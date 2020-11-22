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Враг на Донбассе один раз открывал огонь за минувшие сутки: потерь нет

Новости Цензор.НЕТ Происшествия

Враг на Донбассе один раз открывал огонь за минувшие сутки: потерь нет

За минувшие сутки российские наемники на Донбассе один раз нарушили режим тишины, осуществив выстрелы из гранатомета вблизи Водяного, потерь среди украинских военнослужащих нет

Об этом сообщили в пресс-центре штаба операции Объединенных сил, информирует Цензор.НЕТ.

"За прошедшие сутки, 21 ноября, российско-оккупационные войска один раз нарушили договоренности, вступившие в действие 27 июля 2020… Вражеский огонь не представлял угрозы жизни и здоровью украинских защитников, поэтому наши воины огонь в ответ не открывали. Боевых потерь и ранений среди личного состава Объединенных сил не было", – сказано в утренней сводке в воскресенье.

В частности, выстрелы из автоматического станкового гранатомета были зафиксированы вблизи населенного пункта Водяное в Донецкой области.

"С начала текущих суток, 22 ноября, на всех участках ответственности наших подразделений обстрелов со стороны противника не зафиксировано", - констатировали в штабе.

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Враг на Донбассе один раз открывал огонь за минувшие сутки: потерь нет 01
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Враг на Донбассе один раз открывал огонь за минувшие сутки: потерь нет - Цензор.НЕТ 6576
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22.11.2020 08:20 Ответить
Вот на кой..... это хлебало с утра? У меня кава, сигаретка, спокойное радужное настроение. А тут оце одеробло.
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22.11.2020 09:09 Ответить
А "миротворца больного"-найти не могут. Враг на Донбассе один раз открывал огонь за минувшие сутки: потерь нет - Цензор.НЕТ 6596
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22.11.2020 08:25 Ответить
Гнидок Руденко, приготовиться!
Ворог на Донбасі один раз відкривав вогонь за минулу добу, втрат немає - Цензор.НЕТ 1163
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22.11.2020 08:59 Ответить
Ну не надругались, а сделали поздравительные надписи. Гравер был болен, поэтому не успел. У болгарки сел аккум. Можно было аэрографом Ф-1 или РГД-5 (оставили на сладкое).
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22.11.2020 09:12 Ответить
один выстрел. даже раненых нет. зрада однозначно.
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22.11.2020 09:50 Ответить
Никак не пойму смысла Минских договоренностей,о чем там договариваривались о прекращении огня или об лимите погибших и раненых?
Раз нету оговоренного количества погибших то что это означает что соблюдается перемирие?
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22.11.2020 10:22 Ответить
Кроме минских договорённостей, там после было ещё кучу разных отдельных школьных, хлебных, пасхальных, рождественских перемирий, которые всегда срывались после серьёзного обстрела со стороны орков. А теперь да, никаких лимитов не существует - мы за мир ! (руССкий мир)
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22.11.2020 10:30 Ответить
 
 