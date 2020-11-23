COVID-19: в тройке лидеров по суточному приросту новых случаев Киев - 1212, Днепропетровщина - 1093 и Киевщина - 870

За минувшие сутки наибольшее количество подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19 зафиксировано в г. Киев (1212), Днепропетровской (1093) и Киевской (870) областях.

Об этом свидетельствуют данные, опубликованные на сайте Системы мониторинга распространения эпидемии коронавируса Совета национальной безопасности и обороны, передает Цензор.НЕТ.

По состоянию на утро 23 ноября в Киеве коронавирусом заболели 1212 человек.

Общее количество инфицированных составляет 60 218 человек.

Всего от осложнений, вызванных коронавирусом, умерли 1142 человека, за прошедшие сутки - 19. С начала эпидемии выздоровели 20 744 пациентов.

По состоянию на 23 ноября количество активных больных в Киеве составляет 38 332 человека.

Отметим, что наибольшее количество инфицированных коронавирусом за сутки в Киеве было зафиксировано 20 ноября 2020 года. Тогда суточный прирост заболевших составил 1 391 человек.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Украине выявлены 10 945 новых случаев COVID-19: умерли 124 человека, 4 143 - выздоровели

В тройку лидеров по суточной заболеваемости коронавирусом также попали Днепропетровская и Киевская области.

Так, в Днепропетровской области суточный прирост заболевших коронавирусом составил 1093 человека. Общее количество инфицированных - 29 654. Всего от осложнений, вызванных коронавирусом, умерли 758 человек, за минувшие сутки - 10. С начала эпидемии выздоровели 11 798 пациентов. Количество активных больных на Днепропетровщине - 17 098.

В Киевской области коронавирусом заболели 870 человек, это рекордный показатель для области с начала пандемии. Общее количество инфицированных составляет 31 212 человек. Всего от осложнений, вызванных коронавирусом, умерли 626 человек, за минувшие сутки - 2. С начала эпидемии выздоровели 11 218 пациентов. Количество активных больных на Киевщине составляет 19 368 человек.