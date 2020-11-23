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"Слуга народа" Арахамия получил негативный результат теста на коронавирус, - пресс-секретарь Палийчук

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины Здоровье

Глава парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия чувствует себя хорошо, повторный тест на COVID-19 оказался отрицательным

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом заявила пресс-секретарь фракции Юлия Палийчук.

"Чувствует себя хорошо. Повторный тест дал отрицательный результат", - сказала пресс-секретарь.

По словам Палийчук, Арахамия выйдет на работу уже в понедельник, 23 ноября.

Напомним, ранее сообщалось, что один тест Арахамии на коронавирус был положительным, второй - отрицательным. 

Читайте: Ермак вылечился от коронавируса: "Приступаю к работе в обычном режиме"

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ комментарии
+17
Ему желательно провести тест на IQ, а не на короновирус! Или хотя бы обычное МРТ на наличие мозга в принципе
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23.11.2020 10:47
+12
*****, даже тут никакого позитива. Какая-то черная арахамия...
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23.11.2020 10:46
+11
Єрмак лежав в калідорі, бо палати зайняли пересічні мивсіпрезиденти.
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23.11.2020 10:49
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Ну хоть одним могли бы пожертвовать ради правдоподобности,хоть этим попкой бесполезным.
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23.11.2020 10:45 Ответить
А зря. В одной камере палате с Ермаком ему было бы уютно.
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23.11.2020 10:45 Ответить
Єрмак лежав в калідорі, бо палати зайняли пересічні мивсіпрезиденти.
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23.11.2020 10:49 Ответить
"Слуга народу" Арахамія отримав негативний результат тесту на коронавірус, - речниця Палійчук - Цензор.НЕТ 9587
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23.11.2020 11:19 Ответить
Эти тунеядцы и так в одном помещении были,в карты "резались"-никто из них не болел,устроили себе отпуск
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23.11.2020 11:22 Ответить
*****, даже тут никакого позитива. Какая-то черная арахамия...
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23.11.2020 10:46 Ответить
Перелякана мавпочка.
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23.11.2020 10:46 Ответить
Ему желательно провести тест на IQ, а не на короновирус! Или хотя бы обычное МРТ на наличие мозга в принципе
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23.11.2020 10:47 Ответить
Трепанация тоже даст неплохой результат в диагностике. МРТ людям нужно, очереди на него...
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23.11.2020 11:46 Ответить
А на вірус ЗЕбілізму? Там тяжке ураження центральної нервової системи, яке викликає системі марення та непереборний потяг до кишені держави!
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23.11.2020 16:05 Ответить
У Зебилов нет центральной нервной системы - они остановились в развитии на уровне амеб, поэтому болезнь центр. нервной системы у них диагностировать невозможно
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23.11.2020 20:15 Ответить
Цирк с тупорылыми клоунами продолжается
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23.11.2020 10:48 Ответить
Хріново, їх зесранців і ковідка не бере!!!
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23.11.2020 10:49 Ответить
а он у них был?))
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23.11.2020 10:50 Ответить
У них Ковид головного мозга.Вирус все сожрал в их тупых макитрах
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23.11.2020 10:51 Ответить
клоунада во главе с главным клоуном продолжается...
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23.11.2020 10:49 Ответить
Цирк з конями... "З людьми завжди весело, куди там до них коням тягатися!"
(Маргарет Тетчер)
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23.11.2020 10:51 Ответить
"Слуга народу" Арахамія отримав негативний результат тесту на коронавірус, - речниця Палійчук - Цензор.НЕТ 8138
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23.11.2020 10:52 Ответить
Бажано, щоб залишилася тільки зелена калюжа, бо ще може ожити.
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23.11.2020 12:33 Ответить
А мне он как-то пох...
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23.11.2020 10:54 Ответить
огорчили
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23.11.2020 10:56 Ответить
везде знаки !!!! )))))))))))))))))))))))))))))
как всегда отличилась мендель )))))
" життя не ідаельне....шостий ведмедик брауні - яскравий тому доказ" - цитата № 1
" как говорится - в семье не без урода... ...." - цитата № 2
о ком это она ?????????????? ))))))))))))))
"Слуга народу" Арахамія отримав негативний результат тесту на коронавірус, - речниця Палійчук - Цензор.НЕТ 268

..........
пост менделька удалила.... но пізно вср*лась!....
так зелебобу еще никто не опускал )))))))))))))))))))))))))))))))))
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23.11.2020 11:10 Ответить
Обо всех понемногу.
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23.11.2020 11:16 Ответить
Вначале я подумала, что это кучки гавна.Для полноты сей картины расскажу такое. Незнаю правда или нет, но люди, которые вращались в еврейских кругах рассказывали.В еврейском обществе там, где девушка на выдане,для рекламы говорят " она такая красавица", но если лицом не очень, то говорят " она такая умная", если с первым и вторым не сложилось, то пускают слух " ну что вы, вы знаете она такая хозяйка". Судя по всему все это не про мендель
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23.11.2020 11:50 Ответить
"Слуга народу" Арахамія отримав негативний результат тесту на коронавірус, - речниця Палійчук - Цензор.НЕТ 6509

.
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23.11.2020 14:36 Ответить
А зачем мне эта информация?
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23.11.2020 11:33 Ответить
огорчили Ара хам и я
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23.11.2020 11:44 Ответить
Арам зам за, Арам зам за. Гулі, гулі, гулі рам зам за))
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23.11.2020 11:51 Ответить
идиоты, шо вы незнаете ,шо мавпы короной не болеют?
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23.11.2020 12:07 Ответить
абхазский отброс
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23.11.2020 12:29 Ответить
Слуга Ара хам и я настолько отрицателен, что его даже коронавирус оббегает десятой дорогой.
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23.11.2020 13:52 Ответить
 
 