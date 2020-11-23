РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
12725 посетителей онлайн
Новости Общество Коронавирус и карантин
491 0
карантин (16730) МВД (9223) правоохранительные органы (2944) COVID-19 (18599) коронавирус (17041)

За сутки в МВД выявили 456 случаев коронавируса, большинство в Киеве, Запорожской и Черкасской областях

Новости Цензор.НЕТ Общество

За сутки в МВД выявили 456 случаев коронавируса, большинство в Киеве, Запорожской и Черкасской областях

Сегодня, 23 ноября, за сутки зафиксированы 456 случаев заражения коронавирусом среди правоохранителей МВД, в течение прошлой недели таких случаев было 2 686.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу МВД.

За сутки наибольшее количество работников МВД с коронавирусом выявили в Запорожской области (25), в Черкасской области (27) и в Киеве (49).

С начала пандемии коронавирусом заболели  20 114 правоохранителей, выздоровели - 19 166, умерли - 58.

Также смотрите: МВД предоставит Минздраву свой авиапарк для спасения тяжелых пациентов и срочных трансплантаций, - Геращенко. ВИДЕО

Автор: Богдан Гуньковський
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Twitter
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
 
 