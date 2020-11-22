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Новости За рубежом
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суд (24701) США (23191) Трамп (3348)

Суд в Пенсильвании признал безосновательность обвинений Трампа и отклонил требования о пересчете голосов

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

Суд в Пенсильвании признал безосновательность обвинений Трампа и отклонил требования о пересчете голосов

Федеральный судья Мэтью Брэнн отклонил иск президента США Дональда Трампа к избирательной комиссии штата Пенсильвания с требованием пересмотреть результаты голосования в этом штате.

Как сообщили агентства Associated Press и Reuters, постановление суда, вынесенное 21 ноября, стало последним ударом по действующему президенту, который настойчиво пытается изменить результат президентских выборов, подавая судебные иски и прибегая к другим, как отмечает американская пресса, "беспрецедентным" средствам, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода.

Пенсильвания - один из нескольких ключевых штатов, в которых при голосовании 3 ноября победил соперник Трампа Джо Байден.

Главными доводами юристов Трампа стало то, что избирательные комиссии штата неправильно подсчитали бюллетени, полученные по почте. Юристы действующего президента также настаивали на том, что наблюдатели от Республиканской партии не были допущены к процедуре подсчета голосов.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Путин о признании победы Байдена: Помните, все поздравили госпожу Клинтон, а победил Трамп

Судья Мэтью Брэнн постановил, что аргументы и обвинения Трампа в данном деле были безосновательны, спекулятивны и не подкреплены доказательствами. Судья также вынес порицание адвокатам Трампа.

Постановление суда означает, что голоса избирателей штата Пенсильвания теперь могут быть сертифицированы. Теперь избирательные комиссии во всех штатах смогут сделать следующий шаг к подготовке заседания коллегии выборщиков 14 декабря. Именно это заседание и объявит официально о победителе президентских выборов в США.

Юридические советники Трампа подали в суды более двух десятков исков, оспаривающих итоги голосования 3 ноября, но почти все они были отвергнуты.

Напомним, 7 ноября ряд американских СМИ сообщили, что кандидат от демократов Джо Байден побеждает в Пенсильвании и набирает необходимые голоса для избрания президентом США. Байден уже сделал первое заявление.

Также читайте: Сьюзан Райс – претендент номер один на главу Госдепа. Для Украины она друг, - Чалый

Новоизбранного президента поздравляют лидеры государств, в частности президент Украины Владимир Зеленский.

Голосование в США состоялось 3 ноября, многие избиратели голосовали по почте. Призывы действующего президента США Дональда Трампа к пересчету голосов в Пенсильвании сформированы на сообщении работника почтового отделения в городе Эри в штате Пенсильвания Ричарда Хопкинса. Однако тот отказался от своих слов.

Автор: Анна Судак
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Топ комментарии
+42
Суд в Пенсильвании признал безосновательность обвинений Трампа и отклонил требования о пересчете голосов - Цензор.НЕТ 9983
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22.11.2020 18:43
+34
Истеричка рыжая ********** -- Твой поезд ушел Суд в Пенсильвании признал безосновательность обвинений Трампа и отклонил требования о пересчете голосов - Цензор.НЕТ 7545
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22.11.2020 18:36
+25
Нехай Трамп звернеться в Печерний суд.
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22.11.2020 18:37
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Страница 2 из 2
Приймаючи до уваги "марафон" з підведення і оголошення результатів місцевих виборів неважко уявити що ж буде творитися у нас під час президентських виборів, "врагу не буде здаватися гордий "Варяг", звісно якщо до того часу сам не "потоне" чи допоможуть.
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22.11.2020 19:02 Ответить
Как приятно и забавно,

Что я очень нравлюсь вам,

Ну, а вы мне и подавно!

Вот и славно, трам-пам-пам.
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22.11.2020 19:11 Ответить
Проблемы Украины в её судах.Продажные и заангажированные суды.Если изменить,конвейер антикоррупционных приговоров запрацюе ,як навижений.
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22.11.2020 19:14 Ответить
Сволотою прокотилась хвиля жахливих самогубств. Руслан Андрійко повішався першим)))
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22.11.2020 19:23 Ответить
Вы так говорите, как будто это что-то плохое.... Суд у Пенсільванії визнав безпідставність звинувачень Трампа і відхилив вимоги про перерахунок голосів - Цензор.НЕТ 2380
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22.11.2020 20:44 Ответить
а який сенс підраховувати ті бюлетені, коли рішення від всього штату все одно приймає невелика купка людей, які не завжди (м'яко кажучі) звертають увагу на те, як власне проголосував їх штат?
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22.11.2020 19:41 Ответить
Не переживай. Процитирую ещё разок:
"По состоянию на 2017 год было 164 случаев «недобросовестности» выборщиков, однако они не изменили исход ни одних президентских выборов.
В 2016 году сразу семеро выборщиков проголосовали вопреки мнению населения штата, но их протест не привел к изменению итогов выборов.
По одному выборщику оказались «недобросовестными» в 2004, 2000, 1988, 1976, 1972, 1968, 1960, 1956 и 1948 годах.
..."
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22.11.2020 19:53 Ответить
Уже звертають... з 538 виборщиків, тільки 9 можуть вибрикнути... але Трампа вони не врятують....
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22.11.2020 20:29 Ответить
Охренеть.... ну, и аргументы Вас.... Света из Иваново, по сравнению с ней --- доктор философии..)))) Суд у Пенсільванії визнав безпідставність звинувачень Трампа і відхилив вимоги про перерахунок голосів - Цензор.НЕТ 5042
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22.11.2020 20:36 Ответить
Вот не сподобился посмотреть и послушать все, что говорила эта тетя... жаль времени...
юристы Трампа говорят? А что скажет Закон?
И да! Мне нравятся все, кто против балалайны и кремлевского мерзавчика!
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22.11.2020 20:50 Ответить
Надеемся что бидон таки не победит, бо окончательно будет хана здравому смыслу.
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22.11.2020 22:14 Ответить
Судья Мэтью Брэнн постановил, что аргументы и обвинения Трампа в данном деле были безосновательны, спекулятивны и не подкреплены доказательствами. Судья также вынес порицание адвокатам Трампа.

Тут два варианта: то ли судья - эмоциональный бидон, то ли адвокаты Трампа какой-то чепухи вместо фактов ему насовали. Учитывая то, что судьи почему-то практически все оказываются эмоциональными бидонами, то скорее всего проблема в адвокатах Трампа и в качестве их аргументов. И в этом случае в Верховном суде тоже судьи окажутся эмоциональными бидонами. Суд у Пенсільванії визнав безпідставність звинувачень Трампа і відхилив вимоги про перерахунок голосів - Цензор.НЕТ 9351
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22.11.2020 21:07 Ответить
Идиотская тактика. И вообще, проигранные с таким счетом выборы в судах не выигрываются.
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22.11.2020 21:56 Ответить
Какая разница какой суд, если у них доказательств нет и не предвидится. Или их единственная надежда на то, что если 6 из 9 судей бьіли назначеньі республиканцами, то суд без доказательств примет решение в пользу Трампа? Закатай губу єто не мацковский и не печерский суд. Трамп все, забудь єтого рьіжего фашиста.
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22.11.2020 22:42 Ответить
І в Україні, і в США державна бюрократія перемогла власний народ. Хоч є величезні відмінності в обичаях, законах, понятіях та можливостях. Результат однаковий. Ви радуєтесь перемозі байдена ? Бажаю вам двох термінів зєлєнского. Ви думаєте байден безкоштовно допамагатиме Україні (знаючи про бурізму) ? Бажаю вам двох термінів коломойського. Веселіться, верещаки. Ваш час прийшов.
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22.11.2020 20:27 Ответить
біден - великий прогрес для України, бо якщо біден буде допомагати Україні "за гроші", то це вже великий плюс в порівнянні з тримпом, який взагалі НЕ звертав увагу Україну і хотів (як і *********), щоб вона краще зникнула з карти світу... Тобі особисто краще мати діло з кимось "за гроші" чи з кимось, хто хоче тебе "вбити"
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22.11.2020 22:36 Ответить
Я американець. Ми ніколи не очікуємо безплатної халяви і за все платимо гроші. Така ментальність в американців - за будь яку роботу треба платити гроші. Але я плачу гроші лише тому хто тримає слово. Сказав - зробив. Тому, хто викинув з під рахунку мій голос (а це мої прямі гроші як податки виборця) і додав зфабрикованих бюлетенів - я гроші платити не хочу. Бо той, хто зневажив мій голос один раз - зневажить і другий. No deal.
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22.11.2020 23:06 Ответить
Поражаюсь комментам тех, кто радуется победе Байдена, вы откуда информацию берёте? Из сми принадлежащих демократам? или проплаченным аналитикам? из-за его победы выиграют только коррупционеры из дем партии, китайцы и исламисты, весь остальноц мир, включая Украину проиграют...
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22.11.2020 22:26 Ответить
радіти чи сумувати - то вибір особистий, але й програвати потрібно гідно. https://www.politico.com/news/2020/11/22/bolton-hogan-trump-election-damage-439250
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22.11.2020 22:39 Ответить
Достойно програвати треба тільки в чесній боротьбі. Якщо боротьба ведеться нечесно - тоді all bets are off, nothing is off limits, and no holds barred - не знаю як точніше це перекласти українською.
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22.11.2020 23:18 Ответить
Не ламайте картинку 99,99%.
Дайте їм насолодитися екстазом.
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23.11.2020 02:00 Ответить
значит пойдет в суд более высшей инстанции и так все дальше, до верховного суда. Запасаемся попкорном....
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22.11.2020 23:14 Ответить
А после Верховного в Божий суд обратится. Суд у Пенсільванії визнав безпідставність звинувачень Трампа і відхилив вимоги про перерахунок голосів - Цензор.НЕТ 2055 В ольгинской шалупени тают последние надежды за судьбу рыжего. Байден устроит вам "комфортную" жизнь!
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22.11.2020 23:40 Ответить
пещерский "суд" города Киева, или басманный "суд" города мацквы спасут дональдушку. там о правосудии не слышали, весь вопрос только в цене.
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22.11.2020 23:53 Ответить
Потрясающе. Один судьями ключевом штате просто вот так решил что не будет рассматривать это дело, и вопрос решён. Потрясающий пример демократии: ни обсуждений, доказательств, ни прения сторон. Один дядя решил не рассматривать это дело у себя в суде, и «на нэт и суда нэт». Это как, будущее целой страны и мира решает один человек, типа я считаю что иск необоснованный... Выходит не суд решает по результатам расследования, а один чел, у которого возможно дочь захватили в заложники чтобы «убедить» его принять такое решение...
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23.11.2020 00:05 Ответить
Полностью поддерживаю, я сама дочь белогвардейского офицера, здесь не все так однозначно, поверьте мне, люди Суд у Пенсільванії визнав безпідставність звинувачень Трампа і відхилив вимоги про перерахунок голосів - Цензор.НЕТ 3070 Суд у Пенсільванії визнав безпідставність звинувачень Трампа і відхилив вимоги про перерахунок голосів - Цензор.НЕТ 334 Суд у Пенсільванії визнав безпідставність звинувачень Трампа і відхилив вимоги про перерахунок голосів - Цензор.НЕТ 151
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23.11.2020 00:47 Ответить
Американська судова система ще викликає довіру у міжнародної спільноти? Сподіваюсь, що викликає. Тому нарциса треба вже виносити з Білого дому, бо він сам не піде, та програш свій ніколи не визнає.
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23.11.2020 00:52 Ответить
А уголовное дело на Байдена бубочка уже закрыл?
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23.11.2020 01:14 Ответить
Давно закрив. А зараз сидить штани сушить. Суд у Пенсільванії визнав безпідставність звинувачень Трампа і відхилив вимоги про перерахунок голосів - Цензор.НЕТ 2013
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23.11.2020 01:52 Ответить
Але це - застаріла новина. Ось свіжа:
https://www.newsmax.com/politics/election-2020-pennsylvania-trump/2020/11/22/id/998252/

Trump Appeals Rejection of Effort to Block Pennsylvania Vote

President Donald Trump is appealing a federal judge's dismissal of his campaign's effort to block the certification of votes in Pennsylvania.
The president and other plaintiffs filed notice of appeal to the 3rd U.S. Circuit Court of Appeals on Sunday, a day after the judge issued a scathing order shooting down claims of widespread irregularities with mail-in ballots....
Так само з Джорджиєю:
https://www.newsmax.com/headline/election-2020-georgia/2020/11/22/id/998238/

Trump Team Requests Recount of Georgia's Presidential Race

Sunday, 22 November 2020 01:10 PM

Суд у Пенсільванії визнав безпідставність звинувачень Трампа і відхилив вимоги про перерахунок голосів - Цензор.НЕТ 8039¨President Donald Trump's campaign requested a recount of votes in the Georgia presidential race on Saturday, a day after state officials certified results showing Democrat Joe Biden won the state, as his legal team presses forward with attacks alleging widespread fraud without proof.

...
Georgia's results showed Biden beating Trump by 12,670 votes out of about 5 million cast, or 0.25%. State law allows a candidate to request a recount if the margin is less than 0.5%. Republican Gov. Brian Kemp formalized the state's slate of 16 presidential electors.

...
A Trump legal team statement said: "Today, the Trump campaign filed a petition for recount in Georgia. We are focused on ensuring that every aspect of Georgia State Law and the U.S. Constitution are followed so that every legal vote is counted. President Trump and his campaign continue to insist on an honest recount in Georgia, which has to include signature matching and other vital safeguards."

Позиція абсолютної більшості в Україні відома, та й =змі= мавпують своїх американських дем.=колег=. Тому закликати до об*єктивності марно.
Тим цікавіше буде потім повитягувати коментики фанатів Бідона.
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23.11.2020 01:50 Ответить
"Але це - застаріла новина. Ось свіжа: https://www.newsmax.com..."
З Вікіпедії:

"Newsmax or Newsmax.com, previously styled NewsMax, is a conservative...
The website has been described by The New York Times as influential in American conservative circles.
CEO Christopher Ruddy has attempted to position the network as a competitor to Fox News...
After the 2020 United States presidential election, Newsmax published numerous conspiracy theories about the election and false accusations of voter fraud."
Ну і зверни увагу: Fox News, "улюблений телеканал" Рудого, вже визнав перемогу Байдена.
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23.11.2020 09:29 Ответить
Как говорит Леонид Вайнштейн, в Давосе всё порешали. Трамп не их человек, не носил маски, ест телятину, и 4 ноября вышел из Парижского соглашения. По убеждению действующего президента США Дональда Трампа, соглашение перераспределяет американские богатства в пользу других стран. По поводу выборов послушайте на канале, и решите сами были ли массовые фальсификации или нет. https://www.youtube.com/watch?v=ggJrUq-3rPk&t=1596s
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23.11.2020 08:58 Ответить
Лео вже вийшов з коми після програшу Донні? Суд у Пенсільванії визнав безпідставність звинувачень Трампа і відхилив вимоги про перерахунок голосів - Цензор.НЕТ 9277 Тиждень мовчав, оракул хрєнов.
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23.11.2020 14:39 Ответить
Верю что Байден честный и поможет Украине, если станет президентом.
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23.11.2020 15:09 Ответить
"Трамп не их человек, не носил маски..."
... і захворів на коронавірус. "Ну развє нє дурак?"
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23.11.2020 09:35 Ответить
Может это реклама средства которым он лечился. на третий день всё ок. Когда политики болеют быстро, много вопросов. Кстати средство уже пускают в ускоренном виде в продажу. И всем будет за счастье его приобрести
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23.11.2020 15:12 Ответить
Лікували його сингапурським коктейлем з антитіл Regeneron та препаратом Ремдесевір.
Лікування коктейлем коштувало $100 тис. Зрозуміло, що це доступно не для широкого загалу, а лише для багатіїв.
На Ремдесевір були великі сподівання навесні. Але зараз визнано, що при КОВІД він не допомагає.
Зараз найбільші сподівання - на німецько-американську вакцину.
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23.11.2020 15:34 Ответить
Суд у Пенсільванії визнав безпідставність звинувачень Трампа і відхилив вимоги про перерахунок голосів - Цензор.НЕТ 8824
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23.11.2020 09:37 Ответить
Все ж таки, президент будь-якої пристойної країни має бути і пристойною людиною. Трамп - брехлива, самозакохана, некультурна і необізнана в міжнародній політиці персона. Він не зробив Америку знову великою, а навпаки. Добре він зробив тільки одній країні - Ізраїлю.
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23.11.2020 18:26 Ответить
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