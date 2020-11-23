Пандемия COVID-19 унесла жизни 1 млн 393 тыс. человек, число заболевших превысило 58,9 млн

По состоянию на утро 23 ноября в мире зарегистрировали 489 012 новых случаев заболевания коронавирусной болезнью COVID-19. Умерли за сутки - 7 409 человек.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом свидетельствуют данные на Worldometers.

Согласно данным центра, в мире зафиксировано 58 986 012 случаев инфицирования, из них 489 012 только за прошедшие сутки.

От осложнений, вызванных вирусом, умерли уже 1 393 678 человек, из них 7 409 за минувшие сутки.

Побороли болезнь и вылечились 40,7 млн человек.

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В пятерке мировых лидеров по количеству заражений COVID-19 - США, Индия, Бразилия, Франция и Россия. Украина находится на 17-м месте мирового рейтинга и на 8-м в Европе.