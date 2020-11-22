Враг на Донбассе один раз открывал огонь за минувшие сутки: потерь нет
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За минувшие сутки российские наемники на Донбассе один раз нарушили режим тишины, осуществив выстрелы из гранатомета вблизи Водяного, потерь среди украинских военнослужащих нет
Об этом сообщили в пресс-центре штаба операции Объединенных сил, информирует Цензор.НЕТ.
"За прошедшие сутки, 21 ноября, российско-оккупационные войска один раз нарушили договоренности, вступившие в действие 27 июля 2020… Вражеский огонь не представлял угрозы жизни и здоровью украинских защитников, поэтому наши воины огонь в ответ не открывали. Боевых потерь и ранений среди личного состава Объединенных сил не было", – сказано в утренней сводке в воскресенье.
В частности, выстрелы из автоматического станкового гранатомета были зафиксированы вблизи населенного пункта Водяное в Донецкой области.
"С начала текущих суток, 22 ноября, на всех участках ответственности наших подразделений обстрелов со стороны противника не зафиксировано", - констатировали в штабе.
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Раз нету оговоренного количества погибших то что это означает что соблюдается перемирие?