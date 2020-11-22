В начале 2021 года Европу может накрыть третья волна коронавируса, - ВОЗ

В случае отсутствия необходимой инфраструктуры Европу ожидает третья волна пандемии коронавируса уже в начале 2021 года.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Европейские правительства не построили необходимую инфраструктуру летом после того, как взяли под контроль первую волну пандемии коронавируса. Сейчас мы имеем вторую волну. Если они не построят необходимую инфраструктуру, то мы получим в начале следующего года третью волну", - заявил специальный представитель генерального директора Всемирной организации здравоохранения по COVID-19 Дэвид Набарро.

В качестве примера борьбы с коронавирусом он привел страны Азии, где люди придерживаются карантинных ограничений.

"Жители Азии придерживаются дистанции, носят маски, самоизолмруются, когда болеют, моют руки. Они защищают группы, которые находятся на самом высоком риске. Это затрудняет распространение коронавируса ", - добавил Набарро.

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При этом представитель ВОЗ призывает страны Азии слишком рано не ослаблять ограничения. "Надо подождать, пока количество случаев заболевания COVID-19 уменьшится и будет оставаться низким", - сказал Набарро.

Напоминаем, по состоянию на утро 22 ноября во мире зафиксировано 58 508 271 случай коронавируса. Из них 1 386 729 летальных случаев, а 40 473 821 человек уже выздоровели.

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