Действующий мэр Славянска Лях переизбран, - экзитпол Research & Branding Group. ИНФОГРАФИКА
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
На выборах Славянского городского головы Вадим Лях опережает Павла Придворова.
Такие данные показал экзитпол, проведенный консалтинговым агентством "Research & Branding Group", передает Цензор.НЕТ.
Так, действующий мэр Славянска Вадим Лях получил 58,8% голосов избирателей, его оппонент Павел Придворов - 41,2%.
Отмечается, что экзитпол проводился 22 ноября на 54 избирательных участках в Славянске. В нем приняли участие 4619 избирателей. Ожидаемая предельная ошибка ± 1,4% (при уровне доверительной вероятности Р = 0,95).
Напомним, в 11 городах Украины 22 ноября прошли повторные выборы. Мэров выбирают, в частности, в Днепре, Львове, Ужгороде и Николаеве.
Топ комментарии
+31 Телефон С Телл
показать весь комментарий22.11.2020 21:23
+21 violator
показать весь комментарий22.11.2020 21:26
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Телефон С Телл
показать весь комментарий22.11.2020 21:23 Ответить Мне нравится 31
Дмитро Черних 794bd8a2
показать весь комментарий22.11.2020 21:40 Ответить Мне нравится 4
Зося Синицкая
показать весь комментарий23.11.2020 07:35 Ответить Мне нравится 3
SANDY
показать весь комментарий22.11.2020 21:24 Ответить Мне нравится 19
Дмитро Черних 794bd8a2
показать весь комментарий22.11.2020 21:36 Ответить Мне нравится 9
Олександр Олександрович eeaf86e2
показать весь комментарий22.11.2020 21:25 Ответить Мне нравится 7
violator
показать весь комментарий22.11.2020 21:26 Ответить Мне нравится 21
✘
Виктория Ермолова 85bf4d73
показать весь комментарий22.11.2020 22:10 Ответить Мне нравится 2
Roman Maksymyuk 11332737
показать весь комментарий23.11.2020 10:37 Ответить Мне нравится 2
Алексей Ткаченко 3f083562
показать весь комментарий22.11.2020 21:32 Ответить Мне нравится 6
сергей сергеев 44e19e14
показать весь комментарий22.11.2020 21:33 Ответить Мне нравится 1
я гражданин Украины
показать весь комментарий22.11.2020 21:38 Ответить Мне нравится 8
napalm
показать весь комментарий22.11.2020 21:42 Ответить Мне нравится 5
Mykola Vovk
показать весь комментарий22.11.2020 21:45 Ответить Мне нравится 0
Михаил Грушевский
показать весь комментарий22.11.2020 22:19 Ответить Мне нравится 1
Vasily Makarenko
показать весь комментарий23.11.2020 12:08 Ответить Мне нравится 0
Михаил Грушевский
показать весь комментарий22.11.2020 22:18 Ответить Мне нравится 1
✘
4xish
показать весь комментарий22.11.2020 22:21 Ответить Мне нравится 1
Sav UA
показать весь комментарий22.11.2020 22:21 Ответить Мне нравится 6
Nick Dubovikoff
показать весь комментарий22.11.2020 23:40 Ответить Мне нравится 0
5 копійок
показать весь комментарий22.11.2020 22:25 Ответить Мне нравится 2
Ilias Vetrenko
показать весь комментарий22.11.2020 22:39 Ответить Мне нравится 5
Зося Синицкая
показать весь комментарий23.11.2020 07:36 Ответить Мне нравится 1
Alion I
показать весь комментарий23.11.2020 11:47 Ответить Мне нравится 1
Антип61
показать весь комментарий22.11.2020 22:59 Ответить Мне нравится 1
Nick Dubovikoff
показать весь комментарий22.11.2020 23:43 Ответить Мне нравится 0
Антип61
показать весь комментарий23.11.2020 00:02 Ответить Мне нравится 0
Nick Dubovikoff
показать весь комментарий23.11.2020 12:02 Ответить Мне нравится 1
Зося Синицкая
показать весь комментарий23.11.2020 07:37 Ответить Мне нравится 0
николай николаенко 598090f8
показать весь комментарий23.11.2020 11:57 Ответить Мне нравится 0
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...