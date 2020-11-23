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Маас о выходе США из Договора об открытом небе: Мы сожалеем

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

Маас о выходе США из Договора об открытом небе: Мы сожалеем

Министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас заявил, что Германия сожалеет в связи с выходом США из Договора об открытом небе и обещает со своей стороны активно работать в его рамках.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Укринформ.

"Мы глубоко сожалеем, что Соединенные Штаты решили пойти на этот шаг и сейчас его реализуют. Наша собственная позиция относительно договора остается неизменной: мы считаем, что это является важной частью архитектуры контроля над вооружениями, которая помогает построить взаимное доверие и, таким образом, повысить безопасность в северном полушарии от Владивостока до Ванкувера", - заявил Маас.

Отмечается, что немецкое правительство продолжит реализацию контракта, для чего недавно приобрело новый самолет наблюдения Airbus A319.

По словам Мааса, Германия стремится ко всесторонней модернизации контроля над обычными вооружениями в Европе.

"Надо адаптировать существующие многосторонние договоры и создать новые механизмы укрепления доверия, если мы хотим быть готовыми к вызовам мира и безопасности в этом веке", - сказал Маас.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Выход США из Договора по открытому небу делает нас и наших союзников менее защищенными от РФ, - американский сенатор Менендес

Напомним, Договор по открытому небу позволяет осуществлять свободные полеты невооруженных разведывательных летательных аппаратов в воздушном пространстве стран-подписантов, а также вести фото- и видеосъемку. Договор был заключен 24 марта 1992 года. Помимо США, в соглашении участвуют 33 страны, включая Россию.

Напомним, что 21 мая президент США Дональд Трамп заявил, что принял решение о выходе из Договора по открытому небу. Ожидается, что США покинут договор через шесть месяцев.

Участниками ДОН являются 34 государства. Они могут совершать облеты территорий друг друга с целью контроля военной деятельности. Договор является бессрочным. Любой участник ДОН имеет право выйти из него. О своем решении желающий выйти должен объявить не позднее чем за шесть месяцев до даты своего предполагаемого выхода.
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Топ комментарии
+12
Россия не соблюдает подписанные договора, но сама активно ими пользуется.
Америке полёты самолётов над Россией ни к чему - Америка и так всё видит из космоса.
А вот России теперь летать над Америкой - болт ! (зась).
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23.11.2020 08:25
+6
Доверялка у Германии ещё не отросла чтобы что-то новое предлагать.
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23.11.2020 08:04
+3
Не понятно почему они "сожалеют". В чем проблема? Разрыв договора со стороны Америки - не будут летать над Америкой. Но все оставшиеся по договору будут летать над **********. Неужто они потом не поделятся с Америкой данными?
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23.11.2020 08:26
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Доверялка у Германии ещё не отросла чтобы что-то новое предлагать.
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23.11.2020 08:04 Ответить
Россия не соблюдает подписанные договора, но сама активно ими пользуется.
Америке полёты самолётов над Россией ни к чему - Америка и так всё видит из космоса.
А вот России теперь летать над Америкой - болт ! (зась).
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23.11.2020 08:25 Ответить
Не понятно почему они "сожалеют". В чем проблема? Разрыв договора со стороны Америки - не будут летать над Америкой. Но все оставшиеся по договору будут летать над **********. Неужто они потом не поделятся с Америкой данными?
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23.11.2020 08:26 Ответить
Думаете ********* надолго останется в договоре после выхода США? Маас про вихід США з Договору про відкрите небо: Ми шкодуємо - Цензор.НЕТ 7739
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23.11.2020 08:48 Ответить
Германия ведь договор не разорвала... Все в силе.. То есть Германия по договору будет летать над **********... Неужто потом фотки американцам не покажет?
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23.11.2020 09:55 Ответить
непонятно
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23.11.2020 14:32 Ответить
Все цели уже намечены, пускай закрываются.
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23.11.2020 08:36 Ответить
Байден опять войдёт в договор. И местные комментаторы будут говорить как это верно и правильно. Потом выйдет, и все скажут как это своевременно. Здесь одобряют любое действие США, своего мнения нет
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23.11.2020 08:47 Ответить
скажут американцы гимно есть - будут есть и нахваливать Маас про вихід США з Договору про відкрите небо: Ми шкодуємо - Цензор.НЕТ 8136
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23.11.2020 09:14 Ответить
- обеспокоенность
- глубокая обеспокоенность
- глубокое сожаление
Маас про вихід США з Договору про відкрите небо: Ми шкодуємо - Цензор.НЕТ 8508
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23.11.2020 09:13 Ответить
Смысл в этом договоре чисто физически. Если всё видно из космоса. Маас расскажи нам лучше про немецкие серверы, в американских выборах. Вы пытаетесь наехать Трампа, чтобы не скрылось всё остальное. https://www.9tv.co.il/item/21444
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23.11.2020 09:17 Ответить
Прежде,чем осуждать,нужно всё рассчитать.Это не хотелка Трампа ,это расчёты военных.А я всегда доверяю военным США.Сколько раз они поправляли и дезавуировали забаганки Трампа.США -это прежде всего -коллективный разум и нормы морали на высшем уровне.Трамп -банальный популист,потому и проигравший. Через определённое время я смогу с чистой совестью написать, что основы демократии в США -непоколебимы.
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23.11.2020 09:30 Ответить
Эта расейская приблуда может только сожалеть.... Я вот тоже очень сожалею но очень рад, что США наконец то начала понимать - ВСЕ что подписано расеей не стоит даже бумаги в общественном туалете...
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23.11.2020 09:32 Ответить
китаю в цьому договорі немає. тому цей маас може запхнути той папірець собі в зад і не вякати
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23.11.2020 09:54 Ответить
рашисты ,долго нарушающие этот договор сожалеют и их немецко-французские подельники тоже сожалеют
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23.11.2020 11:00 Ответить
гады! мало 11 синтября еще вам и небо подавай?! Болт вам по усам!!
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23.11.2020 15:26 Ответить
 
 