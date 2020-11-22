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Moderna назвала стоимость одной дозы своей вакцины от COVID-19: от $25 до $37

Новости Цензор.НЕТ Здоровье

Moderna назвала стоимость одной дозы своей вакцины от COVID-19: от $25 до $37

Стоимость одной дозы вакцины против коронавируса от американской фармкомпании Moderna будет в диапозоне от $25 до $37 в зависимости от объема заказа.

Об этом заявил руководитель компании Стефан Бансель в интервью Die Welt, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ТСН.

"Это справедливая цена, учитывая стоимость лечения тяжелобольного COVID-19 для системы здравоохранения. Мы не заинтересованы в максимальной прибыли", - пояснил Бансель.

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Он также анонсировал подписание контракта с Евросоюзом о поставках препарата в Европу и ожидает, что документ будет подписан в течение нескольких дней.

"Мы хотим поставлять в Европу и ведем конструктивные переговоры", - сказал глава Moderna. По его словам, одним из ключевых моментов переговоров является плата за резервирование вакцины.

Бансель подтвердил, что до конца 2020 года компания намерена произвести 20 млн доз, "малая часть" от этого объема появится до конца декабря в странах Европы. При этом вакцинация препаратом Moderna, как и большинством аналогичных, предусматривает введение двух инъекций.

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Топ комментарии
+22
Moderna назвала вартість однієї дози своєї вакцини проти COVID-19: від $25 до $37 - Цензор.НЕТ 275
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22.11.2020 12:46
+18
помножте на 10 і це буде стартова ціна в Україні..якщо не більше..
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22.11.2020 12:26
+8
Простой нарид пролетает.
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22.11.2020 12:25
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сейчас не хватает медиков - с появлением вакцины в Украине "медиков" будет перебор как минимум раз в десять...
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22.11.2020 14:23 Ответить
Така ціна буде спочатку. Потім її суттєво знизять. Їм не вигідно щоб вакцинувалось тільки менше 10 % (буржуїв і бідних депутатів), бо енфективність від такого вакцинування буде невелика. Не менше 70 % має бути провакциновано щоб побороти пандемію
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22.11.2020 14:27 Ответить
кто нибуть вспомнил что $70 это месячная пенсия 5 млн пенсионеров
без учёта обязательных расходов
а это 13% населения страны
может депутаты пару месяцев поездят на работу на велосипедах
поживут как все простые граждане
а за эти деньги закупим вакцину
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22.11.2020 15:01 Ответить
Ну если что, то курс лечения от Covid одного пациента обходится государству в 30 с копейками тысяч гривен. Это если не дошло до реанимации. И своих еще тысяч 10-20 доложишь. Так что даже для государства выгодней все же закупать вакцину, чем лечить потом. Но эту никто закупать не будет - не переживай. Сначала штаты вообще заявляли, что она не пойдет на внешние рынки. Сейчас почему-то изменили мнение. Но в любом случае для нашей страны это дорогое удовольствие. Хотя с чем сравнивать. Курс оригинального Ремдесивира стоит больше 2000$ и не помогает от слова "совсем".
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22.11.2020 15:57 Ответить
Эта цена американской вакцины. А лицензионная индийская, египетская или пакистанская будет в разы дешевле. Такую и закупает ВОЗ для раздачи беднейшим странам.
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22.11.2020 22:14 Ответить
Не думаю. Я не слышал про дженерики американской вакцины. Аналог ремдесивира - да, скорей всего мы закупили индийский по цене в 10 раз дешевле. Я бы купил вакцину именно от Moderna для всей семьи, но к сожалению такой возможности у нас нет.
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23.11.2020 00:11 Ответить
Значить зеленський буде продавати українцям по 400 баксів, за дозу.
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22.11.2020 15:30 Ответить
Привился, через пол года вирус мутировал и нужно прививаться снова, и так до гробовой доски - налог на право существовать.
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22.11.2020 15:54 Ответить
спішать продати вже ціну склали, а про придатність мовчать. Нічого особистого-це просто бізнес. Напевне, бубоноси вже підписали попередню угоду про поставки.
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22.11.2020 18:23 Ответить
Пока вся наша помойная элита не переколется,то серым вакцины не видать,да еще остатки налево загонят. Moderna назвала вартість однієї дози своєї вакцини проти COVID-19: від $25 до $37 - Цензор.НЕТ 2759
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22.11.2020 18:26 Ответить
в Україні її ціна буде від 250 до 370 ))
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23.11.2020 03:03 Ответить
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