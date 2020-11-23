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Эффективность карантина выходного дня в Киеве можно будет оценить до пятницы, - Рубан

Новости Цензор.НЕТ Общество

Эффективность карантина выходного дня в Киеве можно будет оценить до пятницы, - Рубан

Глава Госпотребслужбы Киева Олег Рубан заявил, что эффективность карантина выходного дня в Киеве смогут оценить в среду-пятницу.

Об этом Рубан сообщил в комментарии РБК-Украина, передает Цензор.НЕТ.

По его словам, за прошедшую неделю в Киеве зафиксировали менее 100 нарушений карантина выходного дня.

"По городу Киеву можно сказать, что бизнес и граждане отнеслись очень ответственно. На этой неделе зафиксировано менее 100 нарушений прекращения деятельности. Только 30 субъектов, можно сказать, что игнорируют правила безопасности для граждан. Можно сказать, что Киев выполняет карантин", - сказал Рубан.

Он добавил, что в среду-пятницу будет проводиться пересмотр показателей заболеваемости, после чего можно будет говорить об эффективности карантинных ограничений.

"Динамика заболевания стремительно растет в связи с естественным ростом заболевания. Мы сможем оценить эффективность карантина выходного дня только в среду-пятницу. Если будет резкая динамика увеличения, то мера малоэффективна. Если будет стабилизация ситуации или незначительное увеличение, то можно говорить о эффективности этих дней", - отметил Рубан.

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Ефективність буде нульова. Скоріше за все десь середа-п'ятниця буде "новий рекорд" covid, що лише підтвердить без-мізковість Зе та його команди. Чемпіони боротьби проти covid, ага.
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23.11.2020 10:06 Ответить
Що можна реально зробити, щоб зупинити цей спалах:
1) Перевести учнів та студентів на дистанційну освіту, як це зробили всі наші сусіди. Діти, легко хворіють, але швидко заражаються в переповнених душних класах, а потім несуть ковід додому, до любих бабусів та дідусів.

2) Збільшити кількість транспорту, зокрема електричок, збільшити кількість вагонів, а не пускати короткі склади по 6-8 вагонів. Раніше навіть 10-12 було, коли не було пандемій, а людей було менше. Продавати по 2 квитки в купе. Заборонити плацкарти до кінця пандемії.

3) Контроль за масками в магазинах, транспорті. Не допускати повних автобусів.
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23.11.2020 10:25 Ответить
Будет хуже. Все, кто не накупился промтоварами в выходные с утра до вечера, попрутся в будни после шести удваивая, ато и утраивая толкотню.
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23.11.2020 11:08 Ответить
твитер

"Нужно просто перестать умирать". На прикарпатье оштрафовали похоронное бюро за работу на выходных. Страна - квартал 95 блт.
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23.11.2020 10:06 Ответить
а что так быстро тесты сделают?
до пятницы следующей недели
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23.11.2020 10:08 Ответить
Саме цікаве що цей карантин вихідного дня не грунтується на жодному науковому обгрунтуванні, це дуже і дуже все небезпечно, бо на кону життя людей.
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23.11.2020 10:11 Ответить
Чергова імітація бурхливої діяльності !!!)))
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23.11.2020 10:25 Ответить
Господи - какие только дурные, они даже на 0 не умеют умножать. Ищут на задней странице тетради колонку умножения на 0. Трускавец даёт себя знать.
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23.11.2020 14:23 Ответить
 
 