С приходом президента Зеленского у всех нас появился исторический шанс, мы на сломе эпохи, - Ермак

Глава Офиса Президента Андрей Ермак, который сейчас пребывает в Феофании с коронавирусом, вчера отметил свой день рождения и подвел итог своему году работы в команде президента Владимира Зеленского.

Об этом он написал в фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.

Ермак в частности признался, что его профессиональный путь не был простым, но на него никогда не выливались такие тонны грязи, как в этом году, когда он начал заниматься политикой.

"Несмотря на это я совсем не потерял драйва и уверенности, потому что с нами идет большое количество прекрасных и светлых людей. Благодарен Президенту за ту возможность, какую он дал нашей команде. Если кто-то еще не верит в нас, мы будем бороться за каждого человека, мы будем убеждать и объяснять свое видение и свою стратегию", - отметил он после.

Ермак также подчеркнул, что "несмотря на все сложности в судьбе Украины, понимаю, что у нас всех появился исторический шанс. Это произошло после революций и повторилось сейчас после того, как к власти пришел Президент Зеленский".

"Кто бы что ни говорил - я знаю, какое огромное уважение вызывает наша страна и наш Президент во всем мире. Чувствуется, что продолжается слом эпохи, происходят изменения", - убежден глава ОП.

Он добавляет, что "у нас еще много работы впереди - нам надо укреплять экономику, укреплять независимость, защищать нашу страну, вернуть наши территории и наших людей и никогда больше не позволить никому ничего забрать у нас".

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