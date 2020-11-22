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Новости Политика Украины Местные выборы-2020
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местные выборы (2145) явка (146) ОПОРА (247) Айвазовская Ольга (122)

По состоянию на 20:00 явка избирателей составила 29,3%, - глава правления "ОПОРЫ" Айвазовская

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

По состоянию на 20:00 явка избирателей составила 29,3%, - глава правления

Интегрированная явка избирателей по состоянию на 20:00 в 11 общинах, где 22 ноября проходили повторные выборы, составляет 29,3%.

Об этом сообщила в Facebook глава правления "ОПОРЫ" Ольга Айвазовская, передает Цензор.НЕТ.

"Интегрированная явка избирателей по данным Гражданской сети "ОПОРА" по состоянию на 20:00 в 11 общинах составляет 29,3% (погрешность 1,4%)", - отметила она.

Айвазовская напомнила, что 25 октября явка на это время была 36,88% по данным ЦИК и 35,9% по данным "ОПОРЫ" (погрешность 1,14%). 15 ноября явка была 23,9%.

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По состоянию на 20:00 явка избирателей составила 29,3%, - глава правления ОПОРЫ Айвазовская 01

Напомним, в 11 городах Украины 22 ноября прошли повторные выборы. Мэров выбирают, в частности, в Днепре, Львове, Ужгороде и Николаеве.

Автор: Анна Судак
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По состоянию на 20:00 явка избирателей составила 29,3%, - глава правления "ОПОРЫ" Айвазовская - Цензор.НЕТ 3478
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22.11.2020 22:03 Ответить
Станом на 20:00 явка виборців становить 29,3%, - глава правління "ОПОРИ" Айвазовська - Цензор.НЕТ 6457
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22.11.2020 22:40 Ответить
Опять две третьих "вне политики", а потом быдло страдает и воет, что без них всё решили, жизнь невыносима... короч опять грабли...
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22.11.2020 22:33 Ответить
Вообщето пандемия и карантин сейчас, еслиб хотели перенесли выборы на весну лето... Но чем ниже явка больше шансов сфальсифицировать. Поэтому это тупое действо сейчас.
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22.11.2020 22:51 Ответить
распределение голосов при явке 30% мало отличается от распределения при явке 80% .. там уход не более 3-5% выйдет
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22.11.2020 23:13 Ответить
Менша явка то це й краще, бо прийшли голосувати ті, кому не байдуже. А ті кому "какаяразніца" під впливом серіалу і відосиків приперлись одного разу на дільниці, а зараз ми маємо "щастя любуватись" тим, що вони наголосували.
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23.11.2020 01:02 Ответить
 
 