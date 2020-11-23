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Загрузка коек для пациентов с коронавирусом не превышает 50% в девяти областях Украины, - Минздрав. ИНФОГРАФИКА

Новости Цензор.НЕТ Общество

Загрузка коек для пациентов с коронавирусом не превышает 50% в девяти областях Украины, - Минздрав. ИНФОГРАФИКА
Фото: tsn.ua

По состоянию на 23 ноября загруженность коек пациентами с коронавирусом и подозрением на COVID-19 не превышает 50% в девяти областях Украины.

Об этом свидетельствуют данные Минздрава, информирует Цензор.НЕТ.

Загруженность коек в больницах пациентами с подтвержденными случаями COVID-19 и подозрениями на коронавирусную болезнь не превышает 50% в Волынской, Днепропетровской, Житомирской, Луганской, Одесской, Ривненской, Сумской, Тернопольской и Херсонской областях.

Загруженность коек по Украине составляет 52%.

Заболеваемость на 100 тыс. населения превышает пороговый уровень в Киеве, Винницкой, Волынской, Днепропетровской, Донецкой, Житомирской, Закарпатской, Запорожской, Ивано-Франковской, Киевской, Кировоградской, Луганской, Львовской, Николаевской, Одесской, Полтавской, Ривненской, Сумской, Тернопольской, Харьковской, Херсонской, Хмельницкой, Черкасской, Черновицкой и Черниговской областях.

Также читайте: В больницах Киева, Харьковской и Черкасской областей недостаточное количество коек с кислородом, - Степанов

Загрузка коек для пациентов с коронавирусом не превышает 50% в девяти областях Украины, - Минздрав 01

Автор: Богдан Гуньковський
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Якого ж ляда тоді в Сумській області люди платять гроші щоб лікуватись від цього вірусу в стаціонарі?!
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23.11.2020 09:46 Ответить
А это Степанов по Феофании судит. Лживый отрох. Впрочем, начиная от Зеленского ВСЯ эта мерзская шобла лживое сборише воровитых подонков.
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23.11.2020 09:54 Ответить
да это везде так, это ещё хорошо, что хоть берут.... У нас даже имея связи уровня "главврач" уже давно предупредили, что ложить тупо некуда, если только в коридор и то - шутя.
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23.11.2020 10:12 Ответить
Загрузка коек для пациентов с коронавирусом не превышает 50% в девяти областях Украины, - Минздрав - Цензор.НЕТ 2610
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23.11.2020 09:53 Ответить
Брехня. У нас, в Миколаєві вільних ліжок немає, хворих або лишають вдома, або везуть у лікарні райцентрів.
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23.11.2020 09:55 Ответить
в Черкассах тоже самое, причем мы "не в топе" и всё давным давно забито, мест нет.
а у "чемпионов по короне" всё в порядке, всё под контролем.
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23.11.2020 10:10 Ответить
 
 