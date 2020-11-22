РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
13392 посетителя онлайн
Новости Происшествия Агрессия России против Украины Операция Объединенных сил
1 744 26
обстрел (20169) Донбасс (26945)

Наемники РФ открывали огонь из стрелкового оружия возле Шумов и провели дистанционное минирование в районе Водяного, - пресс-центр ОС

Новости Цензор.НЕТ Происшествия

Наемники РФ открывали огонь из стрелкового оружия возле Шумов и провели дистанционное минирование в районе Водяного, - пресс-центр ОС

Сегодня, 22 ноября, вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники дважды нарушили условия прекращения огня на Донбассе

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ОС.

Так, утром в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север", недалеко от населенного пункта Шумы, противник открывал огонь из стрелкового оружия. Неприцельные выстрелы не представляли угрозы жизни и здоровью украинских военнослужащих, поэтому огонь они не открывали. Кроме того, со стороны оккупированной Ужовки в направлении Водяного оккупанты провели дистанционное минирование позиций наших войск, используя запрещенные мины ПОМ-2.

Боевых потерь и ранений среди личного состава Объединенных сил нет.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Наемники РФ обстреляли из гранатомета позиции ВСУ возле Водяного, - пресс-центр ОС

ИТОГИ ЗА ПРОШЕДШИЕ СУТКИ

За прошедшие сутки, 21 ноября, в районе ответственности наших бригад враг один раз нарушил режим прекращения огня. Так, выстрелы из автоматического станкового гранатомета были зафиксированы вблизи населенного пункта Водяное. Боевых потерь и ранений среди личного состава Объединенных сил не было.

За минувшие сутки представителями Национальной полиции Украины из состава ОС выявлено 82 административных правонарушения. Подразделениями полиции сводных отрядов проверено 4 842 транспортных средства и 4 552 человека. Также были задержаны 2 человека, которых подозревают в причастности к вооруженным формированиям Российской Федерации и ее наемников.

Через контрольный пункт въезда-выезда "Станица Луганская" на контролируемую Объединенными силами территорию прибыли 400 человек, в обратном направлении - 606 человек.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Новейший российский комплекс беспилотников "Наводчик-2" обнаружили на оккупированной Луганщине, - InformNapalm. ФОТО

Автор: Володимир Янченко
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Топ комментарии
+8
Спокойствие! Минирование было неприцельным.
показать весь комментарий
22.11.2020 17:55
+8
Потрібно мати свого, а не побиратись у когось.
показать весь комментарий
22.11.2020 18:00
+8
мабуть не вистачило майже сімох років щоб закриту цю помийку..
показать весь комментарий
22.11.2020 18:08
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Якщо мінують, то йти в наступ не збираються. І на тому спасибі.
показать весь комментарий
22.11.2020 17:53 Ответить
прибыли 400 человек, в обратном направлении - 606 человек
196 чел. потерь...
показать весь комментарий
22.11.2020 17:53 Ответить
Двоєшник.
показать весь комментарий
22.11.2020 18:16 Ответить
То нехай , хоч всі 606 не повертаються !!))
показать весь комментарий
22.11.2020 18:51 Ответить
В глазах 👀***** Зеленский видит МИР ☠️КРОВАВЫЙ
показать весь комментарий
22.11.2020 17:54 Ответить
Спокойствие! Минирование было неприцельным.
показать весь комментарий
22.11.2020 17:55 Ответить
просто провокационное минирование.
показать весь комментарий
22.11.2020 18:11 Ответить
Может пригласить Алиева в президенты Украины ?! Что б эти провокации со стороны окупантов прекратились раз и навсегда ?!
показать весь комментарий
22.11.2020 17:57 Ответить
Потрібно мати свого, а не побиратись у когось.
показать весь комментарий
22.11.2020 18:00 Ответить
Свои , кроме Порошенко ,были и есть мегаворюгами и подкацапниками
показать весь комментарий
22.11.2020 18:16 Ответить
Яких обирали, такі були.
показать весь комментарий
22.11.2020 18:20 Ответить
"Маємо те що маємо!" !!!)))
показать весь комментарий
22.11.2020 18:45 Ответить
Свого вже обрали(
Вимагаю реінкарнації Піночета, не плутати зі Сраліним!!!
показать весь комментарий
22.11.2020 18:17 Ответить
Curvatura !Найманці РФ відкривали вогонь зі стрілецької зброї біля Шумів і провели дистанційне мінування в районі Водяного, - пресцентр ОС - Цензор.НЕТ 3567
показать весь комментарий
22.11.2020 17:58 Ответить
мабуть не вистачило майже сімох років щоб закриту цю помийку..
показать весь комментарий
22.11.2020 18:08 Ответить
А ви не дивіться.
показать весь комментарий
22.11.2020 19:50 Ответить
...и провели дистанционное минирование в районе Водяного

Найманці РФ відкривали вогонь зі стрілецької зброї біля Шумів і провели дистанційне мінування в районі Водяного, - пресцентр ОС - Цензор.НЕТ 5966 Мирный план работает.
показать весь комментарий
22.11.2020 18:11 Ответить
#этадругое
показать весь комментарий
22.11.2020 18:16 Ответить
В Новоазовск открыто зашли российские войска на танках, а теперь минируют отжатую у Украины территорию,а украинская власть как то старается не замечать этого и показывает что это виноваты ДНР, а депутаты Верховной Рады из ОПЗЖ ездят часто в Кремль с отчётом, какой то 95 квартал получается,с отрывками сериала "Сваты" Найманці РФ відкривали вогонь зі стрілецької зброї біля Шумів і провели дистанційне мінування в районі Водяного, - пресцентр ОС - Цензор.НЕТ 7387
показать весь комментарий
22.11.2020 18:21 Ответить
Шобла зекаллобарантов , использует старика с деменцией и гебнявую консерву Арестовича , чтобы сдаться ***** втюхать как «перемогу»
показать весь комментарий
22.11.2020 18:22 Ответить
нету потерь. ну, зрада, конечно же.
показать весь комментарий
22.11.2020 19:05 Ответить
Дистанційне мінування ...А потім підриви на не встановлених вибухових пристроях .. Найманці РФ відкривали вогонь зі стрілецької зброї біля Шумів і провели дистанційне мінування в районі Водяного, - пресцентр ОС - Цензор.НЕТ 1637
показать весь комментарий
22.11.2020 19:42 Ответить
Найманці РФ відкривали вогонь зі стрілецької зброї біля Шумів і провели дистанційне мінування в районі Водяного, - пресцентр ОС - Цензор.НЕТ 527
показать весь комментарий
22.11.2020 19:56 Ответить
минирование это не нарушение перемирия. Потом сделаете отсчет, что наши военные подорвались на неизвестном взрывном устройстве и фокус-покус от Зеленского - ПЕРЕМИРИЕ СОХРАНЕНО!
===========
Твари зелёные.
показать весь комментарий
22.11.2020 20:59 Ответить
 
 