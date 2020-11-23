Взяли в "заложники" и требовали $10 тыс.: в Киеве трех полицейских подозревают в похищении человека. ФОТОрепортаж
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Работники внутренней безопасности НПУ и Государственного бюро расследований, под процессуальным руководством Киевской местной прокуратуры, разоблачили группу сотрудников управления полиции одного из районов столицы в совершении преступных действий. Трем фигурантам уже объявлено о подозрении.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Департамент внутренней безопасности Национальной полиции Украины.
"Киевским управлением Департамента внутренней безопасности НПУ была получена информация о причастности отдельных сотрудников Соломенского управления полиции ГУНП в Киеве к противоправным действиям.
Установлено, что двое оперуполномоченных и инспектор по дознанию вышеупомянутого подразделения под видом покупателей автомобиля "ToyotaLandCruiser" задержали 50-летнего жителя Львова и его знакомого. Владельца авто заговорщики обвинили в том, что транспортное средство якобы было им похищено.
За "непривлечение к уголовной ответственности" полицейские требовали 10 000 долларов США. Они заставили львовянина позвонить брату, чтобы тот привез часть суммы в указанное ими место. При этом злоумышленники надели на мужчину наручники и поехали забирать "откупные". Его знакомого в это время незаконно удерживали в одном из кабинетов Соломенского управления полиции для подстраховки", - сказано в сообщении.
Отмечается, что две тысячи евро полицейские получили, а еще две с половиной тысячи долларов США владельцу авто разрешили передать позже. Только после этого заложников отпустили.
По материалам внутренней безопасности НПУ следователи ТУ ГБР, расположенного в городе Киеве, начали уголовное производство по ч.2 ст.146 (незаконное лишение свободы или похищение человека) и ч.3 ст.368 (принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом ) Уголовного кодекса Украины.
В настоящее время следователи ГБР, под процессуальным руководством Киевской местной прокуратуры, уже вручили подозрения трем полицейским по ч.2 ст.146 УК Украины. Готовится дополнительная правовая квалификация и вручение подозрения другим фигурантам.
Продолжается досудебное расследование.
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і "карають" їх на пострах іншим забудькуватим мусорам.
Шість з половиною років у дарницькому районі слідчі-антимайданівці усі на посадах і нікуди не дівалися із лютого 2014.
Прокурворша-антимайданівка Свєтка Москаленко пішла на підвищення в ГПУ ще понад 3 роки тому незважаючи на звернння щодо цього неподобства особисто до Порошенка.
І така ж картина скрізь.
Припоминаю случай, когда его следователи шили хищения людям, которые в его время находились не в Киеве, а на даче и имели железное алиби.
Хорошо, прокурор не повелся и лично установил виновных.
Дык, виновные не посажены до сих пор - заносят судье, тот откладывает заседание уже три года.
Тільки начальство відділу тісно пов'язане з прокурворськими і суддями.
Рєхвормірували-рєхвормірували, та нєдорєхвормірували. )))
и какое бычьё... глубоко отстойное.. а столичное!!- шо ж тогда про жмеринских казать...???((