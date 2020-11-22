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Генсек ООН Гутерриш призвал списать долги беднейшим странам из-за пандемии коронавируса

Генсек ООН Гутерриш призвал списать долги беднейшим странам из-за пандемии коронавируса

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш призвал списать долги беднейшим странам, или, по крайней мере, отсрочить их погашения до конца 2021 из-за пандемии коронавируса.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Из-за кризиса резко сократились потоки прямых иностранных инвестиций, финансовые операции, в том числе денежные переводы", - подчеркнул Гутерриш.

Он предупредил, что сегодня стремительно растут объемы внешней задолженности, что может обернуться неизбежной волной "суверенных дефолтов". В связи с этим Гутерриш считает, что богатые государства должны пойти на списание долгов некоторым странам, или, по крайней мере, отсрочить их погашение.

"Пандемия продемонстрировала хрупкость не только систем здравоохранения, но и глобальных институтов управления и многосторонних отношений. Мы должны взяться за решение кризиса и в ходе восстановления построить лучшее будущее", - заявил генсек ООН.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Мир проваливает испытание коронавирусом, - генсек ООН Гутерриш

Гутерриш добавил, что без международного финансирования здесь не обойтись, поскольку страны, как никогда, нуждаются в финансовых средствах.

Автор: 

ООН (4162) списание долгов (20) Гутерриш Антониу (334)


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Топ комментарии
+12
Дык Украина богатая. Кто же спишет долги государству, у которого самые богатые олигархи? Никто.
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22.11.2020 19:04
+9
не просто списать долги Украине, но еще и дать всевозможного оружия для Армии Украины, и построить 2 базы ВМФ Украины, две ракетные баз ПРО США, и 2 базы ВВС США..
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22.11.2020 18:59
+8
офигеть как легко чинюши хочет распределяться чужими денгами, а ведь это деньги налогоплательщиков а не мистическихобьектов. Он предлогает списать Сомалии за пиратство, многим Африканским странам за то друзья с рашкой воинушки устраивали - а не пошли ка вы нахрен умники готовые распределять чужое добро.
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22.11.2020 18:59
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Зараз найвеличніший підсуєтиться.
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22.11.2020 18:57 Ответить
Не с нашим счастьем...
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22.11.2020 18:57 Ответить
Нужно Президенту Украины поездить по городам с роялю,показав,что у него даже штанов нет
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22.11.2020 18:58 Ответить
І до чого тут ЗЕ? А до нього більше ніхто в борги не залазив?
Насправді ти зробив комплімент ЗЕ. У нього хоч в штанах щось є, а у декого навіть там нічого немає.
От тупі тролі.
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22.11.2020 19:20 Ответить
в штанах в нього є наживка ,для 73% пійманих на неї "карасів"
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22.11.2020 19:48 Ответить
Пускай Зе поедет по странам-кредиторам без штанов и без рояля и честно покажет, что они получат вместо возврата долгов.
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22.11.2020 19:47 Ответить
не просто списать долги Украине, но еще и дать всевозможного оружия для Армии Украины, и построить 2 базы ВМФ Украины, две ракетные баз ПРО США, и 2 базы ВВС США..
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22.11.2020 18:59 Ответить
Всё правильно на Германию и Францию надежды мало
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22.11.2020 19:01 Ответить
Ты сказал -- я услышал! -- больше с протянутой рукой не подходи... ...может мне тариф поднимут? *)
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22.11.2020 19:08 Ответить
Генсек ООН Гутерреш предложил списать долги беднейшим странам из-за пандемии коронавируса - Цензор.НЕТ 3848Меняю защитные маски на защитные очки
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22.11.2020 18:59 Ответить
офигеть как легко чинюши хочет распределяться чужими денгами, а ведь это деньги налогоплательщиков а не мистическихобьектов. Он предлогает списать Сомалии за пиратство, многим Африканским странам за то друзья с рашкой воинушки устраивали - а не пошли ка вы нахрен умники готовые распределять чужое добро.
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22.11.2020 18:59 Ответить
бедная украина, неужели не повезет...
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22.11.2020 19:00 Ответить
Зеля гордый! -- зачем ему списание -- Коломойскому наличка нужна...
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22.11.2020 19:06 Ответить
Да. И коммуналку нашу спишите, хорош олигархам платить, болт им.
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22.11.2020 19:02 Ответить
Дык Украина богатая. Кто же спишет долги государству, у которого самые богатые олигархи? Никто.
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22.11.2020 19:04 Ответить
Від того що спишут борги Україні ,розума в українців не додастся !!))
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22.11.2020 19:09 Ответить
и долги не спишут, и ума не прибавится
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22.11.2020 19:26 Ответить
О! Вот пруха! Завтра зеленоиды дефолт устроят!
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22.11.2020 19:11 Ответить
ЗЕтормоз.... Порох ужо 1.5 року як не при владі, а у ва, тупорилих ідіотів все ще свинарчуки з роттердамом нічні полюції викликають
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22.11.2020 20:21 Ответить
А могут?
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22.11.2020 20:33 Ответить
Тебя конец епихи нищеты по лбу хряснул!?
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22.11.2020 20:56 Ответить
То от до чого йдеться цьому комуняцькому рилові, призначеному китайцями: списати борги дармоїдам. Щоб вони набирали нових, але не працювали.
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22.11.2020 19:14 Ответить
ооооо...то почнуть красти з подвоєною енергією..
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22.11.2020 19:21 Ответить
За резким снижением уровня благосостояния последует череда революций . Топ-чинушь и зажравшихся бобров будут вешать на столбах. Не даром спрос на частные подводные лодки вырос за год на тысячи процентов.
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22.11.2020 19:43 Ответить
А вы госдолг США видели?
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22.11.2020 19:45 Ответить
Ой бахнет скоро...
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22.11.2020 20:06 Ответить
Оппа! Я всегда говорил что ЗЕ гений, думаю за пару месяцев он ушатает экономику настолько, что нам не только долги простят, но и на довольствие возьмут:^)
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22.11.2020 20:21 Ответить
Альо, мудрий наріде, харе мєчтать про то, шо Україні спишуть борги. Краще готуйте свої матраци з долярами, слугам скоро понадобятса внутрєнніє інвєстори... 😁
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22.11.2020 20:52 Ответить
Если Украина чуть поднажмёт ей больше всех спишут.
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22.11.2020 22:01 Ответить
Пусть ООН свой бюджет пустит на погашение долгов "бедных стран". А то призывать к списанию долгов за чужой счет - много ума не надо.
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23.11.2020 00:22 Ответить
 
 