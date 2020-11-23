Врач Чижик о смерти женщины на пороге больницы в Путивле: Она пришла с сатурацией 31%. Я начала искать для нее место. Позвонила в скорую, но мне отказали

В Путивле Сумской области 63-летняя Любовь Юрченко умерла прямо на пороге больницы. Женщина две недели страдала от опасных симптомов, но в госпитализации ей отказывали, а ПЦР-тест сделали прямо перед смертью.

Местные СМИ сообщали о шокирующей смерти женщины еще на прошлой неделе - трагедия произошла 18 ноября, пишет УНИАН, передает Цензор.НЕТ.

Так, женщина пришла в Путивльскую центральную районную больницу, чтобы просить о госпитализации, но лечь просто не успела.

"Она только закричала, упала и умерла. Не стало моего близкого человека, я еще не могу осмыслить это", – рассказала кума женщины Ольга Бордакова.

По ее словам, Любовь Павловна болела примерно две недели.

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"Я ей позвонила, она мне говорит, что чувствует себя плохо, у нее температура 39. Однако таких симптомов, как отсутствие обоняния, у нее не было, не было и ломоты в теле. Но она все время жаловалась на слабость. Я ее спрашивала, почему же тебя не направят на ПЦР-тест? Оказывается, не было показаний для него. Она наблюдалась у частного семейного врача Аллы Чижик, с ней была заключена декларация. Потом ей вроде тест сделали, но в понедельник, когда она пришла, результаты потеряли", – говорит Бордакова.

По словам родственницы, в среду, 18 ноября Юрченко должны были также провести КТ.

"Она сама уже позвонила и записалась на обследование, но там сказали приходить только через семь дней. Как раз в среду – когда она и умерла", – продолжает Бордакова.

Еще одна знакомая Юрченко, Светлана Шаповалова, возмутилась обстоятельствами трагедии в соцсетях.

"Это вопиющий беспрецедентный случай, в голове не укладывается. Знаю лично умершую женщину и хождение по мукам к горе-врачу. Больная умоляла о направлении на ПЦР-тест, и он действительно в понедельник был взят, но таинственно исчез. Сегодня, видя, что пациентка еле жива, сатурация упала, ей все же взяли тест на месте, прокапали, вручили направление на госпитализацию и... выпроводили. Никто не искал ей место в больнице ни ранее, ни в тот день. Почему ни в понедельник, ни сегодня ей не вызвала скорую семейный врач на госпитализацию, а вытолкала домой? Почему за две недели врач, закрывая один больничный и открывая второй, не задала себе вопрос, а может, бронхит уже должен был бы пройти?" – написала Шаповалова.

Семейный вач Юрченко Алла Чижик приводит другую версию случившегося. По ее словам, скорая приехать отказалась, потому что везти пациентку, у которой не подтвержден коронавирус, было некуда.

Сама врач долго пыталась найти для пациентки место в больнице, но так и не смогла.

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"Это пациентка с хроническим бронхитом. Она лечилась у меня в марте и вот сейчас. До среды у нее состояние было стабильное, сатурация была 94%, это не такой уже низкий показатель. А вот в среду, 18 ноября она пришла ко мне с сатурацией 31%, тут она посидела, показатель поднялся до 50%. Конечно, я начала искать для нее место в больнице. Позвонила в скорую, но мне отказали! Я говорю, у пациентки сатурация 20, а мне отвечают, что и с показателем 30 они дома оставляют. Сказали, что везти некуда. Они приедут, если я найду ей место в больнице. Конечно, я стала звонить в больницы, но везде отказ, мест нет. Я уже прозванивала и в Конотопе, и в Сумах, и в Белополье, просила своих знакомых врачей. В двух больницах в Сумах мне сказали, что они для таких пациентов просто не приспособлены. В Конотопе и Белополье – все занято", – объяснила ситуацию Чижик.

Касательно потери теста врач заверят, что это не так.

"Ну это уже совсем, чтобы тест потерять! Мы в понедельник хотели взять ПЦР-тест. Но его в Сумы в лабораторию отвозит специальная мобильная бригада. Я им позвонила, они мне сказали, что поедут в Сумы уже в среду. Какой смысл брать материал и держать его 48 часов? Поэтому я пригласила пациентку пройти в среду ПЦР-тест. И он был взят, сейчас материалы находятся в областной лаборатории, результатов пока нет", – говорит она.

В среду, не найдя женщине место в больнице, врач все-таки подготовила все документы для госпитализации и выписала электронное направление.

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"Женщина вышла за дверь и куда-то ушла, я ее не выгоняла. Я позвонила ее родным, сказала, что она в таком состоянии, что я буду искать для нее место в больнице. Она, оказывается, поехала в Глухов, потом в больницу. И уже оттуда позвонила мне и попросила еще одно направление на рентген. Не знаю зачем, недавно мы делали его, и он показал только бронхит. Нужно делать КТ, но раз она так хочет, я выписала ей электронное направление, СМС должно было ей прийти на телефон. А уже через час мне позвонила главный врач больницы Путивльской ЦРБ и сообщила, что пациентка умерла", – говорит семейный врач.