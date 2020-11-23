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Пандемия COVID-19 унесла жизни 1 млн 393 тыс. человек, число заболевших превысило 58,9 млн

Новости Цензор.НЕТ Общество Здоровье

Пандемия COVID-19 унесла жизни 1 млн 393 тыс. человек, число заболевших превысило 58,9 млн

По состоянию на утро 23 ноября в мире зарегистрировали 489 012 новых случаев заболевания коронавирусной болезнью COVID-19. Умерли за сутки - 7 409 человек.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом свидетельствуют данные на Worldometers.

Согласно данным центра, в мире зафиксировано 58 986 012 случаев инфицирования, из них 489 012 только за прошедшие сутки.

От осложнений, вызванных вирусом, умерли уже 1 393 678 человек, из них 7 409 за минувшие сутки.

Пандемия COVID-19 унесла жизни 1 млн 393 тыс. человек, число заболевших превысило 58,9 млн 01

Побороли болезнь и вылечились 40,7 млн человек.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Страны G20 продлили заморозку долгов беднейших стран и выступили за равный доступ к вакцинам против COVID-19

В пятерке мировых лидеров по количеству заражений COVID-19 - США, Индия, Бразилия, Франция и Россия. Украина находится на 17-м месте мирового рейтинга и на 8-м в Европе.

Пандемия COVID-19 унесла жизни 1 млн 393 тыс. человек, число заболевших превысило 58,9 млн 02
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Топ комментарии
+3
ты в очереди из лохов деньги на тест сдавать?..
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23.11.2020 08:23
+2
за короновирус медики доплаты получают а за правильный диагноз нет,
кто себе в убыток будет работать ?
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23.11.2020 10:02
+1
Ужас,еще полгода и смертельным вирусом переболеет аж 1% населения,срочно локдаун, строим концлагеря и т.д.
В болезнь верю- жена и дети переболели пару месяцев назад,сам тест ещё не сдавал,на работе будут делать бесплатно
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23.11.2020 08:09
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Ужас,еще полгода и смертельным вирусом переболеет аж 1% населения,срочно локдаун, строим концлагеря и т.д.
В болезнь верю- жена и дети переболели пару месяцев назад,сам тест ещё не сдавал,на работе будут делать бесплатно
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23.11.2020 08:09 Ответить
экономишь гроши, молодец Пандемия COVID-19 унесла жизни 1 млн 393 тыс. человек, число заболевших превысило 58,9 млн - Цензор.НЕТ 8646
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23.11.2020 08:12 Ответить
ты в очереди из лохов деньги на тест сдавать?..
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23.11.2020 08:23 Ответить
А нафіга? Якщо безсимптомно переніс то й добре, а якщо взагалі не хворів то друге добре- значить імунітет витримав, бо ніяких контактів з сім'єю не обмежував.
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23.11.2020 10:38 Ответить
а если взять и посчитать сколько из 60 млн.населения должны были умереть при продолжительности жизни в 72,3 лет что примерно соответствует Украине 72,5 лет?
если в Украине при численности населения примерно в 40 млн ежегодно умирает 600 тыс,
получается что и без короновируса из тех 60 млн заболевших на короновирус должны были умереть 1 млн !!!
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23.11.2020 09:41 Ответить
С таким успехом можно вести статистику по банальному ОРВИ....
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23.11.2020 09:02 Ответить
А где-то вообще от него не умирают. Может, надо диагнозы правильные ставить, а не все подряд на корону списывать?
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23.11.2020 09:25 Ответить
за короновирус медики доплаты получают а за правильный диагноз нет,
кто себе в убыток будет работать ?
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23.11.2020 10:02 Ответить
 
 