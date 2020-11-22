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В Украине выявлены 12 079 новых случаев COVID-19: умерли 138 человек, 4 604 - выздоровели

Новости Цензор.НЕТ Общество Здоровье

В Украине выявлены 12 079 новых случаев COVID-19: умерли 138 человек, 4 604 - выздоровели

В Украине по состоянию на утро воскресенья зафиксировано 12 079 новых случаев заболевания коронавирусной болезнью COVID-19, выздоровевших – 4 604 человека, умерли 138 пациентов.

Об этом сообщил министр здравоохранения Украины Максим Степанов, передает Цензор.НЕТ.

"12 079 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19 зафиксировано в Украине состоянию на 22 ноября 2020 года. В частности, заболели 489 детей и 375 медработников. Также за минувшие сутки госпитализировано 1 134 человека; летальных случаев - 138; выздоровели - 4 604 человека", - написал Степанов в фейсбуке в воскресенье утром.

Днем ранее, 21 ноября был зафиксирован антирекорд в 14 580 новых случаев коронавирусной болезни за сутки, 20 ноября сообщалось о 14 575 случаях инфицирования; 19 ноября было зафиксировано 13 357 новых случаев; 18 ноября было 12 496 заболевших.

Количество инфицированных с начала пандемии на утро воскресенья составило 624 744 человека, 10 951 человек умер от COVID-19, выздоровели - 286 917 человек.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г. Киеве (1199), Днепропетровской (1017), Киевской (962), Сумской (779) и Запорожской (765) областях.

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В Украине выявлены 12 079 новых случаев COVID-19: умерли 138 человек, 4 604 - выздоровели 01
В Украине выявлены 12 079 новых случаев COVID-19: умерли 138 человек, 4 604 - выздоровели 02
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Топ комментарии
+12
И сколько за сутки построено оманских дорог?

В Украине выявлены 12 079 новых случаев COVID-19: умерли 138 человек, 4 604 - выздоровели - Цензор.НЕТ 9442
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22.11.2020 09:12
+9
Весенний карантин оказался пердежем в лужу
Готовность медицины к эпидемии - фейком
10 млн. $ Зеленского на разработку отечественной вакцины - брехней
Короновиручный фонд - "великим крадивництвом"...
Что дальше?
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22.11.2020 09:06
+5
Шото переживаю за лубного (ака Дмітро) с его картінкамі. куда-то он пропал...
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22.11.2020 08:53
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Шото переживаю за лубного (ака Дмітро) с его картінкамі. куда-то он пропал...
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22.11.2020 08:53 Ответить
Весенний карантин оказался пердежем в лужу
Готовность медицины к эпидемии - фейком
10 млн. $ Зеленского на разработку отечественной вакцины - брехней
Короновиручный фонд - "великим крадивництвом"...
Что дальше?
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22.11.2020 09:06 Ответить
зебил за разработку вакцЫны 1 мнл долларов обицял, а не 10)))
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22.11.2020 09:07 Ответить
точно. 1 млн. - но и этого не выделил. Так что "какая разница" В Україні виявлено 12 079 нових випадків COVID-19, померли 138 осіб, 4 604 - одужали - Цензор.НЕТ 3528
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22.11.2020 10:32 Ответить
"Что дальше ? "
Дальше не продолжайте ...
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22.11.2020 09:32 Ответить
И сколько за сутки построено оманских дорог?

В Украине выявлены 12 079 новых случаев COVID-19: умерли 138 человек, 4 604 - выздоровели - Цензор.НЕТ 9442
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22.11.2020 09:12 Ответить
это 5 В Україні виявлено 12 079 нових випадків COVID-19, померли 138 осіб, 4 604 - одужали - Цензор.НЕТ 8114
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22.11.2020 13:24 Ответить
Зараз в Україні вся відповідальність за зростання захворювання на коронавірус лежить на поліції.За вчорашній день захворіло 12079 людей.На хрін така поліція потрібна? В Україні виявлено 12 079 нових випадків COVID-19, померли 138 осіб, 4 604 - одужали - Цензор.НЕТ 2807
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22.11.2020 09:24 Ответить
Вся ответственность лежит на Зеленском из-за его призывов всем вернуться в Украину и не обеспечении миллионам вернувшимся двухнедельной изоляции.
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22.11.2020 10:20 Ответить
Сегодня меньше, чем за последние дни. Может, уже спад пошёл.
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22.11.2020 09:34 Ответить
Та не, то они так считают. Точнее, суббота - лаборатории не работают, результаты тестов не выдают. За воскресенье будет еще меньше. А в понедельник, скорее всего, перепрыгнет за 15к. Не верю я в чудеса. Ну, или второй вариант - степашка песдит.
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22.11.2020 09:38 Ответить
а мрут меньше тоже из-за закрытых лабораторий?
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22.11.2020 09:48 Ответить
А мрут меньше,значит повезло людям.Хотя из-за выходных статистика могла опоздать.А вообще сегодня опубликованные данные - это данные семи-восьми дневной давности.Частные лаборатории дают данные в среднем через двое суток, государственные - через восемь-десять.
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22.11.2020 11:44 Ответить
не знаю как это объяснить, но, например, в США тоже недельные колебания очень сильные от 1600 смертей до 300-400 и минимумы тоже на выходные попадают.
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22.11.2020 09:53 Ответить
В США население в 10 раз больше чем в Украине. Хочешь сравнить с ситуцией в Украине - дели статистику в США на 10.
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22.11.2020 09:59 Ответить
при чем здесь кол-во населения? и при чем здесь абсолютные значения?
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22.11.2020 12:50 Ответить
Вывод: в течение года-двух эта зараза обязательно пройдет через нас всех.
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22.11.2020 09:54 Ответить
не,если дурак то это надолго.
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22.11.2020 10:08 Ответить
У нас меленький городок до 30 тис. населения и ежедневно в больнице умирает от ковид 2- 3 человека в день, а в статистику попадает, как минимум в 2 раза меньше. Это видно по официальным данным. В больнице уже полный ЛОКДАУН. Медперсонала катастрофически не хватает, что бы оказать в полном обьеме медецинскую помощь. Не говоря уже про наличие лекарств в достаточном количестве...Предпринимателям необходимо не бастовать, а становиться на биржу труда и получать пособие, а страну закрыть полностю на карантин.Закрыть предпринимательство можно онлайн за один день. В стране контроля за самоизоляцией нет, адекватна медицина только в Феофании. Народ брошен на самовыживания, а статистика по смертности - туфта.
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22.11.2020 10:11 Ответить
общей статистики умерших за октябрь и сентябрь нету!! где-то она конечно есть, но найти вы ёё не сможете. Хотя раньше писали скаждый день сколько умерло и родилось человек в городе, за прошедшие сутки. Теперь только родившиеся. 33 ребенка родилось в Харькове в четверг, 19 ноября. Как сообщили в Харьковском городском центре здоровья, среди новорожденных - 16 мальчиков и 17 девочек, в том числе одна двойня - мальчик и девочка, которые появились на свет в родильном доме №7. Статистика очень точная, как и по умершим. Только по умершим НЕТУ! Скрывают!
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22.11.2020 10:33 Ответить
статистика смертності - не туфта. Бо легко перевіряється. а от інфа від панченко - туфта. Бо типу одна баба сказала. Вона бачте точно знає, що від ковіда померли. Висновок паталогоанатома є? Дані тесту (а він завжди неточний) є? То якого нести, шо мруть саме від ковіду?
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22.11.2020 20:26 Ответить
Ну что лошки, помог вам дурантин выходного дня в борьбе с короновирусом? А асфальтирование дорог за деньги короновирусного фонда?
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22.11.2020 10:51 Ответить
Лошарикам бздливым наморднички помогают очень
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22.11.2020 19:37 Ответить
В Україні виявлено 12 079 нових випадків COVID-19, померли 138 осіб, 4 604 - одужали - Цензор.НЕТ 9485В Україні виявлено 12 079 нових випадків COVID-19, померли 138 осіб, 4 604 - одужали - Цензор.НЕТ 9662
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22.11.2020 20:11 Ответить
Этника не наша, неконгруэнтность бро
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23.11.2020 05:26 Ответить



Πραβдοργδ™

@ChopperWatte


Влада зелених мародерів продає населенню тести на COVID-19 по 1700 грн., ціна яких на світовому ринку 2,5$.
В Україні виявлено 12 079 нових випадків COVID-19, померли 138 осіб, 4 604 - одужали - Цензор.НЕТ 8992
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22.11.2020 22:57 Ответить
Смотрю на первые три залайканых места, и чувствуется один почерк
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23.11.2020 05:22 Ответить
 
 