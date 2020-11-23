РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
12534 посетителя онлайн
Новости Общество
4 107 134
Тарифы на электроэнергию (1906) электроэнергия (763)

Цены на электроэнергию для бизнеса в Украине в 2 раза ниже, чем в Европе, - Eurostat

Новости Цензор.НЕТ Общество

Цены на электроэнергию для бизнеса в Украине в 2 раза ниже, чем в Европе, - Eurostat

Цена на электроэнергию в Украине для бизнеса за I полугодие 2020 была в 2,1 раза ниже, чем в странах Европейского Союза, а для населения - в 4,5 раза меньше.


Об этом сообщает агентство ExPro, со ссылкой на данные статистической службы ЕС - Eurostat.
По данным Eurostat, в первом полугодии 2020 г. конечная цена на электроэнергию для бытовых потребителей в Украине составила - 0,071 € / кВт.ч или 2,04 грн / кВт.ч, по курсу НБУ.
В то же время среднее значение цены по 27 странам ЕС в данный период составило - 0,153 € / кВт (4,38 грн / кВт), что в 2,14 раза больше чем в Украине.


При сравнении с сопредельными странами ЕС, стоимость электроэнергии для бизнеса в Украине меньше чем: в Словакии - в 2,2 раза, Польше - в 1,8 раза, Румынии - 1,7 раза, Венгрии - в 1,7 раза.


При этом, по данным европейской статистической службы, стоимость электроэнергии для населения в Украине, в I полугодии 2020 составила - 0,047 € / кВт.ч (или 1,33 грн / кВт.ч, по курсу НБУ), что в 4,56 раза меньше среднего показателя стоимости э/э для населения в ЕС - 0,213 € / кВт.ч (6,08 грн / кВт.ч).
Напомним, последний раз цены на электроэнергию для населения пересматривались в марте 2017 года.
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Топ комментарии
+24
йолопи, при зарплате в 20 раз меньше чем в ЕС, говорить о 4.5 просто неприлично
показать весь комментарий
23.11.2020 11:17
+11
Значит, опять подорожает....
показать весь комментарий
23.11.2020 11:20
+10
Загадка для зебилят дошкольного возраста: шо сие значит и к чему они клонят?
показать весь комментарий
23.11.2020 11:23
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Страница 2 из 2
Та уже посмотрел. В педивикии зв 19-й ниже ещё в Грузии, Косово, Боснии. На уровне Македония, Турция, Финляндия, Швеция. Чехия итд.
показать весь комментарий
23.11.2020 11:39 Ответить
это оптовая цена. Розница для населения гораздо дороже.
показать весь комментарий
23.11.2020 12:00 Ответить
Не гораздо, а пропорционально доходам населения в Европе выходит намного меньше чем в Украине.
--
Это ты опять флудишь тут, донецкий гостарбайтер??? не смог найти в Польше кому унитазы мыть, решил на Ахметку побатрачить удаленно? Успехов ))))))))))
показать весь комментарий
23.11.2020 12:34 Ответить
Ахметов последнее время необычно раздухарился - уже б в открытую провел бы PR компанию "Я самый бедный в мире олигарх, хочу бабла, сниму с украинца последнюю рубаху".
Было бы честнее... и дешевле....
показать весь комментарий
23.11.2020 11:34 Ответить
а для населения в 2 раза больше
показать весь комментарий
23.11.2020 11:34 Ответить
А де подивитись по середній зарплаті у відношенні до електроенергії?
показать весь комментарий
23.11.2020 12:00 Ответить
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA_%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD_%D0%BF%D0%BE_%D1%81%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%B5%D0%B9_%D0%B7%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%B5
показать весь комментарий
23.11.2020 12:02 Ответить
проблемы индейцев шерифа не волнуют, в Африке во многих странах зарплата 20-30 долларов, и как это соотнести со стоимостью электроэнергии
показать весь комментарий
23.11.2020 12:07 Ответить
Кстати, компания с громким именем EXPRO, генерирующая этот бред, - это конторка с Киевского Подола. Ахметов поскупился на зарубежных болтунов-экспертов??? Смешно! Ціни на електроенергію для бізнесу в Україні вдвічі менші, ніж у Європі, - Eurostat - Цензор.НЕТ 1448 Ціни на електроенергію для бізнесу в Україні вдвічі менші, ніж у Європі, - Eurostat - Цензор.НЕТ 8913 Ціни на електроенергію для бізнесу в Україні вдвічі менші, ніж у Європі, - Eurostat - Цензор.НЕТ 7847
показать весь комментарий
23.11.2020 11:34 Ответить
возьми сам в гугле найди розничные цены. Все правильно эта контора пишет.
показать весь комментарий
23.11.2020 12:01 Ответить
Зарплаты и уровень доходов населения тоже погугли!
Рыночная - цена это то, сколько покупатель согласен заплатить, а не сколько олигарх хочет!
Как пример, ты продаешь свой автомобиль ВАЗ-2101, который тебе очень дорог и хочешь за него $1 млн, а тебе готовы заплатить только $500. Поэтому, рыночная цена твоего корыта - $500, а не миллион )))) Ціни на електроенергію для бізнесу в Україні вдвічі менші, ніж у Європі, - Eurostat - Цензор.НЕТ 4643
Рыночная цена в Европе и Украине - разная и зависит от покупательной способности, а в итоге от уровня зарплат! Зарплаты сравни в Европе и Украине!
Писать за бабло олигарха можно даже о том, что на Марсе разумная жизнь... Бумага - все стерпит!
показать весь комментарий
23.11.2020 12:18 Ответить
Пойди попробуй купить Мерседес за 1000 у.е. Потом будешь рассказывать свои фантазии про "сколько готов заплатить".
показать весь комментарий
23.11.2020 12:33 Ответить
Попробуй его продать за $1 млн. населению с доходом $300.
-
Впрочем кому я объясняю? Царю терриконов и копанок, свалившему на подработки в Польшу, после того как в 2014 году пригласил "русский мир" себе в квартиру? Донбасятко, молчи уже, не позорься! Ціни на електроенергію для бізнесу в Україні вдвічі менші, ніж у Європі, - Eurostat - Цензор.НЕТ 7727
Ціни на електроенергію для бізнесу в Україні вдвічі менші, ніж у Європі, - Eurostat - Цензор.НЕТ 3787
показать весь комментарий
23.11.2020 13:55 Ответить
Цены на электроэнергию для бизнеса в Украине в 2 раза ниже, чем в Европе - это Ахметов готовит население к подорожанию тарифа на эл.энергию.
показать весь комментарий
23.11.2020 11:42 Ответить
100%,это татарское недоразумение с донецкого рынка, опять свои ручки примеряется засунуть в карман каждому украинцу! Ціни на електроенергію для бізнесу в Україні вдвічі менші, ніж у Європі, - Eurostat - Цензор.НЕТ 9985
показать весь комментарий
23.11.2020 12:31 Ответить
а вообще, напоминает старый анекдот
Папа правда что водка подорожала?
да....это значит ты будешь меньше пить?
нет, это значит вы будете меньше естьЦіни на електроенергію для бізнесу в Україні вдвічі менші, ніж у Європі, - Eurostat - Цензор.НЕТ 6577
показать весь комментарий
23.11.2020 11:46 Ответить
коронавирус,. пандемия ....пора стричь аленей ... у рыжего прибыля упали...
показать весь комментарий
23.11.2020 11:47 Ответить
В то же время среднее значение цены по 27 странам ЕС
Ціни на електроенергію для бізнесу в Україні вдвічі менші, ніж у Європі, - Eurostat - Цензор.НЕТ 3059
Почему мы сравниваем с высокоразвитыми странами? Нужно сравнивать со странами с нашим ВВП на человека.
Или с теми, кто в нашей десятке рейтинга по уровню ведения бизнеса.
К стати, в ЕС цены на э/э для бизнеса ниже, чем для населения, в некоторых в два раза.
показать весь комментарий
23.11.2020 11:52 Ответить
А должны быть в 20 раз ниже.Вы не правильно поняли статью это в эс цены очень низкие надо им Ахметова отправить что б он поправил ситуацию привел все пропорции там у них в норму. 90% должно у них из доходов на оплату жкх уходить как в украинских пенсов.
показать весь комментарий
23.11.2020 11:52 Ответить
Два кусочека колбаски у тебя лежали на столе, ты рассказывал мне сказки, только я не верила тебе Ціни на електроенергію для бізнесу в Україні вдвічі менші, ніж у Європі, - Eurostat - Цензор.НЕТ 9685
показать весь комментарий
23.11.2020 11:54 Ответить
Бізнес має бути конкурентно здатним. Якщо він без заниження вартості енергоресурсів нежиттєздатний, то слід подумати, чи потрібен він нам. Це недоотримання прибутку бюджетом. Це кошти, що могли би піти на школи, дороги, пенсії, а так вони "осідають" в кишені приватних власників "заводів, фабрик і т.п."
Тут зовсім інша проблема, що на самому енергоринку паразитують олігархи, яким там не місце. Вони знищують державного виробника і отримують надприбутки. Але це завдяки нашому "розумному народу"...
показать весь комментарий
23.11.2020 11:56 Ответить
Стоимость єлектроєнергии необходимо рассматривать дифференцировано : в том же ЕС стоимость єлектрики для металлургических и химических производств в разьі ниже , чем для машиностроения , не говоря об ресторанах и парикмахерских. А єто все "бизнес".
показать весь комментарий
23.11.2020 11:56 Ответить
ахмєт...не плачь, а плати справно налоги...чи не хвата грошей на оплату жкх твого замку за кордоном...
показать весь комментарий
23.11.2020 12:00 Ответить
Цена на электроэнергию в Украине для бизнеса за I полугодие 2020 была в 2,1 раза ниже, чем в странах Европейского Союза, а для населения - в 4,5 раза меньше. Источник: https://censor.net/ru/n3232616

А ЗАРПЛАТА МЕНШЕ НІЖ У Європі У 20 РАЗІВ Ціни на електроенергію для бізнесу в Україні вдвічі менші, ніж у Європі, - Eurostat - Цензор.НЕТ 8502 Ціни на електроенергію для бізнесу в Україні вдвічі менші, ніж у Європі, - Eurostat - Цензор.НЕТ 1432
Олігархів Ахметова і Коломойського з іншими на гілляку
показать весь комментарий
23.11.2020 12:16 Ответить
так и представляю картину
Сидит на берегу острова негр.над ним висит банан, но лезть за ним лень.
Одна мысль у негра в голове "Хочу зарплату как в Европе"
показать весь комментарий
23.11.2020 12:31 Ответить
Многие производители ориентируются на нищенские украинские пенсии.
показать весь комментарий
23.11.2020 12:32 Ответить
информация на апрель, но как-то так-
данные ГП "Оператор рынка"
а не какого-то непонятного статистического агенства
показать весь комментарий
23.11.2020 12:41 Ответить
A otoplenije kak Ukraine.Vot primer Litve posmotryte kogda otkazalis gaza na 3 raza desevle stalo na biotoplive( zelioni).Teper tut gaza pocti nenado i gorazdo desevle.Eto vazno dlia liudejЦіни на електроенергію для бізнесу в Україні вдвічі менші, ніж у Європі, - Eurostat - Цензор.НЕТ 8527
показать весь комментарий
23.11.2020 12:45 Ответить
жаль после аварии на ЧАЭС ветер не на киев был, сколько падали в этом городе засело,
судьи, мусора, прорчая мразь ...
показать весь комментарий
23.11.2020 13:05 Ответить
определенно надо равняться на францию
показать весь комментарий
23.11.2020 16:31 Ответить
БРЕХНЯ!
показать весь комментарий
23.11.2020 21:11 Ответить
А зарплаты во сколько раз ниже, чем в Европе?
показать весь комментарий
23.11.2020 23:58 Ответить
Страница 2 из 2
 
 