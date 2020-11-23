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Новости За рубежом
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Twitter и Facebook передадут Байдену контроль над официальными страницами президента США в день инаугурации

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

Соцсети Twitter и Facebook передадут администрации Джо Байдена контроль над официальными учетными записями президента США 20 января, в день инаугурации 46-го президента США.

Об этом сообщили представители компаний, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Голос Америки.

Учетная запись, которая на обеих платформах называется @POTUS (аббревиатура от полного наименования должности главы государства - President Of The United States), является официальным аккаунтом президента США. Сам Дональд Трамп более активно использует свои личные учетные записи как в Twitter (@realDonaldTrump), так и в Facebook (@DonaldTrump).

При этом личные страницы Трампа более популярны среди пользователей, чем официальные аккаунты президента - например, на его персональный аккаунт в Twitter подписаны 88,9 млн пользователей, а на официальной странице президента - 32,8 млн.

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Twitter и Facebook передадут Байдену контроль над официальными страницами президента США в день инаугурации 01

В Facebook Трамп пишет в основном на личной странице, на которую подписаны 34,6 млн пользователей, а вот на официальной странице президента с 6,4 млн подписчиков последнее сообщение было 18 мая 2018 года.

Twitter и Facebook передадут Байдену контроль над официальными страницами президента США в день инаугурации 02

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Как в случае с президентом Бараком Обамой, аккаунт предыдущего президента США после инаугурации его преемника архивируется и управляется Национальным управлением архивов и документации.

Twitter и Facebook передадут Байдену контроль над официальными страницами президента США в день инаугурации 03

В день инаугурации Байдена самые соцсети также передадут официальные учетные записи новой администрации Белого дома, вице-президенту и первой леди.

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Автор: Анна Судак
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Топ комментарии
+7
А до чого тут порохоботи та карантин? Як зебіли можуть пов'язувати те що не пов'язується?
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23.11.2020 01:45
+7
Ви зараз серйозно? Якщо вашу моніку і її виборців не влаштовує реформа, робіть нову. Міняйте так як хочете, робіть те що вважаєте за потрібне. Вас більшість. Ви можете зробити все що хочете. Але вам знову Порох в штани наклав.
Але чомусь моніка не збирається її змінювати, і робити нову. Тому яки питання до Пороха? Ви зараз при владі, ви. Тому в першу чергу треба себе звинувачувати в першу чергу.
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23.11.2020 01:56
+6
У України на карантин немає грошей. Молоді зелені обличчя розтринькали все, що їм залишили попередники ще за перше півріччя свого правління, навіть коли ще й ковіду не було.
Так що ніякого карантину не буде, нема чим сплачувати тим, хто не буде нічого заробляти, сидячі на карантині.
Вже й лікарям не платять, бо грошей немає. Який карантин!
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23.11.2020 01:49
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И его подставят не успеет и квакнуть дурилка картонная
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23.11.2020 01:40 Ответить
Сподіваюсь усіх порохоботів теж туди передадуть, бо задовбали. Хай їм шоу влаштоаують, а Україні потрібен карантин з забороною міжнародного сполучення... Це не шутка, в 40 років помирати у швідкій це перебор.
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23.11.2020 01:41 Ответить
А до чого тут порохоботи та карантин? Як зебіли можуть пов'язувати те що не пов'язується?
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23.11.2020 01:45 Ответить
Навіть нема чого добавити, а медичну реформу який хер, вибачте, влаштував? Хто позакривав інфекційні лікарні? Чому людей тепер возять за сто кілометрів?
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23.11.2020 01:50 Ответить
Ви зараз серйозно? Якщо вашу моніку і її виборців не влаштовує реформа, робіть нову. Міняйте так як хочете, робіть те що вважаєте за потрібне. Вас більшість. Ви можете зробити все що хочете. Але вам знову Порох в штани наклав.
Але чомусь моніка не збирається її змінювати, і робити нову. Тому яки питання до Пороха? Ви зараз при владі, ви. Тому в першу чергу треба себе звинувачувати в першу чергу.
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23.11.2020 01:56 Ответить
Я не займаюся політикою, але я бачу наслідки і вони катастрофічні, поясню, кожна являється основним платником податків, бо їх дуже багато, і помираючи вона їх вже не платить... Але це економіка, а ще є таке поняття як турбота, порох обіцяв не закривати поштові відділення... закрив. Що до зелених, їм теж буде, хоча я думаю їм і так вже достається.. Швидка не довезла хворого до лікарні, в ній помер, начебто все нормально, буває, але куди везла, це писець... Ось в чому моє обурення.
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23.11.2020 02:19 Ответить
Ви вважаєте що тільки в Україні таке відбувається? Що швидка везе людину в іншу лікарню, а не в ту що поруч. Чи навіть в інше місто. Зараз час такий. Може бути так, що на стадіонах людей класти будуть, а не в лікарню яка навіть в іншому місті. Це не тільки в нас.
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23.11.2020 02:31 Ответить
Це наслідки, інфекційні лікарні були скрізь, не з хотелок чиїхось, бо від них залежить життя інших. Я не знаю що буде далі, але цю заразу нам привезли і страдають більш за всіх ті хто нікуди і не висовувася. На мою думку треба робити повний карантин, бо люди не всі в містах живуть, а деяких везуть в обласні центри, які знаходяться більш ніж сто кілометрів, по дорогам, з дирявим асфальтом.
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23.11.2020 02:39 Ответить
Інфекційні лікарні, якщо б зараз були, то все одно не впоралися з тим об'ємом. А карантин, так, я за повний карантин на місяць.
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23.11.2020 03:00 Ответить
хіба позакривали якісь лікарні в 14-19рр?
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23.11.2020 05:01 Ответить
Зебіл, чому така увага лише до порошенка? За інших колишніх президентів та прем'єрів люди у швидкій не померали? А що до нещодавніх випадків, коли люди приходили до лікарні і їх відмовлялись госпіталізовувати і вони померали, тебе не бентежило, бо туди не можна було прив'язати порошенка? Тож іди ти у дупу зі своїми істериками та порохофобіями і повертайся лише коли зможеш писати об'єктивно.
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23.11.2020 09:07 Ответить
У України на карантин немає грошей. Молоді зелені обличчя розтринькали все, що їм залишили попередники ще за перше півріччя свого правління, навіть коли ще й ковіду не було.
Так що ніякого карантину не буде, нема чим сплачувати тим, хто не буде нічого заробляти, сидячі на карантині.
Вже й лікарям не платять, бо грошей немає. Який карантин!
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23.11.2020 01:49 Ответить
Twitter и Facebook передадут Байдену контроль над официальными страницами президента США в день инаугурации - Цензор.НЕТ 840

Так а чого не вже ?
Ви ж уже призначили його президентом, величаєте, верещите про його призначення, укази ...
Давайте, хай уже починає керувать. Twitter и Facebook передадут Байдену контроль над официальными страницами президента США в день инаугурации - Цензор.НЕТ 840
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23.11.2020 01:53 Ответить
Це як при розлученні - шлюбоорозлучний процес вже відбувся а рішення суду в паперовому вигляді сторонам ще не видали .
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23.11.2020 02:16 Ответить
Тому що в США є закони, яких дотримуються, і згідно цих законів день інавгурації, а значить і день переходу повноважень від 45 до 46-го президента, призначений на 20 січня 2021 року
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23.11.2020 09:10 Ответить
А Одноклассники передадут?
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23.11.2020 01:57 Ответить
Рассвет либеральной Америки. Темные времена уходят.
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23.11.2020 02:04 Ответить
What? You locked yourself in the cellar for four years?
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23.11.2020 02:56 Ответить
Нє ну якщо у льосі повно віскаря та закусі, то можна трохи поховатись. Twitter и Facebook передадут Байдену контроль над официальными страницами президента США в день инаугурации - Цензор.НЕТ 4322
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23.11.2020 05:45 Ответить
Зачем Вы с ним на иностранном говорите... Twitter и Facebook передадут Байдену контроль над официальными страницами президента США в день инаугурации - Цензор.НЕТ 5681
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23.11.2020 06:23 Ответить
cnn показує чергу голодних за коробками з консервами в Чикаго. Сидять в траках (trucks), чекають. В кожному тракові mileage 15 міль на галлон, в той час як в якомусь ярісі чи версі 35 міль на галлон. Якщо в цих голодних є гроші заправляти бензином трак а не версу, то чому в них нема грошей на консерви ? Це ліберальна Америка в її повній красі. twitter & facebook не дадуть вам навіть задати таке питання в своєму акаунті.
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23.11.2020 02:13 Ответить
еще такая есть дурь в америке - типа я плачу налоги, чтобы бедный не пришел и не ограбил меня, откупаюсь типа Twitter и Facebook передадут Байдену контроль над официальными страницами президента США в день инаугурации - Цензор.НЕТ 6810
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23.11.2020 07:03 Ответить
Такая "дурь" как налоги есть в любой стране мира, и часть єтих налогов действительно идет на содержание правоохранительной системьі, чтобьі никто не пришел и не ограбил тебя, а часть на поддержку малообеспеченньіх. Если у тебя есть идеи как обеспечить функционирование государства без налогов, не трать зря время на цензоре и баллотируйся в Сенат или Конгресс США.
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23.11.2020 09:18 Ответить
Хто б сумнівався, адже вони спонсорували його виборчу компанію!)
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23.11.2020 02:54 Ответить
Должен победить Трамп и расправиться с заговорщиками.
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23.11.2020 07:09 Ответить
А сейчас кто контролирует?)
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23.11.2020 07:22 Ответить
Путин.
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23.11.2020 08:39 Ответить
Бідону світить полосатий костюм, а не екаунт президента США.
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23.11.2020 07:30 Ответить
Тобі світить розкатана губа та шизофренія, якщо будеш жити у вигаданій "реальності"
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23.11.2020 09:20 Ответить
оближешся
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23.11.2020 21:01 Ответить
Побачимо
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24.11.2020 14:04 Ответить
хлопці, я МІГ, би поділити ВАШ сум... я можу зрозуміти, що економіка взлетіла і ви почали заробляти,. що Донні таки придуркуватий, але забезпечив фантастичне зростання, що з'явилась надія... спокій.. Але те що робить він зараз, програвши вибори, це - ********... він тупо знищує GOP, наїзди на республіканських губернаторів, спроби "перекинути" виборників...? Це -******** -за два роки довибори і ви пролетите з Сенатом... Що він робить? вІін програв ці вибори ... жодні завивання та недолугі твіти не сприймаються... Самозакоханий імбицил знищує все навкруг... Вибачте .. так бачу цю всю хню...
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23.11.2020 21:00 Ответить
 
 