Зеленскому напомнили о заме Ермака, который покрывал насилие милиции на Майдане: Такие кадры как Татаров - это не о достоинстве
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
Представители общественности напомнили президенту Владимиру Зеленскому о том, что в его офисе работает человек, который выступал на стороне преступной власти во время Революции Достоинства.
Об этом говорится в сообщении центра по правам человека ZMINA, передает Цензор.НЕТ.
"В этот день (достоинства и свободы. - Ред.) хотим напомнить президенту Зеленскому, что заместителем руководителя Офиса Президента Украины работает человек, которого связывают с насилием власти против демонстрантов во время евромайдана.
Речь об Олеге Татарове, который во времена Януковича и во время Революции Достоинства работал заместителем начальника главного следственного управления МВД. Он неоднократно публично заявлял о непричастности милиции к насильственным действиям и убийствам, делал заявления, что милиция не использовала огнестрельное оружие против протестующих, что те "стреляли в себя сами"", - говорится в сообщении.
Отмечается, что "такие кадры в Офисе Президента - это не про достоинство".
"Напоминаем о требовании 30 правозащитных организаций освободить Татарова от занимаемой должности и в будущем не допускать назначений на ответственные высокие политические должности лиц, которые оправдывали и покрывали массовые преступления и нарушения прав человека", - резюмируют авторы обращения.
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разницу между Гідністю и "достоинством"
но зато какое достоинство !!!! - на рояле им фигачить может
Зеленский готовит отставку Ермака. Главный претендент на должность министр развития общин и территорий Украины Алексей Чернышев. Идут разговоры о смене министра иностранных дел Кулебы. Вариант замены - Арсений Яценюк. В обоих случаях смысл есть. Ермак бесполезен, с ВР не справился, работа с регионами завалена. Кулеба в МИДе бездарен и не авторитетен на Западе. Яценюк в Вашингтоне свой человек, при том у обеих фракций Пока непонятно как далеко зашли переговоры сторон, но факт их наличия подтвержден.
Общество / Видео 22-ноя, 19:229 667 0
Зеленский развлекал за наличные тех, кто потом расстреливал Майдан
Украинским олигархам выгодно власти Зеленского - при ней они имеют возможность воровать, считает народный депутат от «Европейской солидарности» Владимир Арьев. Об этом он сказал в эфире марафона на «5 канале».
«Кто такой Зеленский? Зеленский - ставленник олигархов. Тот, кто развлекал за наличные тех, кто потом расстреливал Майдан, развлекал пророссийских деятелей, самого Путина, Медведева, Януковича и всю эту клику. «95 квартал» ходил к ним на корпоративы, развлекал. Он будет ненавидеть всех тех, кто оставил его без тех заработков », - подчеркнул нардеп.
«Вся эта крадивницька клика наличными давала« 95 квартала »огромные деньги. И Зеленский, как руководитель всего того, жил с того, чтобы увидеть то, что он понакупляв себе », - сказал Арьев.
«Эти люди не захотят жить в стране достоинства, потому что они всех считают быдлом. Они всех кормят низкосортным продуктом и паразитируют на этом », - считает политик.
Нардеп отметил, что олигархи, которые имеют общенациональные каналы, очень заинтересованы, чтобы все скандалы по Зеленский не доносились до украинском.
«Раньше они так или иначе поддерживали информационные поводы, а сейчас они делают вид, что этого не существует. Что Ахметов, что Коломойский, Пинчук, все остальные - они делают четкие месседжи: «Нас эта власть устраивает, так как при ней мы можем воровать, мы можем получать от правительства все, что мы хотим», - резюмировал Арьев.
"...Не верю я в порядочность шута.
Он трижды куплен был, и столько же продался!
В его душе царила тьма - когда он на арене забавлялся.
Фиглярствуя глумился тот, над тем что свято и всего дороже
и зритель глупый ликовал - ведь он и клоун так похожи...
Пусть в гриме правду говорит, да как за то, с мурашками по коже!
И Мельпомены антураж скрывал оскал ущербной рожи.
Цинизм, беспечность, простота на представлениях царили.
А разум, честь и доброта в антракт хромая уходили.
Шут правит бал! Дивится Сатана,
Ад льдом покрыт, зеленый бес резвится...
Длине очередей продажных душ, бедняга Мефистофель удивился..."
V.V.
@VV23059778
·14 ч
Говорить о достоинстве с человеком, который понятия не имеет что это такое?
Ну можно и крокодилу напомнить о вегетарианстве, но зачем?
Деилы хреновы.
Хотя второй вариант для создания прецедента нужен и всем сознательным гражданам Украины , что бы любой находясь на посту президента больше не когда в жизни не вздумал Конституцию и УК использовать как туалетную бумагу.
Чи Щоб організовував оцю тіткшню?
https://twitter.com/TyshkomNyshkom/status/1330205672491900934
А воно наразі свідчить про одне: реальних організаторів подій на Майдані не шукали (і, відповідно, не знайшли) славні папєрєдніки, не шукатимуть їх і зенаступнікі. А у борців перманентного спротиву залишиться на душі (чи на губах) неприємний осад: 72 відсотки українців виявилися несправжніми петріотами і справжніми зрадниками Майдану, як і їх не менш славні папєрєднікі десять років тому. Тоді, правда, справжніх було втричі менше, але і зрадників реваншистів лиш трохи більше половини. Яку річницю гасла "Не зрадь Майдан!" нині віжзначають?
На першому фото міліція носить коробки марки Рошен , і що .? Їм що , заборонено купувати продукцію цієї марки .? Чи хочеш сказати що це Петро їм особисто привіз , в багажнику свого авто ? То де на фото сам Порошенко ?
Третє фото - Турчинов з Порошенком про щось жартують , очевидно йдучи на Майдан , в день Пам'яті ,, то чому ти вирішим що вони сміються саме з Майдану . ?? То ж я й питаю ,що в цих звичайних картинках , такого незвичайного . ??
При нагоді можеш розповісти, що знаєш про "повномасштабні міліцеські обладунки" для дільничих та чергових нарядів. Тільки не втирай, що ВВ - то така колишня славна нацгвардія, яка тимчасово стала мєліциєю, а на Майдані перетворилася взад, а бернутня - то такі тітухани із спєцотрядов путєна.
На біса мені твої високоматеріальні " лекції" про якусь міліцію з народом .?? .
Будь ласко, що то за фото? Який рік?
Як казав лєнь in: "Фуйню нэсти лэгчэ, чэм брэвно!"
скоро приіде Зек з азіровими на руSSкіх танках... в Україну....
Низький уклін, Вам, виборці клоуна!
ДУМАЙ-ТЕ!
а взагалі, я знову ж переконуюсь: яка це лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір і його адепти бувші ригіАнали!!
руSSкому міру повірити....себе обманути!!!
І Дермаки, і Тутарови, Зелебенські!!!