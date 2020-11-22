В начале 2021 года Европу может накрыть третья волна коронавируса, - ВОЗ
Новости Цензор.НЕТ Здоровье
В случае отсутствия необходимой инфраструктуры Европу ожидает третья волна пандемии коронавируса уже в начале 2021 года.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Европейские правительства не построили необходимую инфраструктуру летом после того, как взяли под контроль первую волну пандемии коронавируса. Сейчас мы имеем вторую волну. Если они не построят необходимую инфраструктуру, то мы получим в начале следующего года третью волну", - заявил специальный представитель генерального директора Всемирной организации здравоохранения по COVID-19 Дэвид Набарро.
В качестве примера борьбы с коронавирусом он привел страны Азии, где люди придерживаются карантинных ограничений.
"Жители Азии придерживаются дистанции, носят маски, самоизолмруются, когда болеют, моют руки. Они защищают группы, которые находятся на самом высоком риске. Это затрудняет распространение коронавируса ", - добавил Набарро.
При этом представитель ВОЗ призывает страны Азии слишком рано не ослаблять ограничения. "Надо подождать, пока количество случаев заболевания COVID-19 уменьшится и будет оставаться низким", - сказал Набарро.
Напоминаем, по состоянию на утро 22 ноября во мире зафиксировано 58 508 271 случай коронавируса. Из них 1 386 729 летальных случаев, а 40 473 821 человек уже выздоровели.
Пожалуйста, подождите...
-- волны они считают -- короткие, средние и длинные...*)
в ВООЗ прям гении сидят.....
-- Так у вас же Океан под окнами.
-- А мы его уже не замечаем... *)
кого боится комуннистический Китай?
почему китвйцы,которым все посвист при обнаружении ДВУХ инфицированных вчера город на 170 тыс намеления МОМЕНТАЛЬНО зокрыли на жесткий карантин сразу на две недели?
Рождество католическое, Новый Год, Рождество православное станут катализатором и после них к середине - концу января 2021 года будет пик второй волны, которая весной пойдет на убыль. Никакого спада заболеваемости как окончания второй волны коронавируса до весны не будет.
https://who.maps.arcgis.com/apps/opsdashboard/index.html#/ead3c6475654481ca51c248d52ab9c61
то выводы напрашиваются прямо противоположные