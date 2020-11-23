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Байден (2384) Коломойский (1763) коррупция (8388) США (23191) Фирташ (1054)

Байден должен возобновить усилия по расследованию коррупции Фирташа и Коломойского, - The Washington Post

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины За рубежом

Байден должен возобновить усилия по расследованию коррупции Фирташа и Коломойского, - The Washington Post

Важнейшей задачей для Байдена будет реанимировать политический союз между Вашингтоном и Киевом.

Об этом в редакционной колонке, посвященной Украине, пишет американское издание The Washington Post.

Издание отмечает, что новая администрация Байдена могла бы сделать несколько шагов, чтобы помочь Украине преодолеть коррупцию. "Одним из таких шагов может стать подготовка санкций против судей Конституционного Суда, которые являются "инициаторами скандальных решений". Закон Магнитского предусматривает запрет на получение виз и замораживание активов в таких случаях. Министерство юстиции Байдена также могло бы помочь возобновить усилия, направленные на расследование уголовных дел о коррупции против ключевых украинских олигархов, включая Дмитрия Фирташа и Игоря Коломойского, которые принимали участие в блокировании реформ и продвижении российских интересов в Украине", - считают авторы.

Издание напоминает, что в свое время Байден настойчиво подталкивал предыдущее украинское правительство к борьбе с коррупцией, а его требование уволить украинского прокурора было искажено фальшивым утверждением, что тогдашний вице-президент пытался защитить компанию, членом правления которой был Байден-младший. Байден также поддержал помощь со стороны США для Украины, когда Украина сопротивлялась захвату Крыма Россией и вторжению в две другие восточные области.

The Washington Post отмечает, что сейчас Зеленский нуждается в поддержке Байдена, как никогда раньше. Бывший шоумен, избранный главой государства, во время предвыборной кампании обещал побороть коррупцию в Украине.

"Однако, Зеленский недавно убедился, что борьбе с коррупцией изрядно препятствует Конституционный суд Украины, который с августа вынес несколько постановлений, ограничивающих ключевые антикоррупционные реформы, включая отмену электронного декларирования доходов. Интересно то, что несколько судей и сами находились под следствием антикоррупционных органов. По мнению украинских экспертов, они также действовали под влиянием украинских олигархов, которые стремились сохранить "старый коррупционный порядок" в Украине. При этом, Зеленский и сам допустил несколько ошибок, в частности, это касается давления на руководителя центрального банка Украины, чтобы тот подал в отставку. Зеленский пытался найти действенный ответ на противоречивые судебные решения. Между тем Международный валютный фонд и Европейский Союз угрожают лишить Украину крайне необходимой финансовой помощи из-за ее "антикоррупционного регресса", - говорится в статье.

Авторы уверены, что важнейшей задачей для Байдена будет реанимация политического союза между Вашингтоном и Киевом, который пользуется мощной двухпартийной поддержкой в Конгрессе, и которая была почти разрушена Трампом. "Хотя Трамп был вынужден возобновить военную помощь Украине, он продолжал продвигать российскую дезинформацию о том, что Украина, а не режим Владимира Путина вмешивалась в выборы в США в 2016 году, и он никогда не приглашал Зеленского в Вашингтон. Исправление этого мстительного упущения должно стать одной из первых внешнеполитических инициатив Байдена", - резюмируют в издании.
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Топ комментарии
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Байден должен возобновить усилия по расследованию коррупции Фирташа и Коломойского, - The Washington Post - Цензор.НЕТ 5128
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23.11.2020 11:27
+41
Байден должен возобновить усилия по расследованию коррупции Фирташа и Коломойского, - The Washington Post - Цензор.НЕТ 5802
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23.11.2020 11:29
+37
Байден должен возобновить усилия по расследованию коррупции Фирташа и Коломойского, - The Washington Post - Цензор.НЕТ 3059
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23.11.2020 11:26
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Байден должен возобновить усилия по расследованию коррупции Фирташа и Коломойского, - The Washington Post - Цензор.НЕТ 3059
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23.11.2020 11:26 Ответить
Байден має відновити зусилля з розслідування корупції Фірташа і Коломойського, - The Washington Post - Цензор.НЕТ 3568 Байден має відновити зусилля з розслідування корупції Фірташа і Коломойського, - The Washington Post - Цензор.НЕТ 3568 Байден має відновити зусилля з розслідування корупції Фірташа і Коломойського, - The Washington Post - Цензор.НЕТ 3568 Байден має відновити зусилля з розслідування корупції Фірташа і Коломойського, - The Washington Post - Цензор.НЕТ 3568 Байден має відновити зусилля з розслідування корупції Фірташа і Коломойського, - The Washington Post - Цензор.НЕТ 3568 Байден має відновити зусилля з розслідування корупції Фірташа і Коломойського, - The Washington Post - Цензор.НЕТ 3568 Байден має відновити зусилля з розслідування корупції Фірташа і Коломойського, - The Washington Post - Цензор.НЕТ 3568 Байден має відновити зусилля з розслідування корупції Фірташа і Коломойського, - The Washington Post - Цензор.НЕТ 3568 Байден має відновити зусилля з розслідування корупції Фірташа і Коломойського, - The Washington Post - Цензор.НЕТ 3568 Байден має відновити зусилля з розслідування корупції Фірташа і Коломойського, - The Washington Post - Цензор.НЕТ 3568
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23.11.2020 12:29 Ответить
Байден должен возобновить усилия по расследованию коррупции Фирташа и Коломойского, - The Washington Post - Цензор.НЕТ 1071
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23.11.2020 11:26 Ответить
Байден должен возобновить усилия по расследованию коррупции Фирташа и Коломойского, - The Washington Post - Цензор.НЕТ 5128
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23.11.2020 11:27 Ответить
Когда вынос тела Байден має відновити зусилля з розслідування корупції Фірташа і Коломойського, - The Washington Post - Цензор.НЕТ 3614?
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23.11.2020 11:58 Ответить
Вот поэтому зебилы до сих пор отказываются верить в победу Байдена.
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23.11.2020 11:27 Ответить
Перед виборами кацапи закликали ;Всє русскіє Амєрікі голосуют за Трампа!;.
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23.11.2020 12:07 Ответить
Тут такое дело... Русский в США хуже мексиканца или сексменьшинств.

Поэтому русские на Роисе могут кричать сколько угодно, но русским в США нафиг не улыбалось поехать назад на Роисю в обосраные подъезды.
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23.11.2020 21:51 Ответить
Глистом сидящий в Украине Коломойский её пожирает и отравляет своими испражнениями-кадровыми назначениями. Байден не Трамп и разборка правосудия США с Коломойским ускорится /18.09.2020 г.состоялось заседание суда штата Делавер по обвинению в мошенничестве Игоря Коломойского, Геннадия Боголюбова, Мордехая Корфа, Хаима Шошета, Уриэля Цви Лейберга.
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23.11.2020 11:28 Ответить
Ой, які гарні українські призвіща. Всі з полонини і з Карпатських гір і звичайно всі ******* Бога - православні.
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23.11.2020 12:11 Ответить
Спецназ Израиля./Нетаньяху с военной делегацией посетил Россию. Израильский "Энерджи" вышел с заголовком "Новый военный союз " /Глава еврейского государства хороший друг Коломойского. -Нетаньяху приехал в Украину./ Нетаньяху похвалил Зеленского: страна начала развиваться вдвое быстрее.
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23.11.2020 12:25 Ответить
Байден должен возобновить усилия по расследованию коррупции Фирташа и Коломойского, - The Washington Post - Цензор.НЕТ 5802
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23.11.2020 11:29 Ответить
Министерство юстиции Байдена также могло бы помочь возобновить усилия, направленные на расследование уголовных дел о коррупции против ключевых украинских олигархов, включая Дмитрия Фирташа и Игоря Коломойского, которые принимали участие в блокировании реформ и продвижении российских интересов в Украине".

И тут под задницей ЗЕ стало подгорать совсем по-взрослому. Байден должен возобновить усилия по расследованию коррупции Фирташа и Коломойского, - The Washington Post - Цензор.НЕТ 4109 Тут уже спрятаться в Феофании не получится. Нужно схрон понадежнее искать.
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23.11.2020 11:30 Ответить
Ростов?
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23.11.2020 11:35 Ответить
а про друзей олигарха порошенко - ахметова и мертветчука забыли?
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23.11.2020 14:31 Ответить
Наверное Минюст США тупее зебилов. Или надписи на заборах и Г+Г не считает основанием.
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23.11.2020 21:48 Ответить
Байден должен возобновить усилия по расследованию коррупции Фирташа и Коломойского, - The Washington Post - Цензор.НЕТ 5471
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23.11.2020 11:32 Ответить
А там і найвеличніший на черзі!
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23.11.2020 11:33 Ответить
ЗЕ под дурку, если шо, закосит.
Сдаст наконец анализы на наркоту и поедет в Глеваху поправлять здоровье. Байден должен возобновить усилия по расследованию коррупции Фирташа и Коломойского, - The Washington Post - Цензор.НЕТ 926
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23.11.2020 11:35 Ответить
Ну и зеленского. Расследование без этого персонажа будет неполным и лишенным всякого смысла.
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23.11.2020 11:34 Ответить
Эх,зеля,зеля...дрянь такая!)))))
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23.11.2020 11:35 Ответить
Байден не понимает, почему и зачем существует Россия - Невзоров
Мнения 23-ноя, 05:099 2 790 0

Побеждающий на выборах президента США бывший вице-президент Джо Байден не понимает Россию. Такое мнение российский публицист Александр Невзоров выразил 18 ноября в эфире радиостанции "Эхо Москвы".

"К России у него отношение абсолютно здравое. То есть он не понимает, почему и зачем существует эта страна на земле и как вообще в мире такое могло случиться... Недоумение по поводу того, зачем вообще Россия существует, ему, конечно, труднее с каждым годом скрывать", - сказал он.

По словам публициста, в отличие от главы Белого дома Дональда Трампа, Байден изучал вопрос России и "обладает набором сведений, которые окончательно могут свести нормального человека с ума, поэтому он тоже не углубляется в вопросы России, как все европейские политики".

"Он знает, что есть лимит: две с половиной минуты можно в день думать о России, иначе увезут в психиатрическую клинику. Потому что вот Байдену, как я понял по его репликам, Россия кажется таким фильмом ужасов, который вышел из-под контроля гримеров, продюсеров, режиссеров и начал абсолютно самостоятельное существование. Персонажи отказались переодеваться, грим прирос к лицам. То есть диалога с ним успешным никогда не будет. Отношения никогда не выстроятся", - объяснил Невзоров.

Он считает, что Байдена можно понять.

"Жизнь и Байдена, и всех его предшественников, как и миллионов американцев, которые когда-то продвигались на Запад, была посвящена тому, чтобы создавать цивилизацию, создавать максимально пригодные для комфортной жизни пространства ценой крови, жизни и тяжелого труда.

Поэтому ему, конечно, абсолютно непонятна логика русского народа, который, получив в свое время в наследство от умирающей Орды сказочно богатые земли, приложил все усилия, чтобы сделать эти земли абсолютно непригодными для жизни, неухоженными и несчастными", - сказал российский публицист.

По его словам, Байден видит, что "как Америка благоустраивала, так Россия разрушает страну, делая ее абсолютно непригодной для жилья".

"Он не понимает, зачем делать уже ржавые машины, ну, не доходит до америкашки. Он не понимает, зачем делать вакцины, которые настояны на чистом хвастовстве. Он не понимает, зачем содержать "Роскосмос". Ему чужд этот кайф установки за полмиллиона дощатого синего сортира. Он не понимает этой радости", - отметил Невзоров.
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23.11.2020 11:37 Ответить
Все идет к тому,что амеры заставят зелю на "устал и ухожу"...
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23.11.2020 11:38 Ответить
Так не проканає. Піде за ґрати де небо в клеточку.
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23.11.2020 11:41 Ответить
Янелоху приготуватись. Піде слідом. Байден должен возобновить усилия по расследованию коррупции Фирташа и Коломойского, - The Washington Post - Цензор.НЕТ 9513
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23.11.2020 11:39 Ответить
Якщо візьмуться за фірташа, то треба братись і за однотурового бо то ті ж яйця тільки в профіль.
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23.11.2020 11:41 Ответить
И по Зеленскому то же усилить раследование. Вовчик, хеллооооууууу!
Байден должен возобновить усилия по расследованию коррупции Фирташа и Коломойского, - The Washington Post - Цензор.НЕТ 4002

Байден должен возобновить усилия по расследованию коррупции Фирташа и Коломойского, - The Washington Post - Цензор.НЕТ 1366
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23.11.2020 11:42 Ответить
Похоже надо готовится к прощальной церемонии Байден має відновити зусилля з розслідування корупції Фірташа і Коломойського, - The Washington Post - Цензор.НЕТ 4455
Байден має відновити зусилля з розслідування корупції Фірташа і Коломойського, - The Washington Post - Цензор.НЕТ 8455
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23.11.2020 12:04 Ответить
Ой, Зеленський, в Феофанії ховатись тобі вже не вдасться, хіба що Кирилівська 103. Або ще краще, на малую родіну, в Кривий Ріг, Душинського 27. Там тебе й сховають. Більше місця на цій планеті тобі вже не знайдеться.
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23.11.2020 11:43 Ответить
И Ахметова включите в этот список.
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23.11.2020 11:48 Ответить
Якщо візьмуться за фірташа, то треба братись і за однотурового бо то ті ж яйця тільки в профіль.
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23.11.2020 11:58 Ответить
Так возьмись, если можешь, извращенец Байден має відновити зусилля з розслідування корупції Фірташа і Коломойського, - The Washington Post - Цензор.НЕТ 896
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23.11.2020 12:00 Ответить
В тебе свинорилого ніхто питать не буде.
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23.11.2020 12:01 Ответить
Меня и не надо спрашивать. Это же ты у нас такой грозный. И возьмешь 100% - языком Байден має відновити зусилля з розслідування корупції Фірташа і Коломойського, - The Washington Post - Цензор.НЕТ 5595
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23.11.2020 12:06 Ответить
Язиком то в тебе гарно виходить засовувати в дупу. З мовою так не виходить. Отака біда в моєї корови вона мала язика та не знала мови.
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23.11.2020 12:11 Ответить
Много чести ради врагов Украины и всякого дурачья клаву смыкать. У тебя же на лбу написано, что ты зеленомордый рыгожоповец
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23.11.2020 12:17 Ответить
У тебе написано що ти *********** смекрдючий ********.
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23.11.2020 12:23 Ответить
Все понюхал? так ты уже определись, убогое, кто я, сторонник Порошенко или мокша кацапский Байден має відновити зусилля з розслідування корупції Фірташа і Коломойського, - The Washington Post - Цензор.НЕТ 3143? Лишнее подтверждение , что у тебя с головой проблема. И про корову свою расскажи подробнее. Наверное Жучкой звать? Байден має відновити зусилля з розслідування корупції Фірташа і Коломойського, - The Washington Post - Цензор.НЕТ 1675
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23.11.2020 13:02 Ответить
И каким это боком к тому, что ты зебильное из секты членограя. А вот, то что агент ФСБ Тихий в команде Зе-клоуна это факт. Лови подарок и прощай. Общаться с зебилами все равно, что учить пингвина летать
Байден має відновити зусилля з розслідування корупції Фірташа і Коломойського, - The Washington Post - Цензор.НЕТ 69
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23.11.2020 14:36 Ответить
І як ви думаєте, на кого вийде американське слідство?
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23.11.2020 12:04 Ответить
Выйдут на деньги. Как и с Лазаренко юристы США заработают, бюджет США заработает, судья получит хорошую пенсию. Украинский лохотомосопитек получит пожелание всего хорошего.
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23.11.2020 12:14 Ответить
Статья указана как частное мнение. А шо делать газете надо зарабатывать. Та и на цензоре думаю не за спасибо запостили.
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23.11.2020 12:06 Ответить
Разницу между ру.сру и американскими СМИ понимаешь.? Это на Рашке у сми нет своего мнения, есть только кремлевские указания.
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23.11.2020 12:11 Ответить
Не смеши мои тапочки. То эта же вашингтон.пост Крым российским обозначает, то напишут аналитику что россия для США важнее Украины и т.д.
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23.11.2020 12:27 Ответить
Ты сам прочитай свой пост... а теперь перечитай что я тебе поведал. Что в США независимые СМИ, а в рашке все на бабках Кремля. Фантазировать можешь? Где будут твои Киселевы-Соловьевы, скажи они хоть что-то не по-кремлевски
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23.11.2020 13:13 Ответить
Намекаешь что порошенко и соловьева себе на канал возьмет, как киселева?
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23.11.2020 13:56 Ответить
Приехали. Говорили про за Штаты, СМИ, карты, а на тебе Порошенко, Что, у зелебобиков другой темы нет? А похвастаться достижениями Зеленского или Медведчука могешь?.
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23.11.2020 14:02 Ответить
Ну этож ты Киселева-Соловьева воткнул с вопросом мне где они будут.
Зеленский Медведчук достижения? Ну наверно достижение Медведчука что с Украины еще не выгнали. Зеленский на выборах победил одновременно у двух человек - порошенка и Вакарчука.
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23.11.2020 14:35 Ответить
Это личные достижения зеленского-кандидата. Спрашиваю про достижения Зеленского -президента
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23.11.2020 16:19 Ответить
Сподіваюся цих двох єврейських злочинців посадять в США на довічне, а накрадені в Україні гроші повернуть Україні, коли в нас буде українська влада а не російське шапіто на чолі з Зеленським і його слугами.
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23.11.2020 12:09 Ответить
Вони і так повертають. Зброєю, допомогою. А там хай забирають гроші Бені. Все по чесному.
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23.11.2020 14:14 Ответить
зеленского следует включить в санкционный список первого
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23.11.2020 12:37 Ответить
и порошенко в том числе ,он ещё больше народ и страну разграбил чем зеленский.
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23.11.2020 13:10 Ответить
А что украл Порошенко можно уточнить, ну кроме мозгов у зебилов конечно.
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23.11.2020 14:19 Ответить
да ни чего он честный и порядочный человек,на армии мало нажился ,факты привести?А на коммуналке?а на коррупционных схемах?тот же Роттердам + и ещё много чего стоит только своими недомозгами пошевелить открыть интернет ,найти расследования журналистов и понять ,а не жить на другое планете как наши чиновники и думать что если они хорошо живут ,то и простые люди тоже не бедствуют.
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23.11.2020 14:51 Ответить
Скоро мир узнает что внешне хороший парень может оказаться настоящей социалистической америконенавистнической мразью. Я про байдена
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23.11.2020 13:00 Ответить
И Про друга порошенко не забудь.
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23.11.2020 13:09 Ответить
Для жителей глугих хуторов докладаю.
Фирташ и коломойский - подельники байдена по разворовыванию Украины.
Расследование против них проводилось только при Трампе, теперь будет свёрнуто совсем.
Акромя того, хочу им сообщить, что Аваков тоже человек фирташа.
Напрасно он прячет концы в воду.
Четыре года сможет спать спокойно.
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23.11.2020 13:15 Ответить
Все зависит от того кто в какой шобле (банде) воров и барыг состоит (а за что взавести дело всега найдется, у них у всех "рыльце в пушку")! Байден має відновити зусилля з розслідування корупції Фірташа і Коломойського, - The Washington Post - Цензор.НЕТ 8608
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23.11.2020 13:46 Ответить
ПОБАЧИМ !
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23.11.2020 13:46 Ответить
И тут на сцену выходит Порошенко. Байден встречается с настоящим президентом и решают шо делать с Беней и его Ослом.
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23.11.2020 14:11 Ответить
Трампісти! Ось що ми очікуємо від Байдена, щоб ви знали, а не якихось там джавелінів.
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23.11.2020 14:14 Ответить
Думаю, украинское общество двумя руками "ЗА!" такое расследование, но только зе! будет недоволен. Непросто ему сдавать своего многолетнего подельника, поди знай, куда клубочек приведет!
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23.11.2020 15:23 Ответить
То есть американцы должны исправлять ошибки прастова нариду ,который как обычно хотел как лучше,а прастый нарид и дальше будет гадить назло клятомупорошенке.
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23.11.2020 16:17 Ответить
 
 