В ВСУ за сутки 137 новых случаев COVID-19, всего болеет 2 866 человек
Новости Цензор.НЕТ Здоровье
В Вооруженных силах Украины за прошедшие сутки лабораторно подтверждены 137 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны.
"Из них в учреждения здравоохранения госпитализированы 19 человек. Состояние здоровья пациентов удовлетворительное, получают необходимое лечение.
На лечении дома под наблюдением медицинской службы находится 118 человек. Состояние здоровья пациентов удовлетворительное, наблюдается легкое течение заболевания", - говорится в сообщении.
По состоянию на 10:00 воскресенья, 22 ноября, в ВСУ COVID-19 болеет 2 866 человек.
Всего за время пандемии выздоровели - 6 124 человека, летальных случаев - 25.
На изоляции (в том числе самоизоляция) находится 384 человека. Количество военнослужащих, у которых заканчивается изоляция ближайших трех суток - 56 человек.
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