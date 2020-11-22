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Полиция открыла дело из-за проведения в Днепре "ярмарок" в день выборов

Новости Цензор.НЕТ Происшествия

Полиция открыла дело из-за проведения в Днепре

В Днепре полиция открыла уголовное производство из-за проведения "ярмарок" с агитацией за одного из кандидатов в день выборов городского головы.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу областной полиции.

По ее данным, факт квалифицировали по ч. 2 ст. 160 (подкуп избирателей) Уголовного кодекса Украины.

Как передает корреспондент Радіо Свобода, более чем на 30 локациях города - в парках, скверах, на бульварах и т.д. - развернули так называемые "ярмарки выходного дня". Работают палатки, где бесплатно наливают глинтвейн или чай, дают выпечку за селфи с избирательного участка. Организатором акции анонсирована "Ассоциация рестораторов Днепра".

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Так, в парке Прибрежный в жилом массиве Победа под лозунгом "Гуляй, дыши, голосуй!" наливают глинтвейн. "Чуть позже" обещают также раздачи "шестиметровой шаурмы".

Ранее председатель Комитета избирателей Украины Алексей Кошель заявлял, что искусственная активизация явки избирателей не является нарушением законодательства, но может рассматриваться как "манипулятивная технология".

Автор: Анна Судак
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Топ комментарии
+7
Филатов МЕР Днепра Поліція відкрила справу через проведення у Дніпрі "ярмарків" у день виборів - Цензор.НЕТ 5949
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22.11.2020 20:05
+7
По данным экзит-пола, действующий мэр Днепра Борис Филатов получил поддержку 78,75% избирателей, а его конкурент Загид Краснов - 18,25%.
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22.11.2020 20:22
+6
от і добре. Бо як подумаю що чорнодупе дагестанське кримінальне чмо всядеться в боріне крісло, то аж лячно якось стає. І так продиху від тих чортових "діаспор" вже немає, то не вистачало щоб ще й місто очолював чуркестанець. Хай іде та болотується у Дагестані.
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22.11.2020 20:15
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Цікаво , чому г. Днепр, а не г.Днипро(рос.) ???))
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22.11.2020 19:37 Ответить
потому что зепризедент
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22.11.2020 19:43 Ответить
бо "воскресник"... росіська щелепа рулить!
з таких васкрасников колись і кримс починався...
нема там України, тільки какая разніца і адін нарот
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22.11.2020 19:55 Ответить
В кращих традиціях совка. На виборчих дільницях в день виборів мона було купити діфсіт: коробку цукерок і навіть копчену ковбасу. Полиция открыла дело из-за проведения в Днепре "ярмарок" в день выборов - Цензор.НЕТ 819
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22.11.2020 19:43 Ответить
Ще 100 гр. і плавлений сирок !!)))
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22.11.2020 19:56 Ответить
А за нарушение карантина не оштрафовали?
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22.11.2020 20:03 Ответить
Люди, а хто там в нас по екзітполам перемагає в Дніпрі?
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22.11.2020 20:03 Ответить
Филатов МЕР Днепра Поліція відкрила справу через проведення у Дніпрі "ярмарків" у день виборів - Цензор.НЕТ 5949
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22.11.2020 20:05 Ответить
от і добре. Бо як подумаю що чорнодупе дагестанське кримінальне чмо всядеться в боріне крісло, то аж лячно якось стає. І так продиху від тих чортових "діаспор" вже немає, то не вистачало щоб ще й місто очолював чуркестанець. Хай іде та болотується у Дагестані.
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22.11.2020 20:15 Ответить
По данным экзит-пола, действующий мэр Днепра Борис Филатов получил поддержку 78,75% избирателей, а его конкурент Загид Краснов - 18,25%.
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22.11.2020 20:22 Ответить
оце реальна картинка вподобань дніпрян. Запєкав вже той краснов.
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22.11.2020 20:30 Ответить
Псы авакова совсем без мозгов. Эти шакалы хоть были на этих ярмарках!!! Никто ничего не наливал бесплатно... Как это у классика - "долбоёбы б...дь". Может ментам не налили на шарика, вот они и дело шьют. Подходили с женой после голосования... дистанцию соблюдают, без масок не обслуживают, приглашают проголосовать и подходить, поддержать малый бизнес... Псы авакова - вы твари забыли откуда берутся деньги на ваше содержание? Или не знаете? Так вот эти ребята на ярмарках вам и платят, а не гандон аваков.
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22.11.2020 20:04 Ответить
гОндон. Це важливо! (бо Гандон, то письменник)
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23.11.2020 05:46 Ответить
Хороший вариант кстати,хоть как то вытянуть нарид на выборы. наживка из глинтвейна и чая))
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22.11.2020 20:06 Ответить
Выбирая среди двух говен не забудь запить глинтвейном.
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22.11.2020 20:06 Ответить
третього і четвертого "говен" на ціх виборах не передбачено.
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22.11.2020 20:22 Ответить
сьогодні, до речі, якісь дивні речі відбувались на виборах в тій школі, де я завжди голосую. Якісь хлопці на вході підходять та питають за якою адресою я проживаю, я в навушниках слухаю музику, не одразу почула що вони хочуть, то вони мене почали за рука хапати, довелось витягти навушники і прислухатись що хочуть. Відповідаю: Я й без вас якось розберусь до якого мені столику підійти, там всюди вказані вулиці, і я зряча, тобто у вашій допомозі немає потреби. Вони причепились і вимагали назвати адресу, назвала, питаю який столик? Вони: Ми сєйчас посмотрім". Я кажу а хто ви взагалі такі, і якого біса мене чипаєте? Завжди якось без вас обходились, а тут,бац, і якісь "консультанти" з'явились. І завжди було так: всі, хто проголосував і хто тільки прийшов голосувати виходили і заходили через одні й ті самі двері, тобто, через центральний вхід, а цього разу, чорний вихід відкрили в школі, і наказали виходити через нього. Ніхто не знає, що це за "новшества" такі, з якого приводу?
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22.11.2020 20:11 Ответить
Відповідь буде одна-Карантин !!))
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22.11.2020 20:17 Ответить
можливо. Але дивно !
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22.11.2020 20:19 Ответить
За рекомендаціями ЦВК вхідний і вихідний потоки не мають перетинатися ( МНСники також це рекомендують). І це не перші вибори, коли так. Хоча зазвичай вхід і вихід на дільницю через одні двері.
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22.11.2020 20:28 Ответить
ну так і є )) - карантин. А дядьки чого за руки хапають, я ніби-то на шахідку не схожа зовсім )).
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22.11.2020 20:45 Ответить
Так вони ж самі сказали - познайомитись хотіли. З поліцією.
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22.11.2020 20:49 Ответить
Или как у вас - бояры, да, мокша?
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22.11.2020 20:39 Ответить
Бояра,це не статус , а національний ,скрепний напій московитів !!))
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22.11.2020 21:13 Ответить
Згідно з даними Центру соціологічних і маркетингових досліджень "Соціс", станом на 19:30 у другому турі виборів мера Дніпра лідирує чинний глава міста Борис Філатов.Як проголосували виборціБорис Філатов - 78,75%;Загід Краснов - 18,25%.
https://vybory.24tv.ua/vibori-mera-dnipro-2020-ekzitpol-rezultati-golosuvannya_n1437580

Куди загідка вже стільки десятиріч все лізе й лізе. Хай оно одружиться з тюлькою, обидва хронічні аутсайдери )))
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22.11.2020 20:28 Ответить
А якщо судити за його фото - то й року не минуло... Стільки років пнеться, а не старіє... Поліція відкрила справу через проведення у Дніпрі "ярмарків" у день виборів - Цензор.НЕТ 1640
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22.11.2020 20:38 Ответить
нііі, судячи з останніх кадрів усіляких агітаційніх роликів, які оприлюднили під час цих виборів, то там вже не одна пластична операція за плечима. Придивіться уважніше, або ботоксні регулярні процедури.
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22.11.2020 20:43 Ответить
А мені здається, що на нове фото у бідосі грошей нема. От старим і користується...
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22.11.2020 20:48 Ответить
Заплатит за это кто-то 167 гривен.. государство проиграет суд, аппеляцию, заплатит за это дело, прокурорам, судьям, ещё куча сопутствующих расходов - короче заплатит за это может и миллион.. это цена такого правосудия?? Или ответственности?? Или безответственности??
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22.11.2020 20:31 Ответить
 
 