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Если информация о продаже плитки из Херсонеса подтвердится, МИД Украины уведомит международных партнеров, - Джапарова

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Если информация о продаже плитки из Херсонеса подтвердится, МИД Украины уведомит международных партнеров, - Джапарова

Министерство иностранных дел проводит проверку информации о продаже плитки из музея-заповедника "Херсонес Таврический", территория которого с 2013 года включена в список мирового наследия ЮНЕСКО.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на facebook-страницу первого заместителя министра иностранных дел Украины Эмине Джапаровой.

"Объявления такое было размещено на сайте Avito. Теперь его там нет. Изучаем ситуацию. Это, к сожалению, страшная "классика" оккупационного жанра, которую, в случае подтверждения, доведем до сведения международных партнеров", - отметила замминистра.

Если информация о продаже плитки из Херсонеса подтвердится, МИД Украины уведомит международных партнеров, - Джапарова 01

Читайте на "Цензор.НЕТ": Джапарова сообщила представителями ЮНЕСКО о дальнейшем ухудшении ситуации в Крыму во всех сферах компетенции Организации

По информации Крым.Реалии, 18 ноября сообщалось о завершении работ по укладке плитки на территории у Свято-Владимирского кафедрального собора в Херсонесе. Как утверждают в администрации музея, покрытие не являлось предметом охраны: оно было демонтировано.

В этот же день на сайте Аvito появилось объявление о продаже более 1000 кв. м плитки, якобы демонтированной "с места крещения князя Владимира". Публикацию разметили от имени компании "Грунт опт.рф".

Администрация музея-заповедника назвала это объявление провокацией. "Расцениваем это как попытку недобросовестных продавцов элементарно "набить" цену на совершенно обычный товар, который отношения к музею-заповеднику не имеет", – говорится на сайте "Херсонеса Таврического".

Позже администрация опубликовала письмо, где компания "Грунт опт.рф" извинилась за размещение этого объявления.

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Автор: Анна Судак
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Топ комментарии
+16
Передадут Крым , - Полностью Разрушенным.Варвары есть Варвары и везде присущ их мир куда прикасается их рука.
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22.11.2020 20:26
+10
Ото дивина! Козломорді тварі грабують Україну вже 500 років! Якщо інформація про продаж бруківки з Херсонеса підтвердиться, МЗС України повідомить міжнародних партнерів, - Джапарова - Цензор.НЕТ 3851 На що ще здатні нащадки монголо-татар! Якщо інформація про продаж бруківки з Херсонеса підтвердиться, МЗС України повідомить міжнародних партнерів, - Джапарова - Цензор.НЕТ 4752
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22.11.2020 20:29
+5
Виявляється Гундяєв казав правду назвавши рюських варварами.
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22.11.2020 20:29
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Передадут Крым , - Полностью Разрушенным.Варвары есть Варвары и везде присущ их мир куда прикасается их рука.
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22.11.2020 20:26 Ответить
Виявляється Гундяєв казав правду назвавши рюських варварами.
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22.11.2020 20:29 Ответить
Якщо інформація про продаж бруківки з Херсонеса підтвердиться, МЗС України повідомить міжнародних партнерів, - Джапарова - Цензор.НЕТ 2718
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22.11.2020 21:57 Ответить
Ото дивина! Козломорді тварі грабують Україну вже 500 років! Якщо інформація про продаж бруківки з Херсонеса підтвердиться, МЗС України повідомить міжнародних партнерів, - Джапарова - Цензор.НЕТ 3851 На що ще здатні нащадки монголо-татар! Якщо інформація про продаж бруківки з Херсонеса підтвердиться, МЗС України повідомить міжнародних партнерів, - Джапарова - Цензор.НЕТ 4752
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22.11.2020 20:29 Ответить
Есть также информация отсутствии денег на выплаты зарплат бюджетникам, а НБУ уперлось рогом, не хочет давать вовочке денежек, которых нет. Не забудьте уведомить международных партнеров и об этом. Нельзя же постоянно огорчать своих коллег, пусть и они порадуются за нас.
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22.11.2020 20:30 Ответить
Тебе уже и мазать неначто!? А еще какихто полтора года назад было нечего... Вы сделали это! Вместе😁😁😁😁
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22.11.2020 20:59 Ответить
о чем вы? не видите что это мокша? Хотите убедиться, спросите его про Крым
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22.11.2020 22:17 Ответить
"Весь мир с нами".
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22.11.2020 21:01 Ответить
"Эту плитку выкладывал лично князь Владимир!" (из объявления) Якщо інформація про продаж бруківки з Херсонеса підтвердиться, МЗС України повідомить міжнародних партнерів, - Джапарова - Цензор.НЕТ 4151
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22.11.2020 20:38 Ответить
Бери выше - сам Македонский! Якщо інформація про продаж бруківки з Херсонеса підтвердиться, МЗС України повідомить міжнародних партнерів, - Джапарова - Цензор.НЕТ 6859
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22.11.2020 22:09 Ответить
шутки -шутками, а Крым достался Киеву в качестве приданого с пятою женою от византийского царя-батюшки, при условии, шо В.Великий крестится в греческом обряде. До того царь-батюшка не давал благословения. А распри на РУси пошли, бо до крешения было многожение. Трем женам ВВ с детками достались более болотистые необжитые северные просторы(немка , венгерка, полька - бывшие жены с северным наделом, киевлянка осталась в Киеве), из-за чего их жаба давила, в отношении киевлянки и византийки..
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22.11.2020 23:53 Ответить
Это анекдот какой-то?
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23.11.2020 00:03 Ответить
Якщо інформація про продаж бруківки з Херсонеса підтвердиться, МЗС України повідомить міжнародним партнерам, - Джапарова - Цензор.НЕТ 8197 в чем анеГдот? В том, шо ВВ имел четырех жен, а с пятою крестился и на Руси отменили многожение?Чи может у вас - сомнения , насчет Крым - приданое с византийского царя сестрой, невестой Владимира Великого? ХМЫ... Вы с каких дебрей то будешь? А германка, одна из жен с северным наделом , из последних сил пыталась вырвать первенство у киевлянки -жены, шобы воссесть в Киеве, насылала миссионеров от германской церкви. И Владимир повелся, собирался принять германскую веру. Да , не судьба, враги перешли через Дунай. ВВ пришлось отложить германское крещение, Бо пошел походом на Дунай да так , шо 2\3 задунайского царства завоевал(ограбил). Как трофей ему и попалась на глаза юная царевна(византийская). И послал тутже Владимир Великий к царю-батюшке гонцов, просить благословенеие. Но византийский царь ответил, шо возьми и меня в плен, но благословения тебе не будет, пока не примешь греческую веру. Владимир Великий отправил прямиком в Киев навоворованное , а сам поперся в Крым , где и крестился, с тем и получил благословение , еще и Крым в придачу, как приданое . А ваапше-та , шо я с вами рассусоливаю... Быстренько отвечать: " Чей Крым?"
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23.11.2020 01:22 Ответить
так, между прочим: коллаборационисты Руси No1 невские служили и вашим и нашим... В то время, когда с прогибью алексашка невский возил дань аж в Монголию, главному хану, за ярлык княжить в Киеве, параллельно вел сепаратистские переговоры с папой римским. И был согласен с его рук принять корону короля , обрати каазлабадию в католиков. Тогда же на казлабаде своей церкви (после сепаратизма) не было, еще не додумались до самозванства. Невские даже выполнили одно из требований папы. , построили у себя храм латынского обряда... Кста... Корона короля алексашке была вручена секретным агентом папы АНДРИЯШЕМ... Кто не верит, читает исторические документы гундяевского сатаната.
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23.11.2020 01:37 Ответить
кацапа анекдот, це ваше існування, бухни бояри і Якщо інформація про продаж бруківки з Херсонеса підтвердиться, МЗС України повідомить міжнародним партнерам, - Джапарова - Цензор.НЕТ 7978
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23.11.2020 08:14 Ответить
Продам лапти Ивана Сусанина.
Как новые..
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22.11.2020 21:47 Ответить
Рясы Распутина нет?
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22.11.2020 22:18 Ответить
СРОЧНО !!! Любителям старины, продается сапог хана, который лобызали коллаборанты Руси No 1 алексашка невский со своим тятяней, с клятвой на библии в верности и раболепскому повиновению хану , но это предателей не спасло - хан отравил сначала тятю, а погодя и алексашку, бо даже ордынцы презирали предателей. Единожды предавший, да передаст.
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22.11.2020 23:13 Ответить
СРОЧНО!!! Любителям мосчей!!! Скоро намечается лот муйлуши!!! недолго музыка играла, недолго фрайер песни пел... как грится , однажды лебедь раком щуку затеяли квартет сыграт стоял ся там и медед РАКОМ... ипыню в детстве - РАКОМ... Нет? ЗЫ ... вместо лебединого озера предлагается - Epitaph - YouTube
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22.11.2020 23:22 Ответить
Здесь , вроде, получше , да и лайков - за два ляма. Якщо інформація про продаж бруківки з Херсонеса підтвердиться, МЗС України повідомить міжнародним партнерам, - Джапарова - Цензор.НЕТ 3660
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Mix - Epitaph
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22.11.2020 23:29 Ответить
А здесь, после третьей, чавой i на сопiлцi не пограти - Якщо інформація про продаж бруківки з Херсонеса підтвердиться, МЗС України повідомить міжнародним партнерам, - Джапарова - Цензор.НЕТ 1229 Jethro Tull - Living In The Past
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22.11.2020 23:39 Ответить
вот тока пусть пыня и не мечтает о лестнице в небесаHeart - Stairway to Heaven Led Zeppelin - Kennedy Center Honors HD
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23.11.2020 01:55 Ответить
ДЭТИ, кто в детстве носит ******** шузы на резиновом ходу"Прощай молодость" , тот к старости имеет РАК костей. И еще , никогда не сидите на резине и камнях - вытягивает силу из крестцово поперечного з`еднання, будете ся з попереком мати кепськi справи, та й ноги будут крутити.
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22.11.2020 23:45 Ответить
У вас продаётся словянский шкаф?
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22.11.2020 22:07 Ответить
 
 