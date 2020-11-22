На Харьковщине пограничники задержали мужчину, находящегося 4 года в розыске за изнасилование, - ГПСУ. ФОТО
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В Харьковской области пограничники задержали находящегося в розыске гражданина Украины, которой следовал из РФ.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Восточного регионального управления ГПСУ.
Вчера, 21 ноября, в пункте пропуска "Гоптовка" при осуществлении пограничного контроля в отношении гражданина Украины, который следовал из РФ, сработала одна из баз данных правоохранительных органов.
Как выяснили пограничники Харьковского отряда, Национальная полиция разыскивает украинца с 2016 года по подозрению в совершении на территории Днепропетровской области преступлений, ответственность за которые предусмотрена статьями Уголовного кодекса Украины 152-1 "Изнасилование" и 162-1 "Нарушение неприкосновенности жилища".
Гражданина задержали и передали представителям Нацполиции.
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