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Размер субсидий на коммуналку в Украине вырос в 2,5 раза: в октябре выплачены почти 2 млрд грн, - Минсоцполитики
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
В Министерстве социальной политики сообщили, что с начала отопительного сезона размер субсидий в Украине вырос в 2,5 раза.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.
"В октябре льготу получили почти 3 миллиона украинских семей. Наибольший размер субсидии зафиксировали в Киеве - более 950 гривень", - говорится в сообщении.
Отмечается, что правительство выплатило по октябрьским субсидиям почти 2 миллиарда гривен.
Топ комментарии
+11 Підлога Маккартні
показать весь комментарий23.11.2020 11:09
+11 Ольга Пелле
показать весь комментарий23.11.2020 11:23
+10 Sophia-Maria Duglass
показать весь комментарий23.11.2020 10:59
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При этом не оправдываю Ахметку, но не он основная причина жопы, куда тащит Украину зеленая шобла.
Сколько это воровство будет продолжаться ?
Зеля грабит Украину, Ахметов ему откатывает.
ноябре , после подключения отопления в средине октября !
Разводят нород , как лохов !
Примерно 12 килограмм денег (14 600 000 боливаров) необходимо для покупки двухкилограммовой курицы в Венесуэле - стране победившего популизма-клоунизма.