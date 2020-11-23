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Украинский спортсмен Романчук побил рекорд Европы в заплыве на 800 метров вольным стилем, который держался 8 лет
Новости Цензор.НЕТ Спорт За рубежом
Михаил Романчук на соревнованиях серии International Swimming League в Будапеште установил новый рекорд Европы в заплыве на 800 метров вольным стилем.
Украинец, выступающий за итальянскую команду Aqua Centurions, финишировал со временем 7 минут 25,73 секунды, и на 3,5 секунды опередил достижения француза Янника Аньело, рекорд которого никто не мог превзойти в течение восьми лет, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на Крым.Реалии.
Лишь 5 сотых секунды проиграл Романчуку норвежец Генрик Кристиансен, а бронзовый призер, австриец Феликс Обек, отстал более чем на 6 секунд.
Ранее в ноябре Романчук дважды обновил рекорд Украины на дистанции 400 метров вольным стилем.
Топ комментарии
+28 Чайка Київ
показать весь комментарий22.11.2020 19:07
+21 Василий СПРУТ
показать весь комментарий22.11.2020 18:56
+18 Helg1961
показать весь комментарий22.11.2020 19:08
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Пожалуйста, подождите...
(ще й жіночка у нього красуня, легкоатлетка Маринка Бех-Романчук... От пощастило пацану )))
(а якщо іще й сексом трахається як богиня, то точно пощастило...)
- Ох і кралечка!... Мені-б, таку!...
А той у відповідь:
- Може буть.. А комусь вона - отут!...
І показує рукою поперек горла...
Идут он и она. Вдруг он увидел впереди человека и говорит ей:
- Это мой знакомый. Противный тип, ******, *******, ******** и вообще - *******.
Она вынула записную книжку.
- Запиши мне сюда все, что сказал. Понимаешь, это мой муж. Дома я хочу высказать ему все приведенные тобой выражения.
(Фольклор)
- Васенька, ты просто сказка!
- Ага!
- И главное, с хорошим концом!
Кому що, а голому їбатися. Перепрошую, у вас одягу вистачає? Бо зима близько...
(с) Лесь Подерв'янський "Діана"
- Помимо пловцов из Украины, рядом с тобой тренируются твои коллеги из России. Нормально ладите, учитывая натянутые отношения между нашими странами, или возникали конфликты?
На счет политики мы, бывает, подшучиваем друг над другом, но это так, мимолетно. Все понимают, что это шутки, и мы политику в спорт вообще не втягиваем. Мы свое дело делаем, тренируемся и все хорошо общаемся. Никого политика в спорте не интересует.
- Шутки из разряда "Чей Крым?"
Ну да, как обычно стандартные шутки.
- И что отвечаете, когда вас спрашивают?
Крым - наш! (смеется)
https://112.ua/interview/s-rossiyskimi-plovcami-v-klube-ladim-byvaet-shutim-o-politike-431448.html
Крым - наш! (смеется)
Адже непогано трольнув кацапів. Спочатку такий толерантний вступ - а потім їхніми словами, але з полярно протилежним геополітичним змістом
спортсменифізкультурники, але довелося виступати під флагом країни 404. Так думають кацапи, але паляться на мовних тонкощах.