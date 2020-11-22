Путин о признании победы Байдена: Помните, все поздравили госпожу Клинтон, а победил Трамп
Новости Цензор.НЕТ За рубежом
Россия ожидает определения победителя выборов президента США, когда один из кандидатов признает поражение, или подведения итогов "легитимным способом".
Об этом заявил Владимир Путин в эфире одного из российских государственных телеканалов, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс".
По его словам, отношения между Россией и США "испорченные" и хуже уже не будут, а Кремль не спешит приветствовать Джо Байдена по чисто формальным причинам.
"Помните, все поздравили госпожу Клинтон, оказалось потом, что победил Трамп. Мы с уважением относимся ко всем - и к действующему президенту Трампу, и к кандидату на эту должность, господину Байдену", - сказал Путин.
Российский президент заявил, что будет работать "с любым человеком, которому будет оказано доверие американского народа". Но определение этого человека должно произойти или "с помощью политического обычая, когда одна из сторон признает победу другой", или подведением итогов выборов "легитимным, правовым способом".
Пожалуйста, подождите...
Знаете, что тут смешно?
На самом деле Клинтон в 2016-м не поздравлял ни один мировой лидер.
А знаете, что тут печально?
У нас опять несменяемый правитель со склерозом и маразмом.
- Да не согласный я..
- С Энгельсом или с Кауцким??
- Да с обоими....
))))
-- Эх, Пушкин, Пушкин...
-- Это памятник Тургеневу, а не Пушкину.
-- А кто Му-му написал?
-- Тургенев.
-- Эх, Пушкин, Пушкин...
Що змінилось від того для Штатів, Ин атомні бомби здав на металолом?
Або Тромб цялувався з Путлером, для чого, що це змінило!
Трамп і не мій президент, і я поважаю Штати, але мені здається воно помилка американського народу!!!
мп никак не может быть президентом США, это только в орде и Беларуси возможно.