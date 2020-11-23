Эффективность карантина выходного дня в Киеве можно будет оценить до пятницы, - Рубан

Глава Госпотребслужбы Киева Олег Рубан заявил, что эффективность карантина выходного дня в Киеве смогут оценить в среду-пятницу.

Об этом Рубан сообщил в комментарии РБК-Украина, передает Цензор.НЕТ.

По его словам, за прошедшую неделю в Киеве зафиксировали менее 100 нарушений карантина выходного дня.

"По городу Киеву можно сказать, что бизнес и граждане отнеслись очень ответственно. На этой неделе зафиксировано менее 100 нарушений прекращения деятельности. Только 30 субъектов, можно сказать, что игнорируют правила безопасности для граждан. Можно сказать, что Киев выполняет карантин", - сказал Рубан.

Он добавил, что в среду-пятницу будет проводиться пересмотр показателей заболеваемости, после чего можно будет говорить об эффективности карантинных ограничений.

"Динамика заболевания стремительно растет в связи с естественным ростом заболевания. Мы сможем оценить эффективность карантина выходного дня только в среду-пятницу. Если будет резкая динамика увеличения, то мера малоэффективна. Если будет стабилизация ситуации или незначительное увеличение, то можно говорить о эффективности этих дней", - отметил Рубан.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Загрузка коек для пациентов с коронавирусом не превышает 50% в девяти областях Украины, - Минздрав. ИНФОГРАФИКА