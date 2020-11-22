В ВСУ за сутки 137 новых случаев COVID-19, всего болеет 2 866 человек

В Вооруженных силах Украины за прошедшие сутки лабораторно подтверждены 137 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны.

"Из них в учреждения здравоохранения госпитализированы 19 человек. Состояние здоровья пациентов удовлетворительное, получают необходимое лечение.

На лечении дома под наблюдением медицинской службы находится 118 человек. Состояние здоровья пациентов удовлетворительное, наблюдается легкое течение заболевания", - говорится в сообщении.

По состоянию на 10:00 воскресенья, 22 ноября, в ВСУ COVID-19 болеет 2 866 человек.

Всего за время пандемии выздоровели - 6 124 человека, летальных случаев - 25.

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На изоляции (в том числе самоизоляция) находится 384 человека. Количество военнослужащих, у которых заканчивается изоляция ближайших трех суток - 56 человек.