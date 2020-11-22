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Новости Политика Украины Местные выборы-2020
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Второй тур местных выборов проходит во Львове, Днепре и еще 9 городах

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Второй тур местных выборов проходит во Львове, Днепре и еще 9 городах

В 11 городах Украины сегодня проходит второй тур местных выборов. Мэров выбирают, в частности, в Днепре, Львове, Ужгороде и Николаеве.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Избирательные участки начали работу в 8:00. УИК работают с соблюдением противоэпидемических правил.

Второй тур голосования начался в таких городах: Львов, Бердянск (Запорожская область), Днепр, Дрогобыч (Львовская область), Полтава, Николаев, Славянск (Донецкая область), Никополь (Днепропетровская область), Ривне, Ужгород (Закарпатская область), Черкассы.

Для обеспечения порядка на территории участков и охраны избирательной документации по повторному голосованию привлечено почти 10 тысяч правоохранителей по всей Украине.

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Топ комментарии
+6
В президенти балотувалось 39 кандидатів, а мудрий нарід обрав блазня. Так і у вас.
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22.11.2020 09:23
+3
В Днепре из все за зол ,Филатов наверное лучшее😊
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22.11.2020 10:00
+2
Мій дім 5-0 на користь Синютки. У першому турі ми дали 2-0, а тепер під'їхав я сам з Польщі (не пошкодував 1200 грн. на тест, який зрештою показав, що єстем безковідни), старший брат з Жовкви, який зареєстрований у нас, і син, який у першому турі не захотів їхати від дівчини з Бродів. Тепер всі на місці, всі мобілізовані!
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22.11.2020 11:35
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выборы без выбора . у нас в Полтаве во второй тур вышли бывший мер Мамай ( проверенный ворюга ) и зеленый Иващенко . а за последние полтора года видно что в зеленые нормальные люди не идут . ну и кого выбирать ? Другий тур місцевих виборів відбувається у Львові, Дніпрі та ще 9 містах - Цензор.НЕТ 9797
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22.11.2020 09:19 Ответить
В президенти балотувалось 39 кандидатів, а мудрий нарід обрав блазня. Так і у вас.
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22.11.2020 09:23 Ответить
Всппоомним крылатую фразу: "Вы думаете это я призедент ?! Это Вы все Призеденты!" А значит :"Думаете что я ....? Это Вы все ,...!" И это правда, как бы кто к этому не относился. БАЧИЛИ ЩО КУПУВАЛИ, ІЖДЕ АЖ ПОКИ Й НЕ ПОВИЛАЗИТЕ.
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22.11.2020 14:30 Ответить
В Днепре из все за зол ,Филатов наверное лучшее😊
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22.11.2020 10:00 Ответить
из земли обетованной канешно виднее
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22.11.2020 10:45 Ответить
Вилкула- малого выберите.. Вам же из Днепра виднее, чем человеку с земли обетованной!!!)))
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22.11.2020 11:02 Ответить
Филатов наш МЕР !!! Рыги и остальная шушера на ХУтор Другий тур місцевих виборів відбувається у Львові, Дніпрі та ще 9 містах - Цензор.НЕТ 136
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22.11.2020 13:22 Ответить
ну да , между черным и белым ,лучше за белого , по любому
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22.11.2020 17:18 Ответить
Схоже на те, що явка буде мізерною.
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22.11.2020 11:14 Ответить
Боюсь, чтобы у нас в Николаеве зажопный Чайка не выиграл, так-то вся молодежь за Сенкевича, но молодежь у нас на выборы не ходит, в вот ватные пердуны могут Чайку нам принести и привет русский мир в Николаеве(
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22.11.2020 11:23 Ответить
Мій дім 5-0 на користь Синютки. У першому турі ми дали 2-0, а тепер під'їхав я сам з Польщі (не пошкодував 1200 грн. на тест, який зрештою показав, що єстем безковідни), старший брат з Жовкви, який зареєстрований у нас, і син, який у першому турі не захотів їхати від дівчини з Бродів. Тепер всі на місці, всі мобілізовані!
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22.11.2020 11:35 Ответить
Когда-то давно была в Жолкве проездом. Особенно запомнилась деревянная церковь /под охраной ЮНЕСКО/
Другий тур місцевих виборів відбувається у Львові, Дніпрі та ще 9 містах - Цензор.НЕТ 3104
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22.11.2020 12:55 Ответить
Жовква тепер гарна як перлинка - відреставрована та відремонтована.
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22.11.2020 13:20 Ответить
Колись закладалося як ідеальне місто. Я привіз у Жовкву свого польського приятеля - то він це місто сподобав більше, ніж Львів.
Другий тур місцевих виборів відбувається у Львові, Дніпрі та ще 9 містах - Цензор.НЕТ 6264
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22.11.2020 13:24 Ответить
Львов мне тоже очень нравится. А в польских городах, особенно небольших, в их исторической части чувствуется какой-то совершенно неповторимый уют, как и в Жолкве.
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22.11.2020 13:45 Ответить
да красива, а чого це синагого не реставрують, эвреї всі потікали чи шо)
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22.11.2020 18:50 Ответить
Евреїв тут нема давно - ще з часів ІІ Світової. Але могли б кинути кілька шекелів, щоб відновити таку красиву синаґоґу.
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22.11.2020 18:55 Ответить
Вибори без вибору... Як завжди обераємо серед двох гів....нюків менш гівняне... Другий тур місцевих виборів відбувається у Львові, Дніпрі та ще 9 містах - Цензор.НЕТ 751
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22.11.2020 12:48 Ответить
На своїй дільниці побачив, що молодь пасивна.......... Пенсіонери валять на дільниці, як танки Другий тур місцевих виборів відбувається у Львові, Дніпрі та ще 9 містах - Цензор.НЕТ 9424 після церкви основна маса побожних повалить... Другий тур місцевих виборів відбувається у Львові, Дніпрі та ще 9 містах - Цензор.НЕТ 9424
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22.11.2020 12:51 Ответить
Карантин выходного дня нарушать не буду. А оэтому пошли на ,,, !
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22.11.2020 14:12 Ответить
Чому мер Львова приховує свій зв'язок з Москвою Другий тур місцевих виборів відбувається у Львові, Дніпрі та ще 9 містах - Цензор.НЕТ 3586
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22.11.2020 18:19 Ответить
Тому що у порохоботов підгорає ...
Синютка вже був головою адміністрації й що від зробив -- ніщо !
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22.11.2020 20:38 Ответить
кто побеждает во Львове по єкзитполу
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22.11.2020 19:51 Ответить
Синютка в жопе !
Евпак - тоже !
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22.11.2020 20:37 Ответить
Синутка и Евпак в пролёте !!!
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22.11.2020 20:36 Ответить
ваш во Львове победюн)
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22.11.2020 22:39 Ответить
Як казав Ляшко, за...рали своїм сміттям півУкраїни, то і дальше таке буде!
За п,ять років Садовий не спромігся навіть ділянку відвести під сміттєпереробний завод, коротка пам'ять у наріду!
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23.11.2020 07:04 Ответить
 
 