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Испания планирует завершить вакцинацию населения от коронавируса в первом квартале 2021 года: "Программа начнется в январе и будет иметь 13000 пунктов вакцинации"

Новости Цензор.НЕТ За рубежом Здоровье

Испания планирует завершить вакцинацию населения от коронавируса в первом квартале 2021 года:

Испания начнет комплексную программу вакцинации против коронавируса в январе и рассчитывает охватить значительную часть населения в течение трех месяцев.

Об этом заявил премьер-министр Педро Санчес, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

По его словам, Испания и Германия были первыми странами Европейского союза, которые ввели полный план вакцинации.

"Программа начнется в январе и будет иметь 13 000 пунктов вакцинации", - сказал Санчес.

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Он отметил, что значительная часть населения сможет быть вакцинирована, со всеми гарантиями, в первом квартале 2021 года. Также правительство планирует набрать больше медицинских работников.

Отмечается, что Испания занимает второе место в Западной Европе по количеству подтвержденных коронавирусных инфекций после Франции: около 1,5 миллиона случаев заболевания и 46 619 смертей от COVID-19.
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Топ комментарии
+7
Испания планирует завершить вакцинацию населения от коронавируса в первом квартале 2021 года: "Программа начнется в январе и будет иметь 13 000 пунктов вакцинации" - Цензор.НЕТ 4688
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23.11.2020 10:12
+3
Ще достеменно невідомо які будуть наслідки, а вони вже почнуть вакцинацію. Піддослідні миші.
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23.11.2020 10:15
+3
Разработка вакцины занимает пять-семь лет.
Что вы там собрались колоть своему населению ?
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23.11.2020 10:24
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Испания планирует завершить вакцинацию населения от коронавируса в первом квартале 2021 года: "Программа начнется в январе и будет иметь 13 000 пунктов вакцинации" - Цензор.НЕТ 4688
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23.11.2020 10:12 Ответить
Евросоюз разместил заказ на Pfizer .
Словакия тоже вошла в этот заказ
Учиться надо у лучших . В ЕС жизнь лучше и демократичнее , чем в раше . Потому и в вопросах вакцинации они подходят со стороны заботы о людях .
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23.11.2020 10:17 Ответить
А вообще в жизни так - у кого первая вакцина - тот и создатель вируса .
Так шо дорожка расследований приведёт в Новосибирский научный институт 😀😀😀
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23.11.2020 10:19 Ответить
Луи Пастер - создал вирус бешенства?
США создали полиомиелит?
СССР изобрел черную оспу?
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23.11.2020 11:00 Ответить
Вы бы не умничали с историей
Сегодня условия изменились , вовсю работают институты вирусологии в создании новых вирусов. НЕТ НИКАКИХ ГАРАНТИЙ , что завтра не появится новая угроза
И ЧЕЛОВЕЧЕСТВУ НЕ НАДО БОЯТСЯ ИНОПЛАНЕТЯН - человечество пытается угробить себя само
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23.11.2020 12:30 Ответить
Іноді бути передовим некращий варіант, доки дійде до нас, подивимось на наслідки в ЄС.
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23.11.2020 10:19 Ответить
Согласна,
Но последствия будут раньше у раши , т к Pfizer ещё в исследованиях
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23.11.2020 10:21 Ответить
В засаде смотреть будем ?
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23.11.2020 10:21 Ответить
Разработка вакцины занимает пять-семь лет.
Что вы там собрались колоть своему населению ?
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23.11.2020 10:24 Ответить
а действует только 3 месяца, затем ВИРУС мутирует, и по новой ))
Им пофиг что колоть, они бабло зарабатывают
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23.11.2020 10:59 Ответить
Спутником?
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23.11.2020 10:13 Ответить
может у лаптей есть паршивая вакцина , но ее негде делать
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23.11.2020 10:17 Ответить
Хренасе всі ломанулись колотись.
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23.11.2020 10:14 Ответить
Не піду,ну їх ,невідомо які ще наслідки будуть від тієї бурди.
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23.11.2020 10:45 Ответить
Ще достеменно невідомо які будуть наслідки, а вони вже почнуть вакцинацію. Піддослідні миші.
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23.11.2020 10:15 Ответить
При чому, навипередки, як би це боком не вийшло.
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23.11.2020 10:16 Ответить
В России впервые за сутки выявили более 25 тысяч больных с COVID-19
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23.11.2020 10:16 Ответить
Це вакцина діє. Испания планирует завершить вакцинацию населения от коронавируса в первом квартале 2021 года: "Программа начнется в январе и будет иметь 13 000 пунктов вакцинации" - Цензор.НЕТ 8988
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23.11.2020 10:17 Ответить
и скрывают статитику смертности
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23.11.2020 10:18 Ответить
та да - там в больших городах трупы по улицах валяются
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23.11.2020 10:57 Ответить
Ни единой цифре от тоталитарных режимов верить нельзя.
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23.11.2020 10:26 Ответить
Іспанія планує завершити вакцинацію населення проти коронавірусу в першому кварталі 2021 року: "Програма розпочнеться в січні і матиме 13 000 пунктів вакцинації" - Цензор.НЕТ 6359
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23.11.2020 10:27 Ответить
Люди называют какие-то даты, цифры ... А шо у нас? Обсуждаем сколько должно заразиться/умереть для введения полного локдауна?
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23.11.2020 10:54 Ответить
А прикольно ваще то - "рассчитывает охватить значительную часть населения в течение трех месяцев", а вакцина действует тоже 3 месяца, затем - наша песня хороша, начинай сначала )
Бабла выгребут немеряно
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23.11.2020 10:56 Ответить
Многие уже переболели, им вакцинация тоже нужна?
С этой заразой больше вопросов, чем ответов.
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23.11.2020 11:18 Ответить
 
 