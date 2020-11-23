В Украине выявлены 10 945 новых случаев COVID-19: умерли 124 человека, 4 143 - выздоровели
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В Украине по состоянию на утро понедельника, 23 ноября, зафиксированы 10 945 новых случаев заболевания коронавирусной болезнью COVID-19, выздоровевших – 4 143 человека, умерли 124 пациента.
Об этом сообщил министр здравоохранения Украины Максим Степанов, передает Цензор.НЕТ.
"10 945 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19 зафиксированы в Украине по состоянию на 23 ноября 2020 года. В частности, заболели 491 ребенок и 447 медработников.
Также за минувшие сутки
госпитализированы - 1 165 человек;
летальных случаев - 124;
выздоровели - 4 143 человека;
осуществлено тестирований за сутки - 28 374 (в том числе методом ПЦР - 25 253, методом ИФА - 3 121).
За все время пандемии в Украине
заболели - 635 689 человек;
выздоровели - 291 060 человек;
летальных случаев - 11 075;
проведено ПЦР-тестов - 4 243 600.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г.. Киев (1212), Днепропетровской (1093), Киевской (870), Житомирской (812) и Запорожской (642) областях", - рассказал Степанов.
Пожалуйста, подождите...
1) Перевести учнів та студентів на дистанційну освіту, як це зробили всі наші сусіди. Діти, легко хворіють, але швидко заражаються в переповнених душних класах, а потім несуть ковід додому, до любих бабусів та дідусів.
2) Збільшити кількість транспорту, зокрема електричок, збільшити кількість вагонів, а не пускати короткі склади по 6-8 вагонів. Раніше навіть 10-12 було, коли не було пандемій, а людей було менше. Продавати по 2 квитки в купе. Заборонити плацкарти до кінця пандемії.
3) Контроль за масками в магазинах, транспорті. Не допускати повних автобусів.
Ліпше б звітували скільки додатково обладнано ліжко-місць, скільки зроблено ПЛР-тестів із забором зразків за місцем проживання хворих і т.д.
Что привело к этому?
Люди стали все придерживаться норм карантина, дети из детсадом и школ прекратили перемешивать по семьям вирусы с микробами, началась поголовная вакцинация, что случилось ???
Рисованная политизированная статистика - брехня
Майкл Фументо Forbes Contributor
Свиной грипп и действия ВОЗ
Сейчас уже более или менее ясно, что свиной грипп совсем не так страшен, как ожидалось. Почему же никто не задается вопросом, зачем Всемирная организация здравоохранения объявила пандемию? И почему продолжает настаивать, что самое плохое еще впереди? Ответы на эти вопросы не имеют, кажется, никакого отношения к здравоохранению.
Технически слово «пандемия» к нынешней ситуации неприменимо. Когда в июне ВОЗ объявила пандемию, свиной грипп шествовал по миру уже 11 недель и убил за это время только 144 человека. От сезонного гриппа столько умирает за несколько часов. Самая мягкая пандемия XX века унесла по меньшей мере миллион жизней - свиной грипп за шесть месяцев убил столько, сколько обычный убивает за шесть дней.
Так как же ВОЗ удалось объявить пандемию? Очень просто: они изменили определение. Прежнее официальное определение пандемии включало требование «одновременных эпидемий по всему миру с огромным числом жертв». Количество жертв - важное условие, потому что любой грипп всегда вызывает одновременные эпидемии по всему миру. Именно поэтому у нас «пандемия», в то время как шесть месяцев эпидемиологических данных указывают на то, что свиной грипп куда мягче своего сезонной разновидности.
В Австралии и Новой Зеландии сезон гриппа уже завершился, и почти все случаи приходились на свиной грипп. Но даже несмотря на отсутствие вакцины, там было зафиксировано меньше летальных случаев, чем обычно. (В Новой Зеландии 18 подтвержденных случаев против обычных 400.) Свиной грипп уменьшает смертность! Все это имеет смысл, если вспомнить, что свиной грипп - не пришелец из космоса и «наша иммунная система уже с ним сталкивалась», как говорит Питер Палезе из Медицинской школы Маунт-Синай. Чем человек старше, тем выше у него иммунитет.
Тем не менее после того как ВОЗ обозвала это пандемией, все планы по вакцинации и предотвращению чрезвычайных ситуаций были сверстаны на основе сравнения с настоящими пандемиями, суровыми по определению. В августе президентский совет по науке и технологиям (США) выпустил отчет, в котором предсказывал «правдоподобный сценарий» - 30 000-90 000 смертей с пиком в октябре. А теперь посмотрите на календарь.
Так зачем же ВОЗ делает все это?
Отчасти они спасают свою репутацию. ВОЗ уже потеряла общественное доверие, когда птичий грипп H5N1 не стал пандемией и не убил 150 млн, как она обещала. По всему миру тогда запасались вакцины и противовирусные препараты. Так что, когда появился свиной грипп, ВОЗ поменяла птиц на свиней, а ее директор Маргарет Чан заявила, что мир спасается за счет «инвестиций в подготовку к пандемии гриппа за последние пять лет».
Но это не объясняет, почему организация когда-то стала кричать о птичьем гриппе, а перед тем подняла истерику по поводу атипичной пневмонии (которая убила столько же людей, сколько сезонный грипп убивает за день). Страха перед атипичной пневмонией было достаточно, чтобы расширить полномочия ВОЗ, у которой появилась возможность непосредственно влиять на политику национальных систем здравоохранения. Неудивительно, что сейчас у ВОЗ больше власти и вырос бюджет.
Что удивительно, так это что ВОЗ собирается использовать свою власть для осуществления экономической и социальной революции и не скрывает этого, судя по недавней речи генерального директора Чан в Копенгагене. Она сказала тогда, что министры здравоохранения должны воспользоваться «разрушительным воздействием» свиного гриппа, чтобы объяснить премьерам и министрам финансов следующее:
- Вера в то, что «условия жизни и здоровье беднейших слоев автоматически улучшится, по мере того как страны будут модернизироваться, либерализироваться и развивать торговлю», - ошибочна. Уровень жизни - это не уровень здоровья.
- «Глобальную экономику» надо изменить, с тем чтобы «распределить богатство на основании» ценностей вроде «солидарности, равенства и социальной справедливости».
- «Системы, управляющие финансовыми рынками, коммерцией, торговлей и дипломатией, не ставят своей целью достижение справедливости».
Великолепно! Давайте назначим ВОЗ отвечать за мировую экономику и перестройку общества. А потом сформируем новое агентство, которое будет предотвращать заболевания и бороться с ними, вместо того чтобы использовать их для достижения своих целей.
ВОЗ 07.11.2009
Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) одобрило использование препарата компании Regeneron из смеси антител к коронавирусу COVID-19, которым лечили президента Дональда Трампа.
FDA разрешило использовать препарат зараженным коронавирусом взрослым и детям старше 12 лет, если заболевание у них протекает в легкой или средней форме, но есть риск ухудшения состояния до тяжелого.
"Разрешение методов лечения с использованием моноклональных антител может помочь амбулаторным пациентам избежать госпитализации и облегчить нагрузку на нашу систему здравоохранения. FDA использует все возможные пути в рамках программы ускоренного лечения коронавируса для создания новых, доступных для пациентов методов, продолжая изучать их безопасность и эффективность", - прокомментировал комиссар FDA, доктор медицинских наук Стивен Хан.
Дональд Трамп получал "коктейль антител", когда болел коронавирусом. По его словам, препарат оказался настолько эффективным, что он почувствовал улучшение практически сразу после введения инъекции. Глава Белого дома обещал сделать доступным "лечение, как у президента", для всех американцев.