"Слуга народа" Арахамия получил негативный результат теста на коронавирус, - пресс-секретарь Палийчук
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Глава парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия чувствует себя хорошо, повторный тест на COVID-19 оказался отрицательным
Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом заявила пресс-секретарь фракции Юлия Палийчук.
"Чувствует себя хорошо. Повторный тест дал отрицательный результат", - сказала пресс-секретарь.
По словам Палийчук, Арахамия выйдет на работу уже в понедельник, 23 ноября.
Напомним, ранее сообщалось, что один тест Арахамии на коронавирус был положительным, второй - отрицательным.
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камерепалате с Ермаком ему было бы уютно.
(Маргарет Тетчер)
как всегда отличилась мендель )))))
" життя не ідаельне....шостий ведмедик брауні - яскравий тому доказ" - цитата № 1
" как говорится - в семье не без урода... ...." - цитата № 2
о ком это она ?????????????? ))))))))))))))
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пост менделька удалила.... но пізно вср*лась!....
так зелебобу еще никто не опускал )))))))))))))))))))))))))))))))))
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