Лукашенко призвал ликвидировать патриотический пробел у белорусских мужиков: Хотят не просто раскачать страну, но и "опрокинуть"

Захвативший власть в Беларуси "президент" Александр Лукашенко во время встречи с главой Минобороны Виктором Хрениным заявил, что у "белорусских мужиков" во время ситуации "раскачивания страны" нет настоящего патриотизма.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится на сайте Лукашенко.

Так, 23 ноября Лукашенко заявил ,что армия, по его мнению, должна заняться патриотическим воспитанием молодежи, которая пытается "раскачать страну".

"Или не просто раскачать, а опрокинуть, - заявил он. - Мы видим как один из основных недостатков в этой ситуации отсутствие настоящего патриотизма, особенно у наших мужиков. Прежде всего, у тех (видим по студентам), которые не прошли службу в Вооруженных Силах, которые не пробовали этого хлеба. Правда, есть и среди прошедших, но это единицы. Поэтому в патриотическом воспитании у нас большой пробел, его надо ликвидировать. Каким образом мы это будем делать?" - поинтересовался Лукашенко у Министра обороны его предложениями.

"Как я часто говорю, мир вообще сошел с ума: в последнее время все больше и больше напряженных точек. Востребованность в миротворческих операциях возрастает, мы являемся участниками миротворческих миссий Организации Объединенных Наций..." - сказал он.

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Напомним, что ранее Лукашенко призывал увольнять госслужащих за участие в протестах, а студентов по той же причине отчислять из вузов и посылать в армию.