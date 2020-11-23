Страны G20 продлили заморозку долгов беднейших стран и выступили за равный доступ к вакцинам против COVID-19
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"Группа двадцати" (G20) подвела итоги саммита.
Об этом говорится в коммюнике, опубликованном по итогам саммита G20, пишет Цензор.НЕТ.
В нем, в частности, подчеркивается роль масштабной вакцинации от COVID-19 и высказывается обещание "не пожалеть усилий, чтобы обеспечить беспрепятственный и равный доступ для всех людей".
Также лидеры G20 заявили о поддержке глобального проекта по противодействию коронавируса Access to COVID-19 Tools (ACT) Accelerator и его центра COVAX, который должен обеспечивать доступ к вакцинам.
В документе отмечается, что пандемия коронавируса стала ударом по экономике и уровню жизни людей, а лидеры G20 готовы "вести мир к сильной, инклюзивной и сбалансированной постковидной эре". В частности, до июня 2021 года продлена программа заморозки долгов беднейших стран.
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Белоруссия
Армения
Сирия
КНДР
Зимвабве
Куба
Венесуэла и
Никарагуа,
должны отказаться от западных вакцин и вакцинироваться исключительно российской вакциной "Спутник новичка".
В список проголосовавших против вошли Армения, Россия, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан, Ангола, Бурунди, Камбоджа, Китай, Куба, КНДР, Эритрея, Гвинея, Индия, Иран, Мьянма, Филиппины, Судан, Сирия, Венесуэла, Никарагуа и Зимбабве.
Воздержались от голосования 85 стран- Азербайджан, Сербия и ряд других государств.
Я больше не буду спорить.
Сравните с другими источниками.
https://censor.net/ru/news/3232030/armeniya_belarus_venesuela_i_zimbabve_stalo_izvestno_kto_progolosoval_protiv_ukrainskogo_proekta_rezolyutsii
Найдите, пожалуйста в списке резолюцию 68/262.
Вы увидите, что Украину поддержали 100 голосов.
А в вашем скриншоте (перепосте Цензора с другого ресурса Лига Ново) только 63.
Ну, я ж не должен вместо вас гуглить?
Или вы, как Лавров: "Где ваши доказательства?"
https://www.un.org/ru/ga/68/docs/68res3.shtml
Азербайджан голосовал "за".
https://en.wikipedia.org/wiki/United_Nations_General_Assembly_Resolution_68/262
У Трампа была возможность - он покрякал в микрофон. На этом его крутизна и закончится.
Ну, напакостит ещё, заменив каких-то чиновников - на неделю, две.
А закончится всё тем, что обычный техник принесёт новую табличку на дверь и скажет:
- Дональд, ты классный парень. Но, суды ты проиграл, 11 ведомств по безопасности, отрабатывая твои поручения, не нашли фальсификаций. Те, которые выявились, не повлияли на результаты. Поэтому ты давай выноси чемоданы, а я меняю табличку.
И никуда Трамп не денется. И никто его не поддержит.
Потому что "deep state".
Вы ж помните, когда Трампа с Зеленским разговаривал и угрожал, что лишит военной помощи, всё записывалось и стало известным...
"Шанхайский международный аэропорт - два грузовых сотрудника аэропорта дали положительный результат на Covid 19. Аэропорт закрывается - и никто никуда не может уехать , а это на секундочку - 100. 000 путешественников и сотрудников аэропорта !!! ВСЕ должны быть изолированы и помещены в карантин, ожидая проверки.. По последним данным положительный тест уже у семи человек. Персонал и посетители не могут вернуться домой. Однако блокада не смогла остановить толпу. Люди прорываются обходными путями - но власти сказали что ВСЕ будут задержаны и будут тестировать всех, кто оказался на вокзале."
... В Китае закрыли город из-за обнаружения 2-х больных ковидом - ДВУХ *** !!! Всех жителей принудительно и бесплатно тестируют, и почти все заведения приостанавливают работу. Руководство городка Маньчжоули отправляется в отставку. Так выглядит эффективное решение проблем.
Источник: https://censor.net/ru/n3232554
Очень беспоюсь, относятся ли к этим "беднейшим странам" Украина, которая балансирует на самой грани дефолта, и штат Виктория, Австралия, который набрал долгов аж на 80 миллиардов, и собирается их удвоить в следующие 4 года (это будет уже 160 миллиардов баксов долга), как пишет наша коммуняцкая газетка The Age.
Вот что получается, когда "бубочек" во власти отключают от дешевой денежной соски - китайской ли, ротшильдовской ли, российской ли - в долги влезают "бубочки", а когда долги платить не могут, то объявляют дефолт.
Так что без "заморозки" тут не обойтись, точняк.
Что бы такое "бубочкам" во власти "отморозить", чтобы полностью отбить охоту заниматься сепаратизмом на чужие деньги?
Может, ручонки шаловливые?