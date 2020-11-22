С приходом президента Зеленского у всех нас появился исторический шанс, мы на сломе эпохи, - Ермак
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
Глава Офиса Президента Андрей Ермак, который сейчас пребывает в Феофании с коронавирусом, вчера отметил свой день рождения и подвел итог своему году работы в команде президента Владимира Зеленского.
Об этом он написал в фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.
Ермак в частности признался, что его профессиональный путь не был простым, но на него никогда не выливались такие тонны грязи, как в этом году, когда он начал заниматься политикой.
"Несмотря на это я совсем не потерял драйва и уверенности, потому что с нами идет большое количество прекрасных и светлых людей. Благодарен Президенту за ту возможность, какую он дал нашей команде. Если кто-то еще не верит в нас, мы будем бороться за каждого человека, мы будем убеждать и объяснять свое видение и свою стратегию", - отметил он после.
Ермак также подчеркнул, что "несмотря на все сложности в судьбе Украины, понимаю, что у нас всех появился исторический шанс. Это произошло после революций и повторилось сейчас после того, как к власти пришел Президент Зеленский".
"Кто бы что ни говорил - я знаю, какое огромное уважение вызывает наша страна и наш Президент во всем мире. Чувствуется, что продолжается слом эпохи, происходят изменения", - убежден глава ОП.
Он добавляет, что "у нас еще много работы впереди - нам надо укреплять экономику, укреплять независимость, защищать нашу страну, вернуть наши территории и наших людей и никогда больше не позволить никому ничего забрать у нас".
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Вы жалуетесь, что на вас «льют грязь». Послушайте мнение незаинтересованного человека, который много лет жил в Украине и который опирается только на факты и ни на что, кроме фактов. Давайте по пунктам.
1.Всё началось с Омана - неожиданной и скрытой от народа якобы семейной поездки президента Зеленского. Логичный вопрос: что там делал помощник президента Ермак, если поездка семейная? Вы ведь не подали, как публично обещали, в суд на журналистов «схем». Следовательно, вы солгали - переговоры с Россией были. Именно после Омана начался зондаж предательских шагов: Штайнмайер, консультативная группа, выборы в ордло в октябре, вода в Крым.
2.Вы самочинно присвоили себе обязанности президента Украины и министра иностранных дел: встречаетесь с послами иностранных государств, ведёте преговоры с Россией, выступаете с широковещательными заявлениями по политике Украины. Вся эта ваша деятельность есть не соответствующее Конституции Украины и уголовно наказуемое превышение полномочий.
3.Вы опровергали в программе Шустера свою вину в срыве операции по задержанию преступников, которую разработало СБУ Украины при участии союзников. Вы говорили длинно общие слова и по сути ничего не значщие утверждения.Но вы побоялись прямой дискуссии с Юрием Бутусовым. Вывод: вы лгали - утечка из ОП была.
4.Господин Зеленский, избранный президентом Украины, не имеет ни фундаментального образования, ни опыта работы по полученной в вузе специальности юриста, ни опыта государственного строительства, ни надлежащего кругозора в области истории, литературы и искусства. Все комплиментарные ваши выражения в его адрес - неправда. Тактика Зеленского может временно воздействовать на недалёкую, малообразованную, верящую видео и телевизору часть украинского общества. А телевизионные каналы все в руках олигархата и пророссийских сил. Она, эта тактика Зеленского, заключается в произнесении речей. Состоящих из общих слов и движимых желанием понравиться публике и поднять свой рейтинг.
5.Правди ніде діти: президент Зеленский некомпетентен, безволен, груб, не правдив, мстителен и труслив. У меня ничего личного: только факты.
6.Для страны и для вас обоих самое правильное и самое лучшее и самое законное - подать в отставку и спокойно начать подготовку к новым выборам.