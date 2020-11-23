Количество коек для пациентов с коронавирусом можно увеличить до 90 тыс., - Степанов
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Министерство здравоохранения может увеличить количество коек для лечения пациентов с коронавирусом до 90 тыс.
Об этом в ходе онлайн-трансляции заявил министр здравоохранения Максим Степанов, передает Цензор.НЕТ.
"Мы можем увеличить количество (коек. - Ред.) почти до 90 тысяч. Это почти 50% всех коек, которые у нас есть в Украине. Чтобы были выделены для COVID-19", - отметил глава Минздрава.
По словам Степанова, есть одно "но".
"Койки это очень хорошо, но в то же время очень важно, чтобы был медицинский персонал. Это, в первую очередь, наши врачи, это наши медсестры, фельдшеры и остальной медицинских персонал. В человеческом ресурсе есть определенный предел", - подчеркнул министр.
Топ комментарии
+1 Злой Карлик
показать весь комментарий23.11.2020 09:34
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показать весь комментарий23.11.2020 09:49
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Степанов, всему есть предел, и человеческому терпению в т.ч.
Да хоть по 5 коек на одного больного - это проблему не решает если нет лекарств, кислорода и аппаратов.
степанов тоже читав інтерв,ю гройсмана, назвав більшу цифру, та здійснити такий масштаб робіт це не його рівень, а тим паче не лікарів на місцях, хай навіть з най-вишейшою зарплатою...
але шмигаль мовчить