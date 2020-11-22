РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
13392 посетителя онлайн
Новости Политика Украины Местные выборы-2020
2 573 34
местные выборы (2145) явка (146) ОПОРА (247)

По состоянию на 16:00 явка избирателей на выборах мэров 11 городов составила 22,5%, - ОПОРА. ИНФОГРАФИКА

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

По состоянию на 16:00 явка избирателей на выборах мэров 11 городов составила 22,5%, - ОПОРА. ИНФОГРАФИКА

По информации от наблюдателей ОПОРЫ, во время повторного голосования 22 ноября интегрированная явка избирателей в 11 городах по состоянию на 16:00 составила 22,5% (погрешность составляет 1%).

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на страницу ОПОРЫ в Фейсбук.

По состоянию на 16:00 явка избирателей на выборах мэров 11 городов составила 22,5%, - ОПОРА 01

Для сравнения, во время голосования 25 октября по всей Украине явка на 16:00 составляла 27%, во время повторного голосования 15 ноября в 7 городах - 18,6%.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Явка избирателей на выборах мэров на 13:00 составила 12,7%, - ЦИК

Автор: Володимир Янченко
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Топ комментарии
+6
Нарід що хотів, те і отримав.
показать весь комментарий
22.11.2020 18:25
+5
НАРОД ОКОНЧАТЕЛЬНО ЗАБИЛ НА ВСЕ
показать весь комментарий
22.11.2020 18:18
+4
По состоянию на 16:00 явка избирателей на выборах мэров 11 городов составила 22,5%, - ОПОРА - Цензор.НЕТ 5188
показать весь комментарий
22.11.2020 18:23
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
НАРОД ОКОНЧАТЕЛЬНО ЗАБИЛ НА ВСЕ
показать весь комментарий
22.11.2020 18:18 Ответить
Народ окончательно смирился с тем, что квартальные чучела ведут страну к погибели. На местном уровне остановить звездец в стране уже невозможно.
показать весь комментарий
22.11.2020 18:21 Ответить
Нарід що хотів, те і отримав.
показать весь комментарий
22.11.2020 18:25 Ответить
Ось ви кажете принизливо нарід. Я і є цей нарід. А ви асоціюєтесь з відомим політиком і нарід вважає, що саме цей політик так і ставиться до нас як до наріду. Чи буде у такого політика хочь якась прихільність цього наріда, якого є більшість? То нащо ви його дискредитуєте? Чи може це така навмисна тактика з дискредитації ПОП через чорний піар, яким він ніби то займається? Цікаво, а сам ПОП знає про це?
показать весь комментарий
22.11.2020 18:43 Ответить
ти і є цей наріт, тупий неосвічений індивід. Станом на 16:00 явка на виборах мерів 11 міст становить 22,5%, - ОПОРА - Цензор.НЕТ 4657
показать весь комментарий
22.11.2020 18:52 Ответить
Шо маємо, то і маємо ... тупий і неосвічений. І це подвійна прикрість коли тобі тупий наріт дав підсрачника. Значить твій час ще не настав. Спи спокійно дорогий наш політичний трупик і чекай розумного та освіченого народу.
показать весь комментарий
22.11.2020 19:27 Ответить
Я не пробачу кловуну як його квартал знущався над Тимохою свого часу. Всі діла.
показать весь комментарий
22.11.2020 19:06 Ответить
А сам Тимоха як до цього відноситься? Можливо він сам вважає це вдалим піаром? А може ти сам і є тим Тимохою? )))
показать весь комментарий
22.11.2020 19:22 Ответить
В такому випадку чому б народу не проголосувати за інших? Чому не ростуть відсотки у минулих політиків? Тому, що чорним піаром не можна завоювати собі прихильність. Чорний піар дискредитує не тільки того, проти кого направлений, але й того, хто ним займається, і можливо навіть більше. Як кажуть американці - сам собі пальнув у ногу.
показать весь комментарий
22.11.2020 18:38 Ответить
Вся соя пальнута на голову. На виліт.
Адекватні українці вже давно безповоротно відвернулися від ПОПи, ще за часів його президентства. Залишились самі упороті та невиліковні.
Зараз таких "клієнтів" біля 10%. З часом їх кількість буде тільки зменшуватись.
показать весь комментарий
22.11.2020 19:44 Ответить
Просто немає за кого голосувати. Нинішні банд... еее еліти не дають змогу новим обличчям приходити в політику в той час як вони самі себе повністю дискредитували.
показать весь комментарий
22.11.2020 18:34 Ответить
Саме тому така низька явка на цих виборах
показать весь комментарий
22.11.2020 19:46 Ответить
В Днепре два претендента - рекетир и рейдер. Кого-же мне выбрать ?
показать весь комментарий
22.11.2020 18:46 Ответить
Зебіл на всьо ))). Я особисто не зебіл і пішов на вибору щоб забити гниду на прізвисько Андрій Доля відомий ака Садовий..
показать весь комментарий
22.11.2020 18:57 Ответить
і приведеш іншу гниду, за яким стоїть грішка козловський і всім відома банда з Львівської тютюнової фабрики і будівельної контори Авалон(на чолі з Юркою Скріпачом)..... нічого не зміниться на краще
показать весь комментарий
22.11.2020 19:13 Ответить
Це Тобі так розказав гнида-Садовмий, а Ти йому повірив. Не вір!
показать весь комментарий
22.11.2020 20:03 Ответить
я їх всіх давно знаю, тому, висновки роблю без сторонньої інформації
показать весь комментарий
22.11.2020 20:21 Ответить
На виборах міського голови Львова перемагає діючий мер Андрій Садовий із результатом 62,8% голосів виборців. Українська правда тільки що опублікувала
показать весь комментарий
22.11.2020 20:23 Ответить
Які ж екзит-поли хоче оприлюднювати Садовий після виборів? З моменту першого туру виборів голови Львівської ОТГ пройшло практично 4 тижні. За цей час можна відзначити одну цікаву особливість - відсутність будь яких рейтингів від близької до міського голови компанії "Фама". І це доволі дивно, враховуючи, що перед першим туром ця компанія поширювала опитування регулярно і ці опитування фіксували велику перевагу Садового над Синюткою. Так, 19 жовтня, в їхньому останньому опитуванні Садовий (на замовлення одного з медіа родини Садового) мав підтримку 41,5%, а Олег Синютка - 23,8%. Але реальність виявилась іншою - 40,09% за Садового і 31,1% за Синютку. Тобто мало місце або помилка соціологів, або маніпуляція на користь одного з кандидатів. Нагадаю, що СОЦИС, для прикладу, подав результати першого туру практично тотожно до реальних показників. За дивним збігом обставин екзит-пол під час першого туру, оприлюднений у програмі Савіка Шустера, так само , які і опитування "Фами", також занижував результат Синютки. За даними екзит-полу, оприлюдненого в передачі Шустера, результат Синютки становив 27, 38 %, а Садового - 41, 12 %. Маніпуляція з екзит-полом, яка в умовах великої конкуренції може стати інструментом для виправдання фальсифікацій, є останньою надією збанкрутілої міської влади уникнути відповідальності за власні злочини. Проросійські та олігархічні сили, які наживалися на Львові останні роки, продовжують робити все для того, щоб не допустити розвиток нашого міста та перемоги тут проукраїнських демократичних сил. Але цього разу вони програють!
показать весь комментарий
22.11.2020 20:53 Ответить
Станом на 16:00 явка на виборах мерів 11 міст становить 22,5%, - ОПОРА - Цензор.НЕТ 2545 поїзд вже поїхав - Садовий виграв ці вибори(не знаю на жаль, чи на щастя) і він мер
показать весь комментарий
22.11.2020 20:56 Ответить
він вмер?
показать весь комментарий
22.11.2020 21:38 Ответить
синютка? - так
показать весь комментарий
22.11.2020 21:39 Ответить
Ви про Синютку нічого не писали.
Цитую - "Садовий виграв ці вибори(не знаю на жаль, чи на щастя) і він мер" - він вмер?
показать весь комментарий
22.11.2020 22:03 Ответить
По состоянию на 16:00 явка избирателей на выборах мэров 11 городов составила 22,5%, - ОПОРА - Цензор.НЕТ 5188
показать весь комментарий
22.11.2020 18:23 Ответить
Знов нагадив Ваві в штани.
показать весь комментарий
22.11.2020 18:27 Ответить
Голосование -- секс без презерватива...
показать весь комментарий
22.11.2020 18:27 Ответить
будет Махновщина...
показать весь комментарий
22.11.2020 18:29 Ответить
Це добре.
Станом на 16:00 явка на виборах мерів 11 міст становить 22,5%, - ОПОРА - Цензор.НЕТ 367
показать весь комментарий
22.11.2020 18:33 Ответить
У Львові списки виборців майже пусті. Такого ще ніколи не бачив. Думаю, реальна явка значно нижча 10%. Боюся, як би не домалювали ПСу і тоді піпець Львову
показать весь комментарий
22.11.2020 20:31 Ответить
 
 