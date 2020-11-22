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На Харьковщине пограничники задержали мужчину, находящегося 4 года в розыске за изнасилование, - ГПСУ. ФОТО

Новости Цензор.НЕТ Происшествия Фоторепортаж

В Харьковской области пограничники задержали находящегося в розыске гражданина Украины, которой следовал из РФ.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Восточного регионального управления ГПСУ.

На Харьковщине пограничники задержали мужчину, находящегося 4 года в розыске за изнасилование, - ГПСУ 01

Вчера, 21 ноября, в пункте пропуска "Гоптовка" при осуществлении пограничного контроля в отношении гражданина Украины, который следовал из РФ, сработала одна из баз данных правоохранительных органов.

Как выяснили пограничники Харьковского отряда, Национальная полиция разыскивает украинца с 2016 года по подозрению в совершении на территории Днепропетровской области преступлений, ответственность за которые предусмотрена статьями Уголовного кодекса Украины 152-1 "Изнасилование" и 162-1 "Нарушение неприкосновенности жилища".

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Гражданина задержали и передали представителям Нацполиции.

Автор: Володимир Янченко
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Ну, що ж... Уявлення, що все забулося, "розвіялось як дим"... Після вироку суду за "згвалтування" та "порушення недоторканості житла", надіюсь, на зоні до нього буде застосовано "додаткове покарання" - "порушення недоторканості задниці"...
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22.11.2020 16:49 Ответить
А також нове погонялово - Катя
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22.11.2020 17:13 Ответить
Иванисов?
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22.11.2020 16:49 Ответить
Теперь его бы выпустили ибо его дитю уже три года (4года как изнасиловал) и нужен ему кормилец.
Есть только одно НО !!! Он не депутат и не работник прокуратуры...
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22.11.2020 17:11 Ответить
Говорят, что преступника всегда тянет на место преступления...
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22.11.2020 17:12 Ответить
І потриматися за знаряддя злочину...
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23.11.2020 08:06 Ответить
Петушарий ?!!
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22.11.2020 17:45 Ответить
На выборы ехал?
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22.11.2020 18:25 Ответить
Вот никак не пойму, зачем вообще показывать вот такие фотки, если морду закрывают? Лучше вообще их не публиковать, только лишь место занимают.
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22.11.2020 20:50 Ответить
 
 