Диктатор, убийца и мучитель белорусского народа: глава Белорусской автокефальной православной церкви заявил, что Лукашенко предан анафеме

Глава Белорусской автокефальной православной церкви архиепископ Святослав Логин 22 ноября во время службы в соборе Святого Кирилла Туровского в Торонто (Канада) зачитал послание, в котором говорится, что Александр Лукашенко предан анафеме.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет белорусская служба Радио Свобода.

Святослав Логин назвал Лукашенко "бывшим президентом Беларуси", "самозванцем", а также "диктатором", "убийцей" и "мучителем благочестивого белорусского народа".

Текст отлучения называется "А Н А Т Э М А былому прэзыдэнту Аляксандру Лукашэнку, які творыць беззаконьні, перасьледуе і забівае праваслаўных і іншых мірных хрысьціян за праўду ў Беларусі".

В обращении говорится, что архиепископ и священники церкви молятся "за здоровье раненых и заключенных и за покой убитых мирных протестующих – защитников Беларуси, чьи страдания и жертвы – не напрасны, они вдохновляют соотечественников на сопротивление злу и лжи ради добра, ради свободы и независимости нашего отечества".

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Слово "анафема" в переводе с греческого означает отлучение, отделение. Предать анафеме – значит отделить от церкви.

Ранее Генеральная прокуратура Беларуси вынесла предупреждения о "недопустимости нарушения закона" пресс-секретарю Белорусской православной церкви Сергею Лепину и епископу Минско-Могилевской архиепархии Юрию Кособуцкому. Священнослужители ранее высказались в соцсетях по поводу разрушенного стихийного мемориала Романа Бондаренко. Кособуцкий назвал это "попыткой уничтожить все то благородное, чистое, светлое, что есть в наших людях". Лепин написал, что "это глумление над портретами убиенного, над цветами в его память, сатанинское попрание лампад и иконок".