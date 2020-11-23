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Лукашенко призвал ликвидировать патриотический пробел у белорусских мужиков: Хотят не просто раскачать страну, но и "опрокинуть"

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

Лукашенко призвал ликвидировать патриотический пробел у белорусских мужиков: Хотят не просто раскачать страну, но и

Захвативший власть в Беларуси "президент" Александр Лукашенко во время встречи с главой Минобороны Виктором Хрениным заявил, что у "белорусских мужиков" во время ситуации "раскачивания страны" нет настоящего патриотизма.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится на сайте Лукашенко.

Так, 23 ноября Лукашенко заявил ,что армия, по его мнению, должна заняться патриотическим воспитанием молодежи, которая пытается "раскачать страну".

"Или не просто раскачать, а опрокинуть, - заявил он. - Мы видим как один из основных недостатков в этой ситуации отсутствие настоящего патриотизма, особенно у наших мужиков. Прежде всего, у тех (видим по студентам), которые не прошли службу в Вооруженных Силах, которые не пробовали этого хлеба. Правда, есть и среди прошедших, но это единицы. Поэтому в патриотическом воспитании у нас большой пробел, его надо ликвидировать. Каким образом мы это будем делать?" - поинтересовался Лукашенко у Министра обороны его предложениями.

"Как я часто говорю, мир вообще сошел с ума: в последнее время все больше и больше напряженных точек. Востребованность в миротворческих операциях возрастает, мы являемся участниками миротворческих миссий Организации Объединенных Наций..." - сказал он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Диктатор, убийца и мучитель белорусского народа: глава Белорусской автокефальной православной церкви заявил, что Лукашенко предан анафеме

Напомним, что ранее Лукашенко призывал увольнять госслужащих за участие в протестах, а студентов по той же причине отчислять из вузов и посылать в армию.
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Топ комментарии
+21
Шизик колхозный... Лукашенко призвал ликвидировать патриотический пробел у белорусских мужиков: Хотят не просто раскачать страну, но и "опрокинуть" - Цензор.НЕТ 9820
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23.11.2020 11:54
+11
Оооо, преданный анафеме беснуется.
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23.11.2020 12:05
+10
Патриотизм это Луку любить неистово?
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23.11.2020 12:03
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Шизик колхозный... Лукашенко призвал ликвидировать патриотический пробел у белорусских мужиков: Хотят не просто раскачать страну, но и "опрокинуть" - Цензор.НЕТ 9820
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23.11.2020 11:54 Ответить
а меня Анатолием кличут, рад знакомству )
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23.11.2020 12:08 Ответить
Анан Толий эт вроде диагноз, а не имя !?! 🤪
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23.11.2020 12:23 Ответить
Картопляний пюрер, схоже, зовсім сказився...
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23.11.2020 15:14 Ответить
я и не знал что тебя зовут Анан Толий и у тебя это одновременно и диагноз мокша
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24.11.2020 09:36 Ответить
...совхозний. В Білорусі переважали "совхози"
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23.11.2020 12:50 Ответить
ужас, как страшно жить
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23.11.2020 11:54 Ответить
цихановская указала, а министру осталось лишь перехватить партизанскую инициативу:
- всех - в лес на 3 месяца, в палатки...до морозов вырыть землянки и блиндажи...и все вручную - земля, бревна, дрова - ведь расположение отряда нельзя "засветить" врагу
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23.11.2020 12:18 Ответить
Патриотизм это Луку любить неистово?
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23.11.2020 12:03 Ответить
это любить свою страну
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23.11.2020 12:09 Ответить
Бачу, як ти любиш свою. Тільки не Україну, а Кацапщину, і не саму страну, а її плюгавого царька і присмакуючі вилізуєш йому сраку.
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23.11.2020 12:22 Ответить
А в кацапні така каша в бошках, що з розуму зійти можна.
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23.11.2020 12:24 Ответить
согласен
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23.11.2020 13:19 Ответить
Раком ? Как Лукашеско Белорусь ?!
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23.11.2020 12:25 Ответить
Да, по кругу ! Всем мужским неселением ! ))
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23.11.2020 12:15 Ответить
все он знает и понимает.... - почему Бяларусь не Норвегия.....- наверное как всегда- не повезло с Народом Лукашенко призвал ликвидировать патриотический пробел у белорусских мужиков: Хотят не просто раскачать страну, но и "опрокинуть" - Цензор.НЕТ 8508
Аналогично и у нас....
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23.11.2020 12:04 Ответить
Оооо, преданный анафеме беснуется.
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23.11.2020 12:05 Ответить
ты о Филарете или Мазепе?
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23.11.2020 12:11 Ответить
"Убийца и мучитель". Беларуский архиепископ предал Лукашенко анафеме и отлучил от церкви.
В православной автокефальной церкви заявили, что не могут оставаться в стороне, когда беларусы убивают друг друга
Глава беларуской православной автокефальной церкви архиепископ Святослав Логин во время службы в Торонто (Канада) отлучил самопровозглашенного президента Беларуси от церкви и предал его анафеме. Священник окрестил Александра Лукашенко "диктатором, убийцей и мучителем благочестивого беларуского народа", сообщает Радио Свабода.Лукашенко закликав ліквідувати патріотичну прогалину в білоруських мужиків: Хочуть не просто розхитати країну, але і "перекинути" - Цензор.НЕТ 4987
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23.11.2020 12:19 Ответить
А он ходит православную автокефальную церковь?
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23.11.2020 13:17 Ответить
Скажу вам откровенно, почти как родному (не дай Бог иметь такую родню), мне до лампады, куда он ходит, так же, как и ходят по воскресеньям жители Беларуссии, но вот от всей души скажу, что если бы он пошол в ж..у к чорту, это бы меня устроило.
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23.11.2020 13:53 Ответить
пошЁл пишется через Ё
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23.11.2020 14:18 Ответить
Лукашенко закликав ліквідувати патріотичну прогалину в білоруських мужиків: Хочуть не просто розхитати країну, але і "перекинути" - Цензор.НЕТ 2928
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23.11.2020 14:30 Ответить
Это истинно твоё мнение? ))
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23.11.2020 15:13 Ответить
Шел бы ты отсюда дружок куда подалее, к скабеевой например. Там ты найдешь полное взаимопонимание.....
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23.11.2020 12:20 Ответить
ты нашёл в ней взаимопонимание, мокша?
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23.11.2020 13:18 Ответить
Рюзьгє, що ти тут робиш?
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23.11.2020 12:22 Ответить
А зачем ты себя при всех об этом спрашиваешь москалык?
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23.11.2020 13:18 Ответить
Как жалок шут, на троне короля,
Как глуп народ, который то позволил..Бернс.Это я про Беларусь,разумеется Лукашенко призвал ликвидировать патриотический пробел у белорусских мужиков: Хотят не просто раскачать страну, но и "опрокинуть" - Цензор.НЕТ 72
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23.11.2020 12:12 Ответить
А шо, у нас лучше?
Вот этот шут - придворный лорд,
Ему должны мы кланяться,
Но пусть он чопорен и горд,
Бревно бревном останется!
При всем при том,
ри всем при том,
Хоть весь он в позументах,
- Бревно останется бревном И в орденах, и в лентах!

(Р.Бернс)

Достойных парней и подруг
В краю у нас немало,
Но Селькерк любит светский круг,
Как Селькерку пристало.
При всем при том,
При всем при том
К чему нам род старинный?
Не лорда в Лондон мы пошлем,
Пошлем мы гражданина!
(Р.Бернс)
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23.11.2020 12:25 Ответить
А многие подумали, что Зеленском
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23.11.2020 12:26 Ответить
Сам по себе,Зеленский неплохой человек,относительно честный и диктатором как Лука точно не станет)Но для должности президента это явно не достаточно)
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23.11.2020 12:44 Ответить
...заплатили.."играет роль"...
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23.11.2020 12:57 Ответить
"поцреотическая слушба" в совецкой армии, слепком которой является сегодня белопарашная, может только воспитать у рядовых ненависть к тупорылым медноголовым котелкам и правителям их лелеящим ))
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23.11.2020 12:20 Ответить
Ніякого «патріотизму» в радянській армії мені не привили, швидше навпаки.
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23.11.2020 12:21 Ответить
..як, і мені...50 років вже пройшло,але і згадувати не хочу..А для інших.за 3 рокі-розповідей на все інше життя...Потім, ще й працював в сфері "Судпрома" ВМФ,знаю всю" спідню білизну"цієї "кухні"...
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23.11.2020 12:56 Ответить
Колхозник .там в чем проблема? Ты этих своих мужиков в кацапскую ********* в аренду сдавай ,их там и патриотизму обучат и миротворчеству они к тебе вернуться любителями колхозно кацапского мира. И за тебя отсоса кацапского будут вечно голосовать.
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23.11.2020 12:30 Ответить
Орлуша - про патриотизм
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23.11.2020 12:31 Ответить
А где настоящий "патриот Беларуси" бульбогрызный "литвин"? Он всех научит патриотической полировки!
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23.11.2020 12:41 Ответить
A kto on takoj sto tak mnogo govorit za stranu? Лукашенко закликав ліквідувати патріотичну прогалину в білоруських мужиків: Хочуть не просто розхитати країну, але і "перекинути" - Цензор.НЕТ 8006
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23.11.2020 12:50 Ответить
Поцаны,обьясняю-у нас,в Беларуси не происходит битвы добра со злом.Обе стороны конфликта стоят друг друга.Так шо выбирать приходится из двух зол.5 тысяч россгвардии,включая бежавшую беркутню недавно еще сидели на подмосковных базах в полной боевой готовности,и на границе танковая дивизия.Если бы Лука не устоял-вы получили бы еще один фронт,уже под Киевом Лукашенко закликав ліквідувати патріотичну прогалину в білоруських мужиків: Хочуть не просто розхитати країну, але і "перекинути" - Цензор.НЕТ 8291Кстати,некоторые из,,оппозиции,,уже ходоков в Масквабад отправля
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23.11.2020 12:54 Ответить
..похоже на то...хрен отдаст "ху*ло" Беларусь...Убрать"луку",поставить"попку"-єто его цель..
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23.11.2020 12:59 Ответить
Лука озабочен только своей властью.Становится московским наместником и отправится через год российским послом в Зимбабве(это в лучшем случае),ему совершенно не улыбается.
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23.11.2020 13:03 Ответить
Mozet i verno,no kto on takoj?Ego neporiznajiot ne odna civilizovanaja strana.200000 liudej ujexali v Polsu vot za 3 mesiaca s nix,eto tolko v Polsu
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23.11.2020 13:04 Ответить
Насчет 200К людей в Польше за 3 месяца,это вы погорячились))За 20 лет-возможно.Украинцев,кстати гораздо больше уехало.В том числе и в Беларусь.Правда,в основном из одного веселого региона Лукашенко закликав ліквідувати патріотичну прогалину в білоруських мужиків: Хочуть не просто розхитати країну, але і "перекинути" - Цензор.НЕТ 4568
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23.11.2020 13:14 Ответить
Etu cifru dali poliaki mozet nekotoryje jedut i obratno vozracajetsia,no danyje takije peresycenyje granici belorusami
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23.11.2020 13:20 Ответить
Litve segodnia smotriu 652 po gumanitarnim pricinam dali vizy.Realno kartina budet desiatki tysiacimi ciot idiot te sto zdes i dumajet.Okolo 15 tysiac polucili rabocyje vizy ,realno na 5 raz umnozim sto raboatejt no bez rabocej vizy
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23.11.2020 13:29 Ответить
Poka liudi tolko ujexali ne prosit politiceskoje ubezyce ili tam 5% iz nix.U nix jest vizy no potom jesli etot durak neujdiot so vlasti oni paprosiat i budet milion ili bolse takix.Poka sengen vizi imejet 3 mesiaca ili pol goda,a potom uvidem realnuju cifru.Poliaki pogranicniki zafiksirovali 200 tysiac celovek kotoryje prijexali k nim na dani moment
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23.11.2020 13:19 Ответить
С начала осени в Польшу выехало около 10 тысяч белорусов, в Украину - 3 тысячи, в Литву и Латвию - не более 500. И это несмотря на коронавирус и закрытые границы.https://zautra.by/news/skolko-belorusov-uekhalo-iz-strany-s-nachala-oseni-rasskazali-v-mvd В данном случае,цифры белорусского МВД более близки к реальности.200 тыс-несуразная цифра.Кстати,а где вы взяли инфу об 200к уехавших?Такого количества беженцев ни одна страна не сможет принять одномоментно)
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23.11.2020 13:29 Ответить
Eto cifry Belorus kotorim nikto neverit.
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23.11.2020 13:30 Ответить
гоу вей
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23.11.2020 13:04 Ответить
"Патриоты - это только те, кто лижет мой зад" - самозванец, убийца и садист Таракашенко.
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23.11.2020 14:01 Ответить
не може він віддати Білорусію.Не може. Він вже пообіцяв її Коленьке.
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23.11.2020 14:03 Ответить
тех, кто раскачивает - к нам сюда! Пусть живут и наслаждаются, глядя на результаты Лукашенко закликав ліквідувати патріотичну прогалину в білоруських мужиків: Хочуть не просто розхитати країну, але і "перекинути" - Цензор.НЕТ 9367
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23.11.2020 17:10 Ответить
я-я, фатерланд юбер аллес
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24.11.2020 00:57 Ответить
мда..
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24.11.2020 16:57 Ответить
 
 