Эффективность карантина выходного дня в Киеве можно будет оценить до пятницы, - Рубан
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Глава Госпотребслужбы Киева Олег Рубан заявил, что эффективность карантина выходного дня в Киеве смогут оценить в среду-пятницу.
Об этом Рубан сообщил в комментарии РБК-Украина, передает Цензор.НЕТ.
По его словам, за прошедшую неделю в Киеве зафиксировали менее 100 нарушений карантина выходного дня.
"По городу Киеву можно сказать, что бизнес и граждане отнеслись очень ответственно. На этой неделе зафиксировано менее 100 нарушений прекращения деятельности. Только 30 субъектов, можно сказать, что игнорируют правила безопасности для граждан. Можно сказать, что Киев выполняет карантин", - сказал Рубан.
Он добавил, что в среду-пятницу будет проводиться пересмотр показателей заболеваемости, после чего можно будет говорить об эффективности карантинных ограничений.
"Динамика заболевания стремительно растет в связи с естественным ростом заболевания. Мы сможем оценить эффективность карантина выходного дня только в среду-пятницу. Если будет резкая динамика увеличения, то мера малоэффективна. Если будет стабилизация ситуации или незначительное увеличение, то можно говорить о эффективности этих дней", - отметил Рубан.
Пожалуйста, подождите...
1) Перевести учнів та студентів на дистанційну освіту, як це зробили всі наші сусіди. Діти, легко хворіють, але швидко заражаються в переповнених душних класах, а потім несуть ковід додому, до любих бабусів та дідусів.
2) Збільшити кількість транспорту, зокрема електричок, збільшити кількість вагонів, а не пускати короткі склади по 6-8 вагонів. Раніше навіть 10-12 було, коли не було пандемій, а людей було менше. Продавати по 2 квитки в купе. Заборонити плацкарти до кінця пандемії.
3) Контроль за масками в магазинах, транспорті. Не допускати повних автобусів.
"Нужно просто перестать умирать". На прикарпатье оштрафовали похоронное бюро за работу на выходных. Страна - квартал 95 блт.
до пятницы следующей недели