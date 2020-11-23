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Украинский спортсмен Романчук побил рекорд Европы в заплыве на 800 метров вольным стилем, который держался 8 лет

Новости Цензор.НЕТ Спорт За рубежом

Украинский спортсмен Романчук побил рекорд Европы в заплыве на 800 метров вольным стилем, который держался 8 лет

Михаил Романчук на соревнованиях серии International Swimming League в Будапеште установил новый рекорд Европы в заплыве на 800 метров вольным стилем.

Украинец, выступающий за итальянскую команду Aqua Centurions, финишировал со временем 7 минут 25,73 секунды, и на 3,5 секунды опередил достижения француза Янника Аньело, рекорд которого никто не мог превзойти в течение восьми лет, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на Крым.Реалии.

Лишь 5 сотых секунды проиграл Романчуку норвежец Генрик Кристиансен, а бронзовый призер, австриец Феликс Обек, отстал более чем на 6 секунд.

Ранее в ноябре Романчук дважды обновил рекорд Украины на дистанции 400 метров вольным стилем.

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Автор: Анна Судак
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Топ комментарии
+28
Красунчик !!! Наші вітання !!! Украинский спортсмен Романчук в заплыве на 800 метров вольным стилем побил рекорд Европы, который держался 8 лет - Цензор.НЕТ 9022
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22.11.2020 19:07
+21
МОЛОДЦА Украинский пловец Романчук в заплыве на 800 метров вольным стилем побил рекорд Европы, который держался 8 лет - Цензор.НЕТ 6517
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22.11.2020 18:56
+18
Український спортсмен Романчук у запливі на 800 метрів вільним стилем побив рекорд Європи, який тримався 8 років - Цензор.НЕТ 3694
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22.11.2020 19:08
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МОЛОДЦА Украинский пловец Романчук в заплыве на 800 метров вольным стилем побил рекорд Европы, который держался 8 лет - Цензор.НЕТ 6517
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22.11.2020 18:56 Ответить
Красунчик !!! Наші вітання !!! Украинский спортсмен Романчук в заплыве на 800 метров вольным стилем побил рекорд Европы, который держался 8 лет - Цензор.НЕТ 9022
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22.11.2020 19:07 Ответить
Український спортсмен Романчук у запливі на 800 метрів вільним стилем побив рекорд Європи, який тримався 8 років - Цензор.НЕТ 3694
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22.11.2020 19:08 Ответить
Красаучик Уася, конгратулатионс.
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22.11.2020 19:09 Ответить
А хто є Вася? Стаття про Михайла...
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22.11.2020 19:53 Ответить
Це слэнг
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22.11.2020 20:23 Ответить
При Парашенко такого не було
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22.11.2020 19:12 Ответить
Потужна ЗЕлена брехня!
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22.11.2020 19:17 Ответить
Молодець, козаче! Вітаємо! Український спортсмен Романчук у запливі на 800 метрів вільним стилем побив рекорд Європи, який тримався 8 років - Цензор.НЕТ 4277

(ще й жіночка у нього красуня, легкоатлетка Маринка Бех-Романчук... От пощастило пацану )))
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22.11.2020 19:16 Ответить
Він це заробив !! Вітання ,козарлюзі !!))
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22.11.2020 19:22 Ответить
Перепрошую, а в чому саме пощастило? Що красуня, що легкоатлетка чи шось ще?
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22.11.2020 19:22 Ответить
Що Українка.
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22.11.2020 19:30 Ответить
А хіба недостатньо, коли жінка - гарненька дівчинка-спортсменка? Український спортсмен Романчук у запливі на 800 метрів вільним стилем побив рекорд Європи, який тримався 8 років - Цензор.НЕТ 8098

Український спортсмен Романчук у запливі на 800 метрів вільним стилем побив рекорд Європи, який тримався 8 років - Цензор.НЕТ 7541
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22.11.2020 19:31 Ответить
Як на мене, то важливіше яка вона людина. Бо і мегери бувають красунечками. Тому пощастило чи ні, хай вже він сам вирішує.
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22.11.2020 20:23 Ответить
Судячи з інтерв'ю, стилю поведінки та фізіономістики - має бути класна дівчуля
(а якщо іще й сексом трахається як богиня, то точно пощастило...)
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22.11.2020 20:31 Ответить
Ідуть два чоловіки по вулиці... А попереду така краля! Фігура - "гітара", ноги - "від зубів", "не йде, а пише...". Один другому каже:
- Ох і кралечка!... Мені-б, таку!...
А той у відповідь:
- Може буть.. А комусь вона - отут!...
І показує рукою поперек горла...
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22.11.2020 21:26 Ответить
Приклад із академічного словника "Русский мат" Тетяни Ахметової (джерело) - з іншого ракурсу, але теж жиза про "теплі" сімейні стосунки:

Идут он и она. Вдруг он увидел впереди человека и говорит ей:
- Это мой знакомый. Противный тип, ******, *******, ******** и вообще - *******.
Она вынула записную книжку.
- Запиши мне сюда все, что сказал. Понимаешь, это мой муж. Дома я хочу высказать ему все приведенные тобой выражения.


(Фольклор)
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22.11.2020 21:56 Ответить
Довольная женщина в постели говорит возлюбленному:
- Васенька, ты просто сказка!
- Ага!
- И главное, с хорошим концом!
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22.11.2020 22:00 Ответить
Український спортсмен Романчук у запливі на 800 метрів вільним стилем побив рекорд Європи, який тримався 8 років - Цензор.НЕТ 1396

Кому що, а голому їбатися. Перепрошую, у вас одягу вистачає? Бо зима близько... Український спортсмен Романчук у запливі на 800 метрів вільним стилем побив рекорд Європи, який тримався 8 років - Цензор.НЕТ 1106
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23.11.2020 05:49 Ответить
та и он как бы не урод, а дівчина погоджуюсь - гарненька
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22.11.2020 20:29 Ответить
Василь Гнатович (ефектно простягає гранчак і виголошує тост). Мир землі, здоров'я в хаті й гарна дівка на кроваті!

(с) Лесь Подерв'янський "Діана"
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22.11.2020 19:39 Ответить
Та подождите прежде чем поздравлять... сейчас какое нибудь слово не такое про Крым или Украину, ну или про Порошенко скажет и будете проклинать.
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22.11.2020 19:21 Ответить
Тому варто думати про що базікаєшь !!))
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22.11.2020 19:23 Ответить
Выступает за Украину, респект. А какой ему нравится президент, никого ...бать не должно. Его задача прославлять Родину, а не какого-то человека.
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22.11.2020 19:27 Ответить
Вот и я о том же Усике, Ломаченко и Верняеве говорю...
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22.11.2020 19:29 Ответить
С российскими пловцами в клубе ладим, бывает, шутим о политике.

- Помимо пловцов из Украины, рядом с тобой тренируются твои коллеги из России. Нормально ладите, учитывая натянутые отношения между нашими странами, или возникали конфликты?
На счет политики мы, бывает, подшучиваем друг над другом, но это так, мимолетно. Все понимают, что это шутки, и мы политику в спорт вообще не втягиваем. Мы свое дело делаем, тренируемся и все хорошо общаемся. Никого политика в спорте не интересует.
- Шутки из разряда "Чей Крым?"
Ну да, как обычно стандартные шутки.
- И что отвечаете, когда вас спрашивают?
Крым - наш! (смеется)

https://112.ua/interview/s-rossiyskimi-plovcami-v-klube-ladim-byvaet-shutim-o-politike-431448.html

Український спортсмен Романчук у запливі на 800 метрів вільним стилем побив рекорд Європи, який тримався 8 років - Цензор.НЕТ 2164
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22.11.2020 19:44 Ответить
Спасибо, оценил! Дай Бог!
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22.11.2020 19:49 Ответить
- И что отвечаете, когда вас спрашивают?
Крым - наш! (смеется)

Адже непогано трольнув кацапів. Спочатку такий толерантний вступ - а потім їхніми словами, але з полярно протилежним геополітичним змістом Український спортсмен Романчук у запливі на 800 метрів вільним стилем побив рекорд Європи, який тримався 8 років - Цензор.НЕТ 5701
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22.11.2020 20:11 Ответить
Пишаюсь !!! ))
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22.11.2020 19:23 Ответить
Для этого надо хотя бы уметь думать, как минимум... ну и не боятся отстаивать свои взгляды.
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22.11.2020 19:26 Ответить
Українська гордість!!! Вітання!!!
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22.11.2020 19:36 Ответить
Сейчас какая-нибудь редиска спросит чей Крым и опять все испортит.
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22.11.2020 19:39 Ответить
Типова ситуація у коментах: одні радіють і вітають - інші підпускають дьогтю "а спитайте у нього про Крим"...
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22.11.2020 19:43 Ответить
Время такое. Ты либо предатель, либо патриот.
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22.11.2020 20:09 Ответить
Український спортсмен Романчук у запливі на 800 метрів вільним стилем побив рекорд Європи, який тримався 8 років - Цензор.НЕТ 6549
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22.11.2020 19:57 Ответить
Вот что делает допинг чудотворный!
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22.11.2020 20:57 Ответить
Та ні, у нас не у вас - мельдоній не жеруть. Бо українець, на відміну від цапорилів, відчуватиме страшні борошна сорому і ганьби, якщо спіймають на допінгу.
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22.11.2020 21:07 Ответить
Не пойман - не вор!
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22.11.2020 21:23 Ответить
"Не пойман - не вор!" - так думали кацапські спортсмени фізкультурники, але довелося виступати під флагом країни 404. Так думають кацапи, але паляться на мовних тонкощах.
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22.11.2020 21:37 Ответить
Чесно кажучи, усі вони однакові... Повії... За результат і гроші підуть на яку-завгодно підлість...
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22.11.2020 22:02 Ответить
Фелпс чухає репу?))
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22.11.2020 22:40 Ответить
Да, это феномен, что при минусовом бюджете страны (а о бюджете на спорт вообще ничего неизвестно), наши спортсмены еще устанавливают рекорды.
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23.11.2020 09:15 Ответить
 
 