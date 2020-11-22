Генсек ООН Гутерриш призвал списать долги беднейшим странам из-за пандемии коронавируса

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш призвал списать долги беднейшим странам, или, по крайней мере, отсрочить их погашения до конца 2021 из-за пандемии коронавируса.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Из-за кризиса резко сократились потоки прямых иностранных инвестиций, финансовые операции, в том числе денежные переводы", - подчеркнул Гутерриш.

Он предупредил, что сегодня стремительно растут объемы внешней задолженности, что может обернуться неизбежной волной "суверенных дефолтов". В связи с этим Гутерриш считает, что богатые государства должны пойти на списание долгов некоторым странам, или, по крайней мере, отсрочить их погашение.

"Пандемия продемонстрировала хрупкость не только систем здравоохранения, но и глобальных институтов управления и многосторонних отношений. Мы должны взяться за решение кризиса и в ходе восстановления построить лучшее будущее", - заявил генсек ООН.

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Гутерриш добавил, что без международного финансирования здесь не обойтись, поскольку страны, как никогда, нуждаются в финансовых средствах.