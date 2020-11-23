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Взяли в "заложники" и требовали $10 тыс.: в Киеве трех полицейских подозревают в похищении человека. ФОТОрепортаж

Новости Цензор.НЕТ Происшествия

Работники внутренней безопасности НПУ и Государственного бюро расследований, под процессуальным руководством Киевской местной прокуратуры, разоблачили группу сотрудников управления полиции одного из районов столицы в совершении преступных действий. Трем фигурантам уже объявлено о подозрении.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Департамент внутренней безопасности Национальной полиции Украины.

"Киевским управлением Департамента внутренней безопасности НПУ была получена информация о причастности отдельных сотрудников Соломенского управления полиции ГУНП в Киеве к противоправным действиям.

Установлено, что двое оперуполномоченных и инспектор по дознанию вышеупомянутого подразделения под видом покупателей автомобиля "ToyotaLandCruiser" задержали 50-летнего жителя Львова и его знакомого. Владельца авто заговорщики обвинили в том, что транспортное средство якобы было им похищено.

За "непривлечение к уголовной ответственности" полицейские требовали 10 000 долларов США. Они заставили львовянина позвонить брату, чтобы тот привез часть суммы в указанное ими место. При этом злоумышленники надели на мужчину наручники и поехали забирать "откупные". Его знакомого в это время незаконно удерживали в одном из кабинетов Соломенского управления полиции для подстраховки", - сказано в сообщении.

Взяли в заложники и требовали $10 тыс.: в Киеве трех полицейских подозревают в похищении человека 01

Отмечается, что две тысячи евро полицейские получили, а еще две с половиной тысячи долларов США владельцу авто разрешили передать позже. Только после этого заложников отпустили.

Читайте на "Цензор.НЕТ": На Киевщине задержаны члены банды, похитившие предпринимателя и вымогавшие 2 млн долл., - Нацполиция. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

По материалам внутренней безопасности НПУ следователи ТУ ГБР, расположенного в городе Киеве, начали уголовное производство по ч.2 ст.146 (незаконное лишение свободы или похищение человека) и ч.3 ст.368 (принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом ) Уголовного кодекса Украины.

Взяли в заложники и требовали $10 тыс.: в Киеве трех полицейских подозревают в похищении человека 02

В настоящее время следователи ГБР, под процессуальным руководством Киевской местной прокуратуры, уже вручили подозрения трем полицейским по ч.2 ст.146 УК Украины. Готовится дополнительная правовая квалификация и вручение подозрения другим фигурантам.

Продолжается досудебное расследование.

Взяли в заложники и требовали $10 тыс.: в Киеве трех полицейских подозревают в похищении человека 03
Взяли в заложники и требовали $10 тыс.: в Киеве трех полицейских подозревают в похищении человека 04
Фото: сайт полиции
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Топ комментарии
+12
А кто такие эти полицейские? -- спросила Селедочка. -- Бандиты! -- с раздражением сказал Колосок. -- Честное слово, бандиты! В Киеве разоблачили банду сотрудников полиции, которые похитили людей и вымогали $10 тыс. - Цензор.НЕТ 3433
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23.11.2020 09:43
+7
Вся нинішня "поліція" це - банда!
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23.11.2020 09:48
+6
чтоб там не реформировали в результате получается банда
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23.11.2020 09:49
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А кто такие эти полицейские? -- спросила Селедочка. -- Бандиты! -- с раздражением сказал Колосок. -- Честное слово, бандиты! В Киеве разоблачили банду сотрудников полиции, которые похитили людей и вымогали $10 тыс. - Цензор.НЕТ 3433
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23.11.2020 09:43 Ответить
Носов описывал своё видение жизни и деятельность полиции на "загнивающем западе". А в реальности описал происходящее в роисси и в некоторой (а может и в большой) степени у нас. В этом томе есть и другие яркие описания деятельности полиции.
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23.11.2020 09:51 Ответить
Авакова потрібно звільняти з поста міністра МВС, він провалив реформу поліції!
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23.11.2020 10:18 Ответить
А как они переаттестацию прошли?
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23.11.2020 09:48 Ответить
Як пройшли? Як люди заходять до фойє.... Бачили на власні очі.... Навчальний корпус університету. У фойє стоять вряд 6-7 столів. На кожному таблички з буквами алфавіту. Поряд стоять дві "нові" менеджерки (дрес код відповідно "новим" вимогам), і край столу лежать три аркуші зі списками "нових прошедшіх". Було цікаво потрапити на захід, бо саме так ми й думали, що проходить анонсований захід, і ми цікавились, що то за захід "по спискам", може конференція. Ба, - ні! То була атестація. З вулиці заходили мєнти (деякі саме з мусарні щойно), шукали себе в списках, розписувалися... і йшли по своїм мєнтовським (інколи по мусорським) справам. Саме по "справам"... Але, як бачимо, по нашому життю...
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23.11.2020 10:09 Ответить
Аттестацию проводили воры в законе!
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23.11.2020 11:15 Ответить
Вся нинішня "поліція" це - банда!
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23.11.2020 09:48 Ответить
чтоб там не реформировали в результате получается банда
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23.11.2020 09:49 Ответить
Моїх дідів так само ... на Соловки запроторили. Які 30 років?! Ви про що?
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23.11.2020 10:12 Ответить
Це все почалося з леніна-сталіна-дзержинського-троцького під назвою ЧК-ОГПУ-НКВС-КДБ+міліція-СБУ+(міліція, поліція) і досі не припинилося. Каральні органи за років радянської влади були на службі комуністичної номенклатури, а нині на службі олігархічних кланів(мафії).
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23.11.2020 11:47 Ответить
Понабирають по оголошенню в поліцію... Навіть викуп не можуть забрати, по два рази ходять))
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23.11.2020 09:49 Ответить
главари банды аваков,геращенко к щастью не обнаружены. бардак продолжается
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23.11.2020 09:56 Ответить
усе було добре, доки "забули" занести авакяну відповідну суму.
і "карають" їх на пострах іншим забудькуватим мусорам.
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23.11.2020 09:57 Ответить
Пусть похитят Ахметова и вымогают миллиард.
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23.11.2020 09:57 Ответить
Аваков - Чемпион!!!!
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23.11.2020 10:00 Ответить
Не прошло и полтора года! Все возвращается. При зедебилах все отребье востановилось на работу в полицию прокуратуру и суд.Движемся по кругу!
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23.11.2020 10:03 Ответить
Багато й не звільнялося
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23.11.2020 10:13 Ответить
Да розкажіть про півтора роки.
Шість з половиною років у дарницькому районі слідчі-антимайданівці усі на посадах і нікуди не дівалися із лютого 2014.
Прокурворша-антимайданівка Свєтка Москаленко пішла на підвищення в ГПУ ще понад 3 роки тому незважаючи на звернння щодо цього неподобства особисто до Порошенка.
І така ж картина скрізь.
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23.11.2020 11:55 Ответить
Наряду с оболонским райотделом, соломенский состоит из уголовников практически полностью.
Припоминаю случай, когда его следователи шили хищения людям, которые в его время находились не в Киеве, а на даче и имели железное алиби.
Хорошо, прокурор не повелся и лично установил виновных.
Дык, виновные не посажены до сих пор - заносят судье, тот откладывает заседание уже три года.
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23.11.2020 10:14 Ответить
В дарницькому слідчому відділі та сама картина.
Тільки начальство відділу тісно пов'язане з прокурворськими і суддями.
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23.11.2020 11:49 Ответить
Какие хорошо сложенные полицейские! Реформа пошла на пользу их физической форме.
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23.11.2020 10:29 Ответить
Менты при любой власти отличаются завидной упитанностью.
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23.11.2020 11:24 Ответить
араваков уже засмердівся, заплив жиром і протух, проте при зеленопукі янелоховичі замінитись може виключно на ще гірше лайно. краще хай поки посмерджує.... .
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23.11.2020 10:30 Ответить
какое горе быть украинцем...
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23.11.2020 10:51 Ответить
Какая неожиданность - банда внутри себя обнаружила еще одну банду.
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23.11.2020 11:13 Ответить
Конкуренцiя...
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23.11.2020 13:29 Ответить
А я думав, що це мусора із дарницького слідчого відділу.
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23.11.2020 11:48 Ответить
Сама успішна рехворма?
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23.11.2020 11:56 Ответить
Скоромовка:
Рєхвормірували-рєхвормірували, та нєдорєхвормірували. )))
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23.11.2020 14:14 Ответить
в країні міняються лиш абривіатури..поліція нова - методи старі...конкурси проводять гнилі особи для набору ще гниліших підручних...тільки після розстрілів можна будувати демократію...
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23.11.2020 12:15 Ответить
Работники ножа и топора, романтики с большой дороги.
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23.11.2020 14:29 Ответить
резиночки при отличиях мэвэдэ о многом говорят... Взяли в "заручники" і вимагали $10 тис.: у Києві трьох поліцейських підозрюють у викраденні людини - Цензор.НЕТ 3995
и какое бычьё... глубоко отстойное.. а столичное!!- шо ж тогда про жмеринских казать...???((
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23.11.2020 21:14 Ответить
 
 