Цены на электроэнергию для бизнеса в Украине в 2 раза ниже, чем в Европе, - Eurostat
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Цена на электроэнергию в Украине для бизнеса за I полугодие 2020 была в 2,1 раза ниже, чем в странах Европейского Союза, а для населения - в 4,5 раза меньше.
Об этом сообщает агентство ExPro, со ссылкой на данные статистической службы ЕС - Eurostat.
По данным Eurostat, в первом полугодии 2020 г. конечная цена на электроэнергию для бытовых потребителей в Украине составила - 0,071 € / кВт.ч или 2,04 грн / кВт.ч, по курсу НБУ.
В то же время среднее значение цены по 27 странам ЕС в данный период составило - 0,153 € / кВт (4,38 грн / кВт), что в 2,14 раза больше чем в Украине.
При сравнении с сопредельными странами ЕС, стоимость электроэнергии для бизнеса в Украине меньше чем: в Словакии - в 2,2 раза, Польше - в 1,8 раза, Румынии - 1,7 раза, Венгрии - в 1,7 раза.
При этом, по данным европейской статистической службы, стоимость электроэнергии для населения в Украине, в I полугодии 2020 составила - 0,047 € / кВт.ч (или 1,33 грн / кВт.ч, по курсу НБУ), что в 4,56 раза меньше среднего показателя стоимости э/э для населения в ЕС - 0,213 € / кВт.ч (6,08 грн / кВт.ч).
Напомним, последний раз цены на электроэнергию для населения пересматривались в марте 2017 года.
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Это ты опять флудишь тут, донецкий гостарбайтер??? не смог найти в Польше кому унитазы мыть, решил на Ахметку побатрачить удаленно? Успехов ))))))))))
Было бы честнее... и дешевле....
аж прослезился
Рыночная - цена это то, сколько покупатель согласен заплатить, а не сколько олигарх хочет!
Как пример, ты продаешь свой автомобиль ВАЗ-2101, который тебе очень дорог и хочешь за него $1 млн, а тебе готовы заплатить только $500. Поэтому, рыночная цена твоего корыта - $500, а не миллион ))))
Рыночная цена в Европе и Украине - разная и зависит от покупательной способности, а в итоге от уровня зарплат! Зарплаты сравни в Европе и Украине!
Писать за бабло олигарха можно даже о том, что на Марсе разумная жизнь... Бумага - все стерпит!
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Впрочем кому я объясняю? Царю терриконов и копанок, свалившему на подработки в Польшу, после того как в 2014 году пригласил "русский мир" себе в квартиру? Донбасятко, молчи уже, не позорься!
Папа правда что водка подорожала?
да....это значит ты будешь меньше пить?
нет, это значит вы будете меньше есть
Почему мы сравниваем с высокоразвитыми странами? Нужно сравнивать со странами с нашим ВВП на человека.
Или с теми, кто в нашей десятке рейтинга по уровню ведения бизнеса.
К стати, в ЕС цены на э/э для бизнеса ниже, чем для населения, в некоторых в два раза.
Тут зовсім інша проблема, що на самому енергоринку паразитують олігархи, яким там не місце. Вони знищують державного виробника і отримують надприбутки. Але це завдяки нашому "розумному народу"...
А ЗАРПЛАТА МЕНШЕ НІЖ У Європі У 20 РАЗІВ
Олігархів Ахметова і Коломойського з іншими на гілляку
Сидит на берегу острова негр.над ним висит банан, но лезть за ним лень.
Одна мысль у негра в голове "Хочу зарплату как в Европе"
данные ГП "Оператор рынка"
а не какого-то непонятного статистического агенства
судьи, мусора, прорчая мразь ...