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Эксперт Минздрава Дубров о российской "вакцине" от коронавируса: "Очень опасно для людей, которые будут ее получать"

Новости Цензор.НЕТ Общество Здоровье

Эксперт Минздрава Дубров о российской

Российская вакцина от коронавируса может представлять опасность для людей, поэтому покупать ее не нужно даже в том случае, если она будет дешевле.

Об этом рассказал врач-анестезиолог, профессор и эксперт Минздрава Сергей Дубров, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

По его словам, сейчас говорить о существовании российской вакцины нельзя, поскольку ее клинические исследования не завершены.

"Третью фазу (исследований. - Ред.), как правило, до 50% препаратов не проходят качественно, не проходят успешно. В целом в мире таких прецедентов не было, когда новое лекарственное средство регистрировалось бы без полноценного клинического исследования. Это нарушение международных норм проведения исследований и очень опасно для людей, которые будут получать это средство или вакцину", - сказал он.

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По словам врача, мировое сообщество не получило необходимых данных о вакцине российского производства.

"Полноценные материалы исследований не были представлены мировому сообществу. В одном из очень авторитетных медицинских журналов было опубликовано открытое письмо, где десятки специалистов обратились к производителю вакцины "Спутник-5" с просьбой предоставить материалы, ученые не получили эту информацию. Я бы вообще воздержался от высказываний, что вакцина "Спутник-5" или какая-то другая есть в Российской Федерации", - заявил Дубров.
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Топ комментарии
+32
Эксперт Минздрава Дубров о российской "вакцине" от коронавируса: "Очень опасно для людей, которые будут ее получать" - Цензор.НЕТ 3035
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23.11.2020 09:17
+25
Вакцинуйте всіх слуг наріда, не бійтесь! Эксперт Минздрава Дубров о российской "вакцине" от коронавируса: "Очень опасно для людей, которые будут ее получать" - Цензор.НЕТ 9891
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23.11.2020 09:15
+20
Хорошо, если хлорный. А то что подъезды, что туалеты....Глаза точно разъедало Эксперт Минздрава Дубров о российской "вакцине" от коронавируса: "Очень опасно для людей, которые будут ее получать" - Цензор.НЕТ 543
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23.11.2020 09:20
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99% их вакцина, это китайская!
Взяли у китайцев и сами производят.
2021г будет годом войны вакцин. Нужно распилить триллионы долларов.
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23.11.2020 12:14 Ответить
Сначала прилюдно , через показ на всех каналах ТВ вакцинируйте Российской вакциной "Спутник-5"" зеленского, Степанова, розумкова, арахамию, рабиновича, медведчука, бойко, Спивака, погребинского, скорика и пальчевского. Если эти все жиды останутся живыми и не чокнутыми на голову, тогда можно будет подумать о покупке российской вакцины!! Ну а если сдохнут или станут дурачками, значит туда им и дорога!!
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23.11.2020 13:29 Ответить
Для прихильників ерефійської вакцини, особливо тих, які посилаються на начебто якесь її використання в Ізраїлі, важно говорити про те що, в Ізраїлі тільки одна клініка "Хадасса" повелася на неї в надії стати регіональним дистрибутором і зрубити на ній трохи лярдів, за умов що,... Взагалі то, сама "Хадасса" має серйозні фінансові проблеми і намагається довести що, це, не намагання зрубити бабла за рахунок вакцинації палестинських територій та "деяких інших країн". В самому ізраїлі ставляться до ерефійської медицини з деяким застереженням. До того ж, Ізраїль сам працює над власною вакциною, яка буде відповідати всім вимогам.
Ізраїльська преса пише про те що, у кацапів невистачає потужностей для масового виробництва і вони здатні виробляти на своєму біогенераторі всього 500мл вакцини, а потрібні десятки літрів. Тому, ***** звертався до Макрона з проханням задіяти французькі потужності. На що Макрон пообіцяв подумати та проконсультуватися. Зараз всі виробники, які мають відповідні потужності стоять на низькому старті очікуючи замовлення від провідних фармацевтичних компаній типу Пфайзеру.
Тому, розраховувати на моцковську вакцинцину скоріше за все світові врядчи варто. Аби вони своїх нею забезпечили. А поки що, ми бачимо виключно піар і намагання заробити грубих грошей на чомусь актуальнішому від нафти та газу. Бо, прибутки очікуються трильйонні.
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23.11.2020 13:47 Ответить
Уж лучше тогда сразу "новичок"...
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23.11.2020 14:30 Ответить
Навіщо взагалі згадувати про вакцину з раські фєдєраські? Навіщо робити їй зайву рекламу? Ніколи ніхто у світі не буде її прищеплювати, це ж очевидно.
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23.11.2020 17:12 Ответить
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