Байден должен возобновить усилия по расследованию коррупции Фирташа и Коломойского, - The Washington Post
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Важнейшей задачей для Байдена будет реанимировать политический союз между Вашингтоном и Киевом.
Об этом в редакционной колонке, посвященной Украине, пишет американское издание The Washington Post.
Издание отмечает, что новая администрация Байдена могла бы сделать несколько шагов, чтобы помочь Украине преодолеть коррупцию. "Одним из таких шагов может стать подготовка санкций против судей Конституционного Суда, которые являются "инициаторами скандальных решений". Закон Магнитского предусматривает запрет на получение виз и замораживание активов в таких случаях. Министерство юстиции Байдена также могло бы помочь возобновить усилия, направленные на расследование уголовных дел о коррупции против ключевых украинских олигархов, включая Дмитрия Фирташа и Игоря Коломойского, которые принимали участие в блокировании реформ и продвижении российских интересов в Украине", - считают авторы.
Издание напоминает, что в свое время Байден настойчиво подталкивал предыдущее украинское правительство к борьбе с коррупцией, а его требование уволить украинского прокурора было искажено фальшивым утверждением, что тогдашний вице-президент пытался защитить компанию, членом правления которой был Байден-младший. Байден также поддержал помощь со стороны США для Украины, когда Украина сопротивлялась захвату Крыма Россией и вторжению в две другие восточные области.
The Washington Post отмечает, что сейчас Зеленский нуждается в поддержке Байдена, как никогда раньше. Бывший шоумен, избранный главой государства, во время предвыборной кампании обещал побороть коррупцию в Украине.
"Однако, Зеленский недавно убедился, что борьбе с коррупцией изрядно препятствует Конституционный суд Украины, который с августа вынес несколько постановлений, ограничивающих ключевые антикоррупционные реформы, включая отмену электронного декларирования доходов. Интересно то, что несколько судей и сами находились под следствием антикоррупционных органов. По мнению украинских экспертов, они также действовали под влиянием украинских олигархов, которые стремились сохранить "старый коррупционный порядок" в Украине. При этом, Зеленский и сам допустил несколько ошибок, в частности, это касается давления на руководителя центрального банка Украины, чтобы тот подал в отставку. Зеленский пытался найти действенный ответ на противоречивые судебные решения. Между тем Международный валютный фонд и Европейский Союз угрожают лишить Украину крайне необходимой финансовой помощи из-за ее "антикоррупционного регресса", - говорится в статье.
Авторы уверены, что важнейшей задачей для Байдена будет реанимация политического союза между Вашингтоном и Киевом, который пользуется мощной двухпартийной поддержкой в Конгрессе, и которая была почти разрушена Трампом. "Хотя Трамп был вынужден возобновить военную помощь Украине, он продолжал продвигать российскую дезинформацию о том, что Украина, а не режим Владимира Путина вмешивалась в выборы в США в 2016 году, и он никогда не приглашал Зеленского в Вашингтон. Исправление этого мстительного упущения должно стать одной из первых внешнеполитических инициатив Байдена", - резюмируют в издании.
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Поэтому русские на Роисе могут кричать сколько угодно, но русским в США нафиг не улыбалось поехать назад на Роисю в обосраные подъезды.
И тут под задницей ЗЕ стало подгорать совсем по-взрослому. Тут уже спрятаться в Феофании не получится. Нужно схрон понадежнее искать.
Сдаст наконец анализы на наркоту и поедет в Глеваху поправлять здоровье.
Мнения 23-ноя, 05:099 2 790 0
Побеждающий на выборах президента США бывший вице-президент Джо Байден не понимает Россию. Такое мнение российский публицист Александр Невзоров выразил 18 ноября в эфире радиостанции "Эхо Москвы".
"К России у него отношение абсолютно здравое. То есть он не понимает, почему и зачем существует эта страна на земле и как вообще в мире такое могло случиться... Недоумение по поводу того, зачем вообще Россия существует, ему, конечно, труднее с каждым годом скрывать", - сказал он.
По словам публициста, в отличие от главы Белого дома Дональда Трампа, Байден изучал вопрос России и "обладает набором сведений, которые окончательно могут свести нормального человека с ума, поэтому он тоже не углубляется в вопросы России, как все европейские политики".
"Он знает, что есть лимит: две с половиной минуты можно в день думать о России, иначе увезут в психиатрическую клинику. Потому что вот Байдену, как я понял по его репликам, Россия кажется таким фильмом ужасов, который вышел из-под контроля гримеров, продюсеров, режиссеров и начал абсолютно самостоятельное существование. Персонажи отказались переодеваться, грим прирос к лицам. То есть диалога с ним успешным никогда не будет. Отношения никогда не выстроятся", - объяснил Невзоров.
Он считает, что Байдена можно понять.
"Жизнь и Байдена, и всех его предшественников, как и миллионов американцев, которые когда-то продвигались на Запад, была посвящена тому, чтобы создавать цивилизацию, создавать максимально пригодные для комфортной жизни пространства ценой крови, жизни и тяжелого труда.
Поэтому ему, конечно, абсолютно непонятна логика русского народа, который, получив в свое время в наследство от умирающей Орды сказочно богатые земли, приложил все усилия, чтобы сделать эти земли абсолютно непригодными для жизни, неухоженными и несчастными", - сказал российский публицист.
По его словам, Байден видит, что "как Америка благоустраивала, так Россия разрушает страну, делая ее абсолютно непригодной для жилья".
"Он не понимает, зачем делать уже ржавые машины, ну, не доходит до америкашки. Он не понимает, зачем делать вакцины, которые настояны на чистом хвастовстве. Он не понимает, зачем содержать "Роскосмос". Ему чужд этот кайф установки за полмиллиона дощатого синего сортира. Он не понимает этой радости", - отметил Невзоров.
Зеленский Медведчук достижения? Ну наверно достижение Медведчука что с Украины еще не выгнали. Зеленский на выборах победил одновременно у двух человек - порошенка и Вакарчука.
Фирташ и коломойский - подельники байдена по разворовыванию Украины.
Расследование против них проводилось только при Трампе, теперь будет свёрнуто совсем.
Акромя того, хочу им сообщить, что Аваков тоже человек фирташа.
Напрасно он прячет концы в воду.
Четыре года сможет спать спокойно.