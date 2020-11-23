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Новости За рубежом Агрессия России против Украины
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Выход США из Договора об открытом небе делает нас и наших союзников менее защищенными от РФ, - американский сенатор Менендес

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

Выход США из Договора об открытом небе делает нас и наших союзников менее защищенными от РФ, - американский сенатор Менендес

Высокопоставленный член сенатского комитета по международным отношениям Боб Менендес раскритиковал решение администрации США о выходе из Договора по открытому небу.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Интерфакс-Украина.

"Решение администрации о выходе из Договора по открытому небу является безрассудным и оставляет Соединенные Штаты и наших союзников менее защищенными от России", - говорится в заявлении Менендеса, опубликованном на сайте комитета.

По его мнению, данный договор давал США и их союзникам важную информацию о военных силах России.

Он отметил, что выход США не помешает России наблюдать за американскими активами в Европе, но при этом не позволит США увидеть данные, собранные Россией.

"Я твердо убежден, что решение президента Трампа (Дональд Трамп. - Ред.) выйти из Договора является нарушением внутреннего законодательства. В законе о санкционировании национальной обороны 2020 года Конгресс подтвердил свою поддержку Договора по открытому небу и конкретно поручил администрации обосновать выход из него за четыре месяца до официального уведомления о выходе. Президент Трамп нагло проигнорировал закон и в одностороннем порядке осуществляет политически заряженный уход, даже проиграв президентские выборы", - заявил Менендес.

Читайте на "Цензор.НЕТ": США официально вышли из Договора об открытом небе

Он призвал администрацию Джо Байдена, объявившего о своей победе на выборах президента, присоединится к договору.

Вашингтон подтвердил в воскресенье, что США более не являются участником Договора по открытому небу.

"Сегодня исполняется шесть месяцев с того момента, как США уведомили о выходе из Договора по открытому небу. Теперь мы более не является участником соглашения, которое на протяжении лет грубо нарушала Россия", - говорится в сообщении, размещенном в твиттере Совета национальной безопасности США.

По словам главы Совета национальной безопасности США Роберта О'Брайена, "президент США никогда и не задумывался над тем, чтобы выводить Америку первой из изживших себя соглашений и договоров, которые шли на пользу противникам за счет нашей национальной безопасности".

Госсекретарь США Майкл Помпео, комментируя выход США из этого договора, отметил: "В соответствии с распространенным ранее уведомлением выход США из договора по открытому небу теперь вступил в силу".

Читайте на "Цензор.НЕТ": США заявили о готовности разместить гиперзвуковые ракеты в Европе для сдерживания России

По его словам, "Америка в связи с этим становится более безопасной, поскольку Россия продолжает не следовать своим обязательствам".

Полгода назад, 21 мая, президент США Дональд Трамп заявил, что принял решение о выходе из Договора по открытому небу. Страна покидает соглашение через шесть месяцев после официального уведомления партнеров.

Договор по открытому небу (The Treaty on Open Skies) был подписан 24 марта 1992 года в Хельсинки представителями 23 государств-членов Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ). Россия ратифицировала договор 26 мая 2001 года, в настоящее время его участниками являются 34 государства. Они могут совершать облеты территорий друг друга с целью контроля военной деятельности.

Договор является бессрочным. Любое государство-участник имеет право выйти из него. Государство-участник, намеревающееся выйти из договора, уведомляет о своем решении не позднее, чем за шесть месяцев до даты своего предполагаемого выхода.
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Топ комментарии
+11
А кому ещё? Псарне кацапской?
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23.11.2020 08:11
+9
Американці не вбили жодного українця, ні бандерівця ні ватного.
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23.11.2020 08:17
+6
а ты хотел бы чтобы самолеты ***** летали над твоей Украиной?
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23.11.2020 07:32
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Якого ж ви тоді виходили з цього договору?
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23.11.2020 07:31 Ответить
а ты хотел бы чтобы самолеты ***** летали над твоей Украиной?
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23.11.2020 07:32 Ответить
Ну звичайно-звичайно.............
В нас же ж всі країни лише американцям "раді".
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23.11.2020 07:59 Ответить
А кому ещё? Псарне кацапской?
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23.11.2020 08:11 Ответить
Американці не вбили жодного українця, ні бандерівця ні ватного.
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23.11.2020 08:17 Ответить
Летайте над Китаем, мокши
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23.11.2020 08:55 Ответить
Трамп, сэр!
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23.11.2020 08:55 Ответить
Не знаю про що конкретно був той договір, але те, що там стоїть підпис Рашки, автоматично перетворює його на пустий папірець.
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23.11.2020 08:05 Ответить
В принципі вірно і навіть не в пустий папірець, а в туалетний папір. За останні два століття світ в цьому переконався.
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23.11.2020 08:51 Ответить
Очень плохо, что не знаете!
У каждой страны была квота, в рамках которой, можно было свободно, облететь для наблюдения и фотофиксации, территорию другого государства.
И к примеру, США, в рамках данной квоты, предоставляли места для наблюдателей из Украины (для облета рашистских территорий прилегающих к Лугандону). У Украины квота так же была но ее не хватало. Фактически, мы могли получать полную информацию, о накоплении Рашкой, подразделений на границе. Сам факт, что такой облет может быть совершен и перемещения, станут заметны, являлось серьезным сдерживающим фактором!!!!
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23.11.2020 09:02 Ответить
Вы забыли о самом главном, технические возможности США позволяют увидеть ВСЕ с территории Украины до мацквы... А вот далее... там уже дело спутников Илона Маска...
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23.11.2020 09:40 Ответить
Не совсем так, даже при супер-пупер разрешающей способности спутников, это разрешение весьма ограниченно и будет в разы уступать аналогичному установленному на самолете. С самолета, можно различить даже надувные танки, а со спутника вряд-ли (именно для спутников такие конструкции и делаются). На самолет,е можно сделать кружок над интересном объекте и спуститься пониже...., информация со спутника, идет через аналитиков, с огромной задержкой (часы - для серьезных изменений типа перемещений тактических ракет, но как правило дни для общевойсковых маневров) и повторный просмотр интересного объекта зачастую невозможен (его там тупо уже не будет)
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23.11.2020 11:07 Ответить
Те Трампидло ще в Білому домі стіни пообмальовує,й в кутках понасирає.
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23.11.2020 08:23 Ответить
Что то высокопоставленный чиновник явно с логикой не дружит, прям как у нас. Какой смысл в выполнении договора, если другие его не выполняют.
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23.11.2020 08:23 Ответить
Тут про те, що кац*пердія над Европою може літати (европейські країни з угоди не виходять), а там, як зазаначено, є американські активи. А Америка московію не контролюватиме.
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23.11.2020 08:38 Ответить
Но европейские то страны контролируют то по вашему росию. И в чем смысл этого контроля, если росияны все равно творят что хотят? Ну а про активы Америки вообще непонятно зачем их прятать от росиян?
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23.11.2020 11:51 Ответить
Під словом "активи" мають на увазі розташування військових підрозділів і базування військової техніки. А Европа Московію не контролює, це вона Україні не надала жодної одиниці озброєння. Україну вона контролює, а людоїдам потурає.
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23.11.2020 12:38 Ответить
Ну вас уже совсем понесло. Европа союзники росии по вашему, а США враги её но как тогда понять откуда базы и войска США у союзников росиян? И тогда какое дело США до полетов над союзниками росии? А про остальное: "плохую" Европу куда все наши правительства стремятся, с которой мы не связаны подписанными гарантиями суверенитета и хорошие США которые этот суверенитет гарантировали с компанией вообще надуманно и вы так и не ответили что там контролируется у росиян если они творят что хотят?
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23.11.2020 14:32 Ответить
Штати після виходу з цієї угоди не матимуть права здійснювати обліт територій московії, де є озброєння, передбачене іншими угодами до скорочення. А московія такої можливости не позбавляється у Европі. Шо не ясно?!
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23.11.2020 15:42 Ответить
Ну и? Как это на что то влияет? И росияны не смогут летать над штатами и что? А Европейцы могут летать и что? Что вас зациклили что США не может летать над росийей как это кому то поможет или навредит? Тем более что США обвиняют росию в нарушении этого договора, так кто что то там в росийе может проконтролировать?
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23.11.2020 16:05 Ответить
К стати погуглил в нарушении договора росиянцев обвиняют не только США но и прибалты, а также об этом заявлял и генсек НАТО.
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23.11.2020 16:59 Ответить
Рашка его тоже выполняла. Это один из договоров который она реально выполняла (его было выгоднее выполнять, чем не выполнять). Более того, в рамках этого договора, по американской квоте, Украина делала облет рашинских территорий, прилегающих к Лугандону!!!
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23.11.2020 09:07 Ответить
Странно, но высокопоставленный чиновник сторонник договора как раз и не говорит что рашка его выполняла, а вот другие высоко поставленные чиновники, противники этого договора, говорят что рашка его не выполняла! И смысл облёта оккупированных территорий? Это их каким то образом освободит?
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23.11.2020 11:58 Ответить
Америке, всё видно и слышно из космоса полёты самолётов ей для этого не нужны.
Зато рашистские аэропланы теперь перестанут портить воздух над Америкой,
грозя упасть где ни попадя.
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23.11.2020 08:33 Ответить
Посмотрим позже что скажет товарищ Байден.
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23.11.2020 08:48 Ответить
Не надо быть стратегом , чтобы понять американцев. Самолеты рашки падают регулярно, вот и приходится что-то делать, во избежание падения руцького самолета на головы граждан США
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23.11.2020 09:00 Ответить
Не путайте психопата Трампа с Америкой.
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23.11.2020 09:32 Ответить
Правильно. Психопат Трамп, как ты выразился, дружил с вашей козляндией, а теперь у жирика шампанское поперек горло стало
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23.11.2020 09:40 Ответить
Как бы украинцы уже не начали жалеть об уходе Трампа. Ведь на самом деле все перемоги, вроде открытого неба, были связаны с ним. А теперь демократы все начнут возвращать.
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23.11.2020 09:42 Ответить
А какое тебе дело, ватник, до проблем Украины?
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23.11.2020 09:47 Ответить
Типовий демократ. А тепер розкажіть нам, як Бідон буде боротися з ******, якщо його партія проти заборони кацапських вольностей.
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23.11.2020 09:45 Ответить
Бидон.? ну тогда твоих божков звать - Трамбон, *****, Мертвечук
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23.11.2020 10:18 Ответить
Байден будет драть кацапов, тото они кирпичами срут)))
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23.11.2020 10:29 Ответить
Просто ненавидят его как Обомоработника который опять подъезды им обсыкать будет. А за Трампа шампанское росияном наливали. Это все что менялось и поменяется опять.
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23.11.2020 12:03 Ответить
Ну, якби написав Biden то могли б виникнути гірші асоціації.
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23.11.2020 10:42 Ответить
В Америці рішення приймає Конгрес США, а не якась одна партія.
Демократи за єдність НАТО, а Трамп НАТО розвалював.
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23.11.2020 10:06 Ответить
Розвалював тим, що примусив європейців платити згідно статуту?
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23.11.2020 10:43 Ответить
Трамп почав там заговорюватись про вихід США із НАТО.
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23.11.2020 11:11 Ответить
а не скажете чому? Чи не тому що, європейці забили на свої членські обов'язки і членські взноси?
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23.11.2020 11:53 Ответить
*****, Менендез корумповане чмо. Чудом в в'язницю не попав два роки тому.
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23.11.2020 10:25 Ответить
Трампушка старательно подмахивает пуйлу.
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23.11.2020 10:27 Ответить
Тим що, заборонив інспектувати з повітря територію США?
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23.11.2020 10:44 Ответить
Це не Трамп заборонив, а американські конгресмени.
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23.11.2020 11:12 Ответить
ага, все це, демократи на зло Трампу
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23.11.2020 11:50 Ответить
 
 