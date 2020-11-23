Пандемия COVID-19 унесла жизни 1 млн 393 тыс. человек, число заболевших превысило 58,9 млн
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По состоянию на утро 23 ноября в мире зарегистрировали 489 012 новых случаев заболевания коронавирусной болезнью COVID-19. Умерли за сутки - 7 409 человек.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом свидетельствуют данные на Worldometers.
Согласно данным центра, в мире зафиксировано 58 986 012 случаев инфицирования, из них 489 012 только за прошедшие сутки.
От осложнений, вызванных вирусом, умерли уже 1 393 678 человек, из них 7 409 за минувшие сутки.
Побороли болезнь и вылечились 40,7 млн человек.
В пятерке мировых лидеров по количеству заражений COVID-19 - США, Индия, Бразилия, Франция и Россия. Украина находится на 17-м месте мирового рейтинга и на 8-м в Европе.
Топ комментарии
+3 WiM
показать весь комментарий23.11.2020 08:23
+2 Serg Koshserg
показать весь комментарий23.11.2020 10:02
+1 Nestor Nen
показать весь комментарий23.11.2020 08:09
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В болезнь верю- жена и дети переболели пару месяцев назад,сам тест ещё не сдавал,на работе будут делать бесплатно
если в Украине при численности населения примерно в 40 млн ежегодно умирает 600 тыс,
получается что и без короновируса из тех 60 млн заболевших на короновирус должны были умереть 1 млн !!!
кто себе в убыток будет работать ?