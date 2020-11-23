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Диктатор, убийца и мучитель белорусского народа: глава Белорусской автокефальной православной церкви заявил, что Лукашенко предан анафеме

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

Диктатор, убийца и мучитель белорусского народа: глава Белорусской автокефальной православной церкви заявил, что Лукашенко предан анафеме

Глава Белорусской автокефальной православной церкви архиепископ Святослав Логин 22 ноября во время службы в соборе Святого Кирилла Туровского в Торонто (Канада) зачитал послание, в котором говорится, что Александр Лукашенко предан анафеме.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет белорусская служба Радио Свобода.

Святослав Логин назвал Лукашенко "бывшим президентом Беларуси", "самозванцем", а также "диктатором", "убийцей" и "мучителем благочестивого белорусского народа".

Текст отлучения называется "А Н А Т Э М А былому прэзыдэнту Аляксандру Лукашэнку, які творыць беззаконьні, перасьледуе і забівае праваслаўных і іншых мірных хрысьціян за праўду ў Беларусі".

Диктатор, убийца и мучитель белорусского народа: глава Белорусской автокефальной православной церкви заявил, что Лукашенко предан анафеме 01

В обращении говорится, что архиепископ и священники церкви молятся "за здоровье раненых и заключенных и за покой убитых мирных протестующих – защитников Беларуси, чьи страдания и жертвы – не напрасны, они вдохновляют соотечественников на сопротивление злу и лжи ради добра, ради свободы и независимости нашего отечества".

Диктатор, убийца и мучитель белорусского народа: глава Белорусской автокефальной православной церкви заявил, что Лукашенко предан анафеме 02

Читайте на "Цензор.НЕТ": Лукашенко заявил об обнаружении центров спецслужб США в Киеве и под Варшавой: Их видели разведки РФ и РБ

Слово "анафема" в переводе с греческого означает отлучение, отделение. Предать анафеме – значит отделить от церкви.

Ранее Генеральная прокуратура Беларуси вынесла предупреждения о "недопустимости нарушения закона" пресс-секретарю Белорусской православной церкви Сергею Лепину и епископу Минско-Могилевской архиепархии Юрию Кособуцкому. Священнослужители ранее высказались в соцсетях по поводу разрушенного стихийного мемориала Романа Бондаренко. Кособуцкий назвал это "попыткой уничтожить все то благородное, чистое, светлое, что есть в наших людях". Лепин написал, что "это глумление над портретами убиенного, над цветами в его память, сатанинское попрание лампад и иконок".
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Топ комментарии
+38
Блін, ледь не вдавився. Писали би одразу, що церква в Канаді.
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23.11.2020 08:37
+14
церковь...

у нас ослаблять вчера играла в кондитера. еще никто так не опускал величайшего
Диктатор, убийца и мучитель белорусского народа: глава Белорусской автокефальной православной церкви заявил, что Лукашенко предан анафеме - Цензор.НЕТ 9368
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23.11.2020 08:50
+13
Фурункул не может нарывать вечно.
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23.11.2020 08:39
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Браво архиепископ Святослав Логин!
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23.11.2020 09:30 Ответить
Лука-православный атеист,так что на анафему ему глубоко... Диктатор, убивця і мучитель білоруського народу: глава Білоруської автокефальної православної церкви заявив, що Лукашенка піддано анафемі - Цензор.НЕТ 2025Тем более,что БАПЦ скажем так неоднозначная структураДиктатор, убивця і мучитель білоруського народу: глава Білоруської автокефальної православної церкви заявив, що Лукашенка піддано анафемі - Цензор.НЕТ 9901
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23.11.2020 10:58 Ответить
Может ему и глубоко, но пару кирпичиков из под его постамента эта анафема вылущит.
Почитай , как Луку клянут его подданные. Анафема и эти проклятия людей могут и в резонанс вступить.
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23.11.2020 11:56 Ответить
Дело в том,что БАПЦ свинтила с Беларуси в 1944 году.Понимаете в чем дело? Диктатор, убивця і мучитель білоруського народу: глава Білоруської автокефальної православної церкви заявив, що Лукашенка піддано анафемі - Цензор.НЕТ 3216И церковью ее никто не считает,кроме ее самой)
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23.11.2020 12:22 Ответить
свинти мацковские рога и твоя риторика поменяется.
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23.11.2020 14:43 Ответить
а ты стало быть гундяевское прихлебало ?
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23.11.2020 19:40 Ответить
Та не-я вообще агностик.
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23.11.2020 19:50 Ответить
Те, що священник поруч з офіцером СС не робить церкву "неоднозначною структурою". З таким же успіхом можна провірити всіх прихожан у любому храмі і виявити серед них і убивць, і гвалтівників, і злодюг. Від цього кожна церква теж стане "неоднозначною"?
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23.11.2020 12:49 Ответить
Спасибо вермахту, возродил церковь на освобожденных от большевиков территориях.
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23.11.2020 14:45 Ответить
Еще до вермахта,РПЦ возродил Сталин)
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23.11.2020 15:25 Ответить
яким боком Білорусь до тої рпц? таким же, як і македонської, чи антіохійської церкви...
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23.11.2020 16:14 Ответить
Свого часу А.Гітлер захоплювався і ставив у приклад для НСДАП саме церкву. Передусім - глибинність і канонічність устоїв, внутрішню структуру і дисципліну, уміння працювати з людьмиі, і, найголовніше - ретельний селективний кадровий підбір від Ватікану до місцевих священників і кандидатів у духовні семінарії і академії..
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23.11.2020 19:52 Ответить
"предан анафеме" что?
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23.11.2020 11:38 Ответить
Настоящие патриоты - живут подальше за границей!
Диктатор, убивця і мучитель білоруського народу: глава Білоруської автокефальної православної церкви заявив, що Лукашенка піддано анафемі - Цензор.НЕТ 3015
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23.11.2020 11:59 Ответить
А если он атеист? Попы вроде и Сралина "отлучали" Диктатор, убивця і мучитель білоруського народу: глава Білоруської автокефальної православної церкви заявив, що Лукашенка піддано анафемі - Цензор.НЕТ 5640 (бабло отжимал, золото, "сан")
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23.11.2020 12:13 Ответить
Після анафеми, тобто відлучення від Церкви, диктатор Сталін створив власну церкву в 1943 році на основі НКВС яка і зараз діє як РПЦ.
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23.11.2020 13:29 Ответить
не, возобновил вшивых, т.е. РПЦ.
ему то отлучение как бы взорвавшему дом гражд. **тину - плевок бабушки: у меня там кошка была, ой, а вот бежит, ну а зато у меня там нитки были, все, все 5 ниток сгорели, нажитые непосильными трудоднями)
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23.11.2020 13:43 Ответить
КЛЮЧЕВОЕ - в Канаде!!!!!!!!!!!!!!!!!
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23.11.2020 14:48 Ответить
По всей видимости глава Белорусской автокефальной православной церкви является сатанистом. Ибо в Библии сказано: "Всякая душа да будет покорна высшим властям, ибо нет власти не от Бога; существующие же власти от Бога установлены" Рым. 13:1. Суть этого библейного послания заключена в том, что победивший зло с помощью зла, сам становится ещё большим злом. Таким образом, от победы до победы над злом с помощью зла, человечество неотвратимо движется до своего самоуничтожения. Ибо абсолютное зло - это смерть. Поэтому и сказано: "благими намерениями выложена дорога в ад".
православный анархо коммунист «язычник».
Сегодня ноябрь. Год 7528 от сотворения мира в звёздном храме
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23.11.2020 17:24 Ответить
Гриби? Ні,мабудь марки...
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23.11.2020 20:05 Ответить
Нє,ну а що тут можна сказати: архієпіскопу Святославу- лайк! Диктатор, убивця і мучитель білоруського народу: глава Білоруської автокефальної православної церкви заявив, що Лукашенка піддано анафемі - Цензор.НЕТ 239
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23.11.2020 20:02 Ответить
Грыгоровыч православный атеист. Ему пофиг. Диктатор, убивця і мучитель білоруського народу: глава Білоруської автокефальної православної церкви заявив, що Лукашенка піддано анафемі - Цензор.НЕТ 5111 К тому же церковь в Канаде, ушли вместе с немцами. Диктатор, убивця і мучитель білоруського народу: глава Білоруської автокефальної православної церкви заявив, що Лукашенка піддано анафемі - Цензор.НЕТ 9571 Для белорусов это плохо. Они сильно пострадали в войну.
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23.11.2020 20:50 Ответить
Диктатор, убивця і мучитель білоруського народу: глава Білоруської автокефальної православної церкви заявив, що Лукашенка піддано анафемі - Цензор.НЕТ 768
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23.11.2020 22:51 Ответить
ага канада где канада и где белараша..как в небо пукнуть
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24.11.2020 02:24 Ответить
да ему глубоко насрать.хоть пять раз пускай наложат.
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24.11.2020 06:35 Ответить
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