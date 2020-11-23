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ДТП в Одессе: скорая помощь столкнулась с Lexus и перевернулась, пострадали три человека. ФОТОрепортаж

Новости Цензор.НЕТ Происшествия

ДТП в Одессе: скорая помощь столкнулась с Lexus и перевернулась, пострадали три человека. ФОТОрепортаж

Автомобиль скорой помощи Ford Transit перевернулся на бок после столкновения с Lexus.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Думскую", по данным пресс-службы патрульной полиции, авария произошла в воскресенье примерно в 17:30 на пересечении улиц Балковской и Дальницкой в Одессе.

В результате аварии пострадали два пассажира Ford Transit и водитель Lexus. Все пострадавшие доставлены в больницу.

Обстоятельства ДТП устанавливает следствие.

ДТП в Одессе: скорая помощь столкнулась с Lexus и перевернулась, пострадали три человека 01

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ДТП в Одессе: скорая помощь столкнулась с Lexus и перевернулась, пострадали три человека 02
ДТП в Одессе: скорая помощь столкнулась с Lexus и перевернулась, пострадали три человека 03
Фото: сайт "Думская"
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Наверняка Лексус не превышал положенные 50 в час...)
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23.11.2020 08:14 Ответить
И его кумовя из суда...прокуратуры...и полиции лично это видели!
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23.11.2020 08:21 Ответить
Лексус какой то "пеленый". Сам в дрызг и водила в больнице.
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23.11.2020 12:43 Ответить
 
 