В Конго из-за COVID-19 умер украинский военнослужащий, за сутки в ВСУ выявили более 50 инфицированных, - Командование Медсил

По состоянию на 10.00 23 ноября в Вооруженных Силах Украины острой респираторной болезнью COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2 болеют 2882 человека.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы Командования Медсил ВСУ в Facebook.

Всего за время пандемии выздороаели 6159 человек.

На изоляции (в том числе самоизоляции) находятся 394 человека. Количество военнослужащих у которых заканчивается изоляция в течение ближайших трех суток - 37 человек.

"К сожалению, в Вооруженных Силах Украины зафиксирован 26 летальный случай, вызванный заболеванием острой респираторной болезни COVID-19. Военнослужащий ВС Украины (находясь в составе миссии ООН в ДР Конго) заболел 07.11.2020 г.. Наблюдалась легкая форма, он находился на лечении в изоляторе воинской части. ПЦР тест на COVID-19 от 14.11.2020 года - положительный.

Несмотря на проведение лечебных мероприятий 16.11.2020 г. состояние его здоровья ухудшилось и больной был направлен на стационарное лечение в госпиталь ООН III уровня (г. Гома, Конго), а в дальнейшем был переведен в отделение анестезиологии, реанимации и интенсивной терапии госпиталя ООН IV уровня (г. Найроби, Республики Кения). 22.11.2020 года состояние здоровья пациента резко ухудшилось, началась интенсивная терапия, но, к сожалению, она не дала положительного результата.

Выражаем соболезнования близким и родным", - сказано в сообщении.

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Также сообщается, что за прошедшие сутки зарегистрирован 51 новый случай заболевания острой респираторной болезнью COVID-19.

Из них в учреждения здравоохранения госпитализированы 12 человек. Состояние здоровья пациентов удовлетворительное, они получают необходимое лечение.

Вместе с тем, дома под присмотром медицинской службы находятся 39 человек. Состояние здоровья пациентов удовлетворительное, наблюдается легкое течение заболевания.