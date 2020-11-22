Второй тур местных выборов проходит во Львове, Днепре и еще 9 городах

В 11 городах Украины сегодня проходит второй тур местных выборов. Мэров выбирают, в частности, в Днепре, Львове, Ужгороде и Николаеве.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Избирательные участки начали работу в 8:00. УИК работают с соблюдением противоэпидемических правил.

Второй тур голосования начался в таких городах: Львов, Бердянск (Запорожская область), Днепр, Дрогобыч (Львовская область), Полтава, Николаев, Славянск (Донецкая область), Никополь (Днепропетровская область), Ривне, Ужгород (Закарпатская область), Черкассы.

Для обеспечения порядка на территории участков и охраны избирательной документации по повторному голосованию привлечено почти 10 тысяч правоохранителей по всей Украине.

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