирком установить результаты выборов в горсовет с учетом выводов суда

Центральная избирательная комиссия на очередном заседании 21 ноября обязала Полтавский городской теризбирком установить результаты выборов депутатов Полтавского городского совета с учетом выводов суда.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ЦИК.

"Комиссия обязала Полтавский городской ТИК установить результаты выборов депутатов Полтавского городского совета с учетом выводов суда", - говорится в сообщении.

В частности, отмечается, что в ЦИК поступила жалоба кандидата в депутаты Полтавского горсовета Семика, в которой он просит, в частности, "признать противоправной бездеятельность Полтавской городской территориальной избирательной комиссии Полтавского района Полтавской области по невыполнению постановления Второго апелляционного административного суда от 17 ноября 2020 г., неустранение нарушений избирательного законодательства, установленных судом, установление результатов выборов в Полтавском городском совете с учетом выводов суда "и обязать эту комиссию устранить указанные нарушения и установить указанные результаты выборов".

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"Рассмотрев жалобу, а также другие документы и материалы, поступившие в ЦИК, Комиссия удовлетворила ее частично, признав противоправной бездеятельность Полтавского городского ТИК, которая заключается в необеспечении установления точных и достоверных результатов выборов депутатов Полтавского городского совета с учетом голосов избирателей на избирательном участке № 531236 и невыполнении им постановления Второго апелляционного административного суда от 17 ноября 2020 года", - сказано в сообщении.

Кроме того, ЦИК обязала указанный ТИК безотлагательно принять меры, направленные на выполнение указанного постановления суда и установления результатов выборов депутатов Полтавского горсовета с учетом выводов суда.

Также ЦИК обязал Полтавский городской ТИК передать Шевченковскому районному в городе Полтава ТИК избирательную документацию по выборам депутатов Полтавского горсовета УИК указанного избирательного участка с особенностями, определенными в этом постановлении. После этого указанный районный ТИК безотлагательно обязан установить итоги голосования с учетом голосов избирателей на указанном избирательном участке, а Полтавский городской ТИК - результаты выборов депутатов Полтавского горсовета.

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