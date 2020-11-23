Маас о выходе США из Договора об открытом небе: Мы сожалеем

Министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас заявил, что Германия сожалеет в связи с выходом США из Договора об открытом небе и обещает со своей стороны активно работать в его рамках.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Укринформ.

"Мы глубоко сожалеем, что Соединенные Штаты решили пойти на этот шаг и сейчас его реализуют. Наша собственная позиция относительно договора остается неизменной: мы считаем, что это является важной частью архитектуры контроля над вооружениями, которая помогает построить взаимное доверие и, таким образом, повысить безопасность в северном полушарии от Владивостока до Ванкувера", - заявил Маас.

Отмечается, что немецкое правительство продолжит реализацию контракта, для чего недавно приобрело новый самолет наблюдения Airbus A319.

По словам Мааса, Германия стремится ко всесторонней модернизации контроля над обычными вооружениями в Европе.

"Надо адаптировать существующие многосторонние договоры и создать новые механизмы укрепления доверия, если мы хотим быть готовыми к вызовам мира и безопасности в этом веке", - сказал Маас.

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Напомним, Договор по открытому небу позволяет осуществлять свободные полеты невооруженных разведывательных летательных аппаратов в воздушном пространстве стран-подписантов, а также вести фото- и видеосъемку. Договор был заключен 24 марта 1992 года. Помимо США, в соглашении участвуют 33 страны, включая Россию.

Напомним, что 21 мая президент США Дональд Трамп заявил, что принял решение о выходе из Договора по открытому небу. Ожидается, что США покинут договор через шесть месяцев.

Участниками ДОН являются 34 государства. Они могут совершать облеты территорий друг друга с целью контроля военной деятельности. Договор является бессрочным. Любой участник ДОН имеет право выйти из него. О своем решении желающий выйти должен объявить не позднее чем за шесть месяцев до даты своего предполагаемого выхода.