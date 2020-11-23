Испания планирует завершить вакцинацию населения от коронавируса в первом квартале 2021 года: "Программа начнется в январе и будет иметь 13000 пунктов вакцинации"
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Испания начнет комплексную программу вакцинации против коронавируса в январе и рассчитывает охватить значительную часть населения в течение трех месяцев.
Об этом заявил премьер-министр Педро Санчес, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.
По его словам, Испания и Германия были первыми странами Европейского союза, которые ввели полный план вакцинации.
"Программа начнется в январе и будет иметь 13 000 пунктов вакцинации", - сказал Санчес.
Он отметил, что значительная часть населения сможет быть вакцинирована, со всеми гарантиями, в первом квартале 2021 года. Также правительство планирует набрать больше медицинских работников.
Отмечается, что Испания занимает второе место в Западной Европе по количеству подтвержденных коронавирусных инфекций после Франции: около 1,5 миллиона случаев заболевания и 46 619 смертей от COVID-19.
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Словакия тоже вошла в этот заказ
Учиться надо у лучших . В ЕС жизнь лучше и демократичнее , чем в раше . Потому и в вопросах вакцинации они подходят со стороны заботы о людях .
Так шо дорожка расследований приведёт в Новосибирский научный институт 😀😀😀
США создали полиомиелит?
СССР изобрел черную оспу?
Сегодня условия изменились , вовсю работают институты вирусологии в создании новых вирусов. НЕТ НИКАКИХ ГАРАНТИЙ , что завтра не появится новая угроза
И ЧЕЛОВЕЧЕСТВУ НЕ НАДО БОЯТСЯ ИНОПЛАНЕТЯН - человечество пытается угробить себя само
Но последствия будут раньше у раши , т к Pfizer ещё в исследованиях
Что вы там собрались колоть своему населению ?
Им пофиг что колоть, они бабло зарабатывают
Бабла выгребут немеряно
С этой заразой больше вопросов, чем ответов.