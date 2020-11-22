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В начале 2021 года Европу может накрыть третья волна коронавируса, - ВОЗ

Новости Цензор.НЕТ Здоровье

В начале 2021 года Европу может накрыть третья волна коронавируса, - ВОЗ

В случае отсутствия необходимой инфраструктуры Европу ожидает третья волна пандемии коронавируса уже в начале 2021 года.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Европейские правительства не построили необходимую инфраструктуру летом после того, как взяли под контроль первую волну пандемии коронавируса. Сейчас мы имеем вторую волну. Если они не построят необходимую инфраструктуру, то мы получим в начале следующего года третью волну", - заявил специальный представитель генерального директора Всемирной организации здравоохранения по COVID-19 Дэвид Набарро.

В качестве примера борьбы с коронавирусом он привел страны Азии, где люди придерживаются карантинных ограничений.

"Жители Азии придерживаются дистанции, носят маски, самоизолмруются, когда болеют, моют руки. Они защищают группы, которые находятся на самом высоком риске. Это затрудняет распространение коронавируса ", - добавил Набарро.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Каждые 17 секунд в Европе умирает один человек от COVID-19, - ВОЗ

При этом представитель ВОЗ призывает страны Азии слишком рано не ослаблять ограничения. "Надо подождать, пока количество случаев заболевания COVID-19 уменьшится и будет оставаться низким", - сказал Набарро.

Напоминаем, по состоянию на утро 22 ноября во мире зафиксировано 58 508 271 случай коронавируса. Из них 1 386 729 летальных случаев, а 40 473 821 человек уже выздоровели.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": За неделю от COVID-19 в мире умерли 60 тысяч человек: половина из них приходится на Европу, - ВОЗ

Автор: Володимир Янченко
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Топ комментарии
+11
А ВОЗ и ныне там...
-- волны они считают -- короткие, средние и длинные...*)
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22.11.2020 14:10
+6
Этот неловкий момент, когда в Европе думают о третьей волне, а в стране где квартальные чучела рулят, первая волна даже не закончилась
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22.11.2020 14:20
+6
В начале 2131 года Европу может накрыть сто пятьдесят третья волна коронавируса, - ВОЗ
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22.11.2020 14:31
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А ВОЗ и ныне там...
-- волны они считают -- короткие, средние и длинные...*)
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22.11.2020 14:10 Ответить
Про Америку уже не пишут. Там ,похоже, целые цунами, а длина волны цунами достигает до 1000 км. Как накроет, так на целый год.
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22.11.2020 14:36 Ответить
В Америке люди болеют массово, но смертность там в процентном соотношении ниже, чем в ЕС.
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22.11.2020 14:51 Ответить
А потом 4я, 5я, 20я... Как это уже достало...
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22.11.2020 14:11 Ответить
На то вони й хвилі.
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22.11.2020 14:13 Ответить
а 4-тая во второй половине 21 года....
в ВООЗ прям гении сидят.....
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22.11.2020 14:12 Ответить
Переглянулись с моим Корешем из НЙ вчера, с Брайтона -- грит: Сыдим дома, как в тюряге! В отпуск охота...
-- Так у вас же Океан под окнами.
-- А мы его уже не замечаем... *)
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22.11.2020 14:12 Ответить
Они пугают по заданию "мировых правителей".ДАВАЙ КОЛИСЬ ВАКЦИНОЙ,ДАВАЙ ЧИПИРУЙСЯ,Я НЕ МОГУ БОЛЬШЕ ЖДАТЬ.ВЕДЬ ВЫ СКОРО СНЕСЕТЕ НАС С ВЛАСТИ.
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22.11.2020 14:15 Ответить
Да да, это всё коварный дядя Билл
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22.11.2020 14:52 Ответить
два вопроса
кого боится комуннистический Китай?
почему китвйцы,которым все посвист при обнаружении ДВУХ инфицированных вчера город на 170 тыс намеления МОМЕНТАЛЬНО зокрыли на жесткий карантин сразу на две недели?
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22.11.2020 14:56 Ответить
Китайцам верить-себя не уважать.Больше их врут только арабохаи(эрмэн?).Во первых этот вирус от них пошел и убили они его окончательно или нет мы не знаем. И во вторых-если захватит всю страну ,то мир будет напороге исчезновения.Воздух,море,горы,чеснок,лимон,соки и фрукты+зарядка ВОТ ЕГО ЛЕЧЕНИЕ! Ато одновременно везде якобы вирус подскочил.Желаю вам крепкого здоровья и ничем не болеть и духом быть крепким-мы цари природы!
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22.11.2020 15:29 Ответить
хотелось бы быть добрыми царями, и Бог по любому выше и сильнее нас.
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22.11.2020 16:12 Ответить
Аразамія захворів на коронавірус
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22.11.2020 14:16 Ответить
* Арахамія
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22.11.2020 14:16 Ответить
Арам-зам-замія На початку 2021 року Європу може накрити третя хвиля коронавірусу, - ВООЗ - Цензор.НЕТ 9060
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22.11.2020 17:44 Ответить
Точно👍
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22.11.2020 18:16 Ответить
Этот неловкий момент, когда в Европе думают о третьей волне, а в стране где квартальные чучела рулят, первая волна даже не закончилась
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22.11.2020 14:20 Ответить
В начале 2131 года Европу может накрыть сто пятьдесят третья волна коронавируса, - ВОЗ
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22.11.2020 14:31 Ответить
Вони впевнені шо друга до того часу закінчиться? Чи аби хоть щось серонути
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22.11.2020 14:35 Ответить
Народ испражняется в юморе. Они уверены, что какой-нибудь ВОЗ, Степанов или еще кто-то будет за них защищаться от нового вируса, пока они сидят в интернете. Придурки.
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22.11.2020 14:57 Ответить
Сидеть в и-нете тоже можно рассматривать как защиту от вируса : дистанция от возм. больного или бессимптомного носителя. К тому же повышаем общеобразов. уровень и оттачиваем перо, некот. комменты читаю как анекдоты и ржу-не могу. Придурки - не мы; придурки сидят за пивком в тесной компашке, взаимно обмениваясь своими микробами.
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22.11.2020 17:36 Ответить
Вы меня не поняли, меня поражает не то где сидят это придурки (в интернете или за пивом), а то что они наивно думают, что всё над чем они ржут, их не коснётся (и их близких).
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22.11.2020 18:19 Ответить
А что, тех что не ржут, коронавирус не коснется что-ли!? На початку 2021 року Європу може накрити третя хвиля коронавірусу, - ВООЗ - Цензор.НЕТ 9160 Можно с этого места поподробнее?.. На початку 2021 року Європу може накрити третя хвиля коронавірусу, - ВООЗ - Цензор.НЕТ 4049
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22.11.2020 19:58 Ответить
Ты поздно встрял в конце разговора, не прочитав начала спора. Объяснять тебе что-то бесполезно.
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22.11.2020 20:40 Ответить
А ты то хоть способен что нибудь, кому нибудь объяснить вразумительно? На початку 2021 року Європу може накрити третя хвиля коронавірусу, - ВООЗ - Цензор.НЕТ 2228
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23.11.2020 09:47 Ответить
Что тебе можно объяснить, если удалено начало спора. Просто не нужно цепляться к словам не уловив фабулы разговора.
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23.11.2020 10:49 Ответить
Как за2бал этот эфиопский шаман Его соплеменники своими письмами про наследство всех ушатали, но этот вышел на следующий уровень.
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22.11.2020 14:42 Ответить
Дитя популизма, как трампушка с зебилом.
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22.11.2020 15:29 Ответить
...комуняцько-китайська маріонетка, "вооз", зі своїм "комуновірусом" з Китаю.
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22.11.2020 14:46 Ответить
У пандемий не бывает волн. Волны бывают у эпидемий.
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22.11.2020 14:54 Ответить
Не знаю как в Европе, а у нас точно будет. После того как бараны на праздники разъедутся по гостям, корону распространять....
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22.11.2020 14:59 Ответить
ну так запрись и не выходи даже за продуктами раз боишься за людей
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22.11.2020 15:41 Ответить
Да ничего подобного. В начале 2021 года будет самый пик второй волны, которая сейчас только началась и не закончится до весны.
Рождество католическое, Новый Год, Рождество православное станут катализатором и после них к середине - концу января 2021 года будет пик второй волны, которая весной пойдет на убыль. Никакого спада заболеваемости как окончания второй волны коронавируса до весны не будет.
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22.11.2020 15:14 Ответить
Будет пик чез неделю-две после новог. праздников - если ума у нас не прибавилось даже после постоянных ударов по эмоциям из переполненных больниц и обращений умирающих от Ковида19 блогеров. Что людей уже научит? Раньше некоторые "люди"(?) радовались: умирают лишь старые и очень больные, "уже ненужные, отработанный материал". Сейчас дошло, что тяжело болеют и даже умирают молодые и дети (к счастью, редко). И чем старики так насолили молодым? сами надеются никогда не состариться? Как сейчас смотрят на отцов и дедов, так и на них потом посмотрят их дети и внуки, если не хуже. Старшие надоедают нравоучениями: учись, работай, не связывайся с дурной компанией, не напивайся пьяным, оденься потеплее и т. п. Надоели! Даже не представляют, что повзрослев и помудрев, будут повторять то же самое. Надоели мед. маски и ограничения - так же, как и поучения для глупенького Буратино.
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22.11.2020 18:03 Ответить
А третья, что закончилась?
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22.11.2020 15:27 Ответить
Жители Азии придерживаются карпнтина-ВОЗ. А ничего, что жители азии сами создали эту пандемию и разнесли по всему миру. Уж не знаю в лаборатории или просто кажанов жрали. Итог один, из Азии всякая зараза прет в последнее время.
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22.11.2020 15:33 Ответить
всегда оттуда перла. Если разобраться, все три крупнейшие пандемии, разразившиеся в историческое время ("черная смерть" 14 века; "испанка" начала 20 века, и нынешняя корона) вышли из Китая. На початку 2021 року Європу може накрити третя хвиля коронавірусу, - ВООЗ - Цензор.НЕТ 8735
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22.11.2020 16:17 Ответить
а ещё оттуда вышла бабка которая всё это поведала - хватит верить всему что пишут...
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22.11.2020 18:06 Ответить
Ех.. В них вже третя, а в нас тільки перша обертів набирає...Знов відстаєм
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22.11.2020 15:44 Ответить
А это все потому что янеЛох-42, чемпионом по борьбе с коронавирусом оказался..
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22.11.2020 20:02 Ответить
На початку 2021 року Європу може накрити третя хвиля коронавірусу, - ВООЗ - Цензор.НЕТ 6116
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22.11.2020 16:19 Ответить
Зеленський і там напаскудив
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22.11.2020 17:09 Ответить
Если посмотреть сюда
https://who.maps.arcgis.com/apps/opsdashboard/index.html#/ead3c6475654481ca51c248d52ab9c61
то выводы напрашиваются прямо противоположные
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22.11.2020 17:28 Ответить
Сидеть в и-нете тоже можно рассматривать как защиту от вируса : дистанция от возм. больного или бессимптомного носителя. К тому же повышаем общеобразов. уровень и оттачиваем перо, некот. комменты читаю как анекдоты и ржу-не могу. Придурки - не мы; придурки сидят за пивком в тесной компашке, взаимно обмениваясь своими микробами.
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22.11.2020 18:19 Ответить
Навіщо копіпастити свій коментар залишений о 17:36? Це дурість, а ще і порушення правил сайту.
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23.11.2020 00:07 Ответить
На жаль, так 1нод1 працюе м1й ноутбук. То взагал1 блокуе комментар1, то повторюе текст дек1лька раз1в. Добре, що хоч зараз не переплутуе букви. А взагал1 лайка з твого роту - це компл1мент. Дякую!
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23.11.2020 01:02 Ответить
о новой волне можно говорить после спада предыдущей, а тут спадом и не пахнет
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22.11.2020 18:49 Ответить
Набарро - дурик проплаченный мировыми фармкомпаниями
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22.11.2020 19:34 Ответить
да-да, самоизолируйтесь, наденьте намордники, и шарахайтесь друг от друга. Иначе как же вами управлять ? Совсем страх потеряли.
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22.11.2020 23:50 Ответить
 
 