По состоянию на 16:00 явка избирателей на выборах мэров 11 городов составила 22,5%, - ОПОРА. ИНФОГРАФИКА
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По информации от наблюдателей ОПОРЫ, во время повторного голосования 22 ноября интегрированная явка избирателей в 11 городах по состоянию на 16:00 составила 22,5% (погрешность составляет 1%).
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на страницу ОПОРЫ в Фейсбук.
Для сравнения, во время голосования 25 октября по всей Украине явка на 16:00 составляла 27%, во время повторного голосования 15 ноября в 7 городах - 18,6%.
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показать весь комментарий22.11.2020 18:25
+5 Андрій Васильович
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+4 Zelya Vsyo
показать весь комментарий22.11.2020 18:23
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Адекватні українці вже давно безповоротно відвернулися від ПОПи, ще за часів його президентства. Залишились самі упороті та невиліковні.
Зараз таких "клієнтів" біля 10%. З часом їх кількість буде тільки зменшуватись.
Цитую - "Садовий виграв ці вибори(не знаю на жаль, чи на щастя) і він мер" - він вмер?