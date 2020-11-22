Суд в Пенсильвании признал безосновательность обвинений Трампа и отклонил требования о пересчете голосов
Новости Цензор.НЕТ За рубежом
Федеральный судья Мэтью Брэнн отклонил иск президента США Дональда Трампа к избирательной комиссии штата Пенсильвания с требованием пересмотреть результаты голосования в этом штате.
Как сообщили агентства Associated Press и Reuters, постановление суда, вынесенное 21 ноября, стало последним ударом по действующему президенту, который настойчиво пытается изменить результат президентских выборов, подавая судебные иски и прибегая к другим, как отмечает американская пресса, "беспрецедентным" средствам, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода.
Пенсильвания - один из нескольких ключевых штатов, в которых при голосовании 3 ноября победил соперник Трампа Джо Байден.
Главными доводами юристов Трампа стало то, что избирательные комиссии штата неправильно подсчитали бюллетени, полученные по почте. Юристы действующего президента также настаивали на том, что наблюдатели от Республиканской партии не были допущены к процедуре подсчета голосов.
Судья Мэтью Брэнн постановил, что аргументы и обвинения Трампа в данном деле были безосновательны, спекулятивны и не подкреплены доказательствами. Судья также вынес порицание адвокатам Трампа.
Постановление суда означает, что голоса избирателей штата Пенсильвания теперь могут быть сертифицированы. Теперь избирательные комиссии во всех штатах смогут сделать следующий шаг к подготовке заседания коллегии выборщиков 14 декабря. Именно это заседание и объявит официально о победителе президентских выборов в США.
Юридические советники Трампа подали в суды более двух десятков исков, оспаривающих итоги голосования 3 ноября, но почти все они были отвергнуты.
Напомним, 7 ноября ряд американских СМИ сообщили, что кандидат от демократов Джо Байден побеждает в Пенсильвании и набирает необходимые голоса для избрания президентом США. Байден уже сделал первое заявление.
Новоизбранного президента поздравляют лидеры государств, в частности президент Украины Владимир Зеленский.
Голосование в США состоялось 3 ноября, многие избиратели голосовали по почте. Призывы действующего президента США Дональда Трампа к пересчету голосов в Пенсильвании сформированы на сообщении работника почтового отделения в городе Эри в штате Пенсильвания Ричарда Хопкинса. Однако тот отказался от своих слов.
Пожалуйста, подождите...
Что я очень нравлюсь вам,
Ну, а вы мне и подавно!
Вот и славно, трам-пам-пам.
"По состоянию на 2017 год было 164 случаев «недобросовестности» выборщиков, однако они не изменили исход ни одних президентских выборов.
В 2016 году сразу семеро выборщиков проголосовали вопреки мнению населения штата, но их протест не привел к изменению итогов выборов.
По одному выборщику оказались «недобросовестными» в 2004, 2000, 1988, 1976, 1972, 1968, 1960, 1956 и 1948 годах.
..."
юристы Трампа говорят? А что скажет Закон?
И да! Мне нравятся все, кто против балалайны и кремлевского мерзавчика!
Тут два варианта: то ли судья - эмоциональный бидон, то ли адвокаты Трампа какой-то чепухи вместо фактов ему насовали. Учитывая то, что судьи почему-то практически все оказываются эмоциональными бидонами, то скорее всего проблема в адвокатах Трампа и в качестве их аргументов. И в этом случае в Верховном суде тоже судьи окажутся эмоциональными бидонами.
Дайте їм насолодитися екстазом.
https://www.newsmax.com/politics/election-2020-pennsylvania-trump/2020/11/22/id/998252/
Trump Appeals Rejection of Effort to Block Pennsylvania Vote
President Donald Trump is appealing a federal judge's dismissal of his campaign's effort to block the certification of votes in Pennsylvania.
The president and other plaintiffs filed notice of appeal to the 3rd U.S. Circuit Court of Appeals on Sunday, a day after the judge issued a scathing order shooting down claims of widespread irregularities with mail-in ballots....
Так само з Джорджиєю:
https://www.newsmax.com/headline/election-2020-georgia/2020/11/22/id/998238/
Trump Team Requests Recount of Georgia's Presidential Race
Sunday, 22 November 2020 01:10 PM
¨President Donald Trump's campaign requested a recount of votes in the Georgia presidential race on Saturday, a day after state officials certified results showing Democrat Joe Biden won the state, as his legal team presses forward with attacks alleging widespread fraud without proof.
...
Georgia's results showed Biden beating Trump by 12,670 votes out of about 5 million cast, or 0.25%. State law allows a candidate to request a recount if the margin is less than 0.5%. Republican Gov. Brian Kemp formalized the state's slate of 16 presidential electors.
...
A Trump legal team statement said: "Today, the Trump campaign filed a petition for recount in Georgia. We are focused on ensuring that every aspect of Georgia State Law and the U.S. Constitution are followed so that every legal vote is counted. President Trump and his campaign continue to insist on an honest recount in Georgia, which has to include signature matching and other vital safeguards."
Позиція абсолютної більшості в Україні відома, та й =змі= мавпують своїх американських дем.=колег=. Тому закликати до об*єктивності марно.
Тим цікавіше буде потім повитягувати коментики фанатів Бідона.
З Вікіпедії:
"Newsmax or Newsmax.com, previously styled NewsMax, is a conservative...
The website has been described by The New York Times as influential in American conservative circles.
CEO Christopher Ruddy has attempted to position the network as a competitor to Fox News...
After the 2020 United States presidential election, Newsmax published numerous conspiracy theories about the election and false accusations of voter fraud."
Ну і зверни увагу: Fox News, "улюблений телеканал" Рудого, вже визнав перемогу Байдена.
... і захворів на коронавірус. "Ну развє нє дурак?"
Лікування коктейлем коштувало $100 тис. Зрозуміло, що це доступно не для широкого загалу, а лише для багатіїв.
На Ремдесевір були великі сподівання навесні. Але зараз визнано, що при КОВІД він не допомагає.
Зараз найбільші сподівання - на німецько-американську вакцину.