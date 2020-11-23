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Враг за сутки шесть раз нарушил режим "тишины" на Донбассе, боевых потерь и ранений среди украинских воинов нет, - штаб ОС

Новости Цензор.НЕТ Происшествия Война в Украине

Враг за сутки шесть раз нарушил режим

За прошедшие сутки, 22 ноября, зафиксировано шесть фактов нарушения режима прекращения огня.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-центр ОС в Facebook.

Так, в пригороде Авдеевки российско-оккупационные войска открыли огонь из автоматического станкового гранатомета, а неподалеку от Новолуганского - из станкового противотанкового гранатомета. В районах населенных пунктов Шумы и Водяное враг применил гранатометы различных систем и стрелковое оружие. Кроме того, со стороны временно оккупированной Ужовки в направлении Водяного оккупанты провели дистанционное минирование позиций украинских войск, используя мины ПОМ-2.

"О нарушении режима прекращения огня и дерзком использовании запрещенных мин вооруженными формированиями Российской Федерации было сообщено представителям ОБСЕ через украинскую сторону СЦКК", - сказано в сообщении.

Отмечается, что боевых потерь и ранений среди личного состава Объединенных сил не было.

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С начала текущих суток, 23 ноября, вдоль линии разграничения наблюдалась тишина, нарушений договоренностей в районе проведения операции не выявлено.

"Подразделения Объединенных сил соблюдают условия прекращения огня, однако оставляют за собой право на открытие ответного огня в случае угрозы их жизни и здоровью", - добавили в пресс-центре ОС.

Враг за сутки шесть раз нарушил режим тишины на Донбассе, боевых потерь и ранений среди украинских воинов нет, - штаб ОС 01
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Блазню передайте, бо він не в курсі.
Тупо впевнений, що =нє стрєляют=.
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23.11.2020 08:17 Ответить
Слово "тішіни" в лапки, це правильно. Бо вона існує лише в голові у ВАЗеленского, як і його велич.
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23.11.2020 09:22 Ответить








Illya Ayzin

@Illya_Ayzin

·3 ч

Доброго ранку! Низько вклоняюсь тим, заради кого цим чудовим ранком - в мене за вікном не стріляють. Слава Україні!

Ворог за добу шість разів порушив режим "тиші" на Донбасі, бойових втрат і поранень серед українських воїнів немає, - штаб ОС - Цензор.НЕТ 363
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23.11.2020 13:57 Ответить
Ворог за добу шість разів порушив режим "тиші" на Донбасі, бойових втрат і поранень серед українських воїнів немає, - штаб ОС - Цензор.НЕТ 9629

Я дякую, солдате, за життя,
Що я живу без куль над головою.
За те, що маю я надію в майбуття,
Хай Янгол буде завжди там, з тобою.

Я дякую, соколЕ, і за те
Що маю те, чого немає в тебе.
Домівку теплу, сонечко ясне.
Блакитне, мирне українське небо.

Я дякую, Герою, що стоїш.
На передку, за рідну Батьківщину.
За те, що чесний бій ведеш.
І захищаєш неньку-Україну.///
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23.11.2020 22:13 Ответить
 
 